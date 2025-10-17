धनतेरस पर लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें ये 7 बातें, पॉजिटिविटी से भर जाएगा घर

संक्षेप: Lakshmi-Ganesh Idols Buying Tips : दिवाली की रात मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। ये दोनों देवी-देवता धन, समृद्धि और विघ्न नाशक का प्रतीक हैं। ऐसे में इनकी मूर्ति खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए ताकि आपकी पूजा शुभ और प्रभावी होने के साथ घर को पॉजिटिविटी से भर दें।

पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरूआत धनतेरस 2025 से हो जाती है। ज्यादातर लोग अपनी दिवाली की शॉपिंग धनतेरस पर ही पूरी कर लेते हैं। अगर आप भी धनतेरस के दिन ही दिवाली पूजन के लिए झाड़ू, धनिया और लक्ष्मी-गणेश जी की मूर्ति खरीदकर घर ले आते हैं तो यह खबर आपके काम आ सकती है। दिवाली की रात मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। ये दोनों देवी-देवता धन, समृद्धि और विघ्न नाशक का प्रतीक हैं। ऐसे में इनकी मूर्ति खरीदते समय कुछ धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यावहारिक बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए ताकि आपकी पूजा शुभ और प्रभावी होने के साथ घर को पॉजिटिविटी से भर दें।

दीपावली पूजन के लिए मां लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें ये बातें मूर्ति की सामग्री लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति खरीदते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि मूर्ति मिट्टी, पीतल, चांदी, या पर्यावरण-अनुकूल सामग्री से ही बनी होनी चाहिए। मिट्टी की मूर्तियां पर्यावरण के लिए बेहतर होती हैं और इन्हें आसानी से विसर्जित किया जा सकता है। बात अगर इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक कारण की करें तो मिट्टी की मूर्तियां नमी और कीटाणुओं को कम करती हैं, जबकि धातु की मूर्तियां टिकाऊ होती हैं और बार-बार उपयोग की जा सकती हैं। प्लास्टिक या रासायनिक रंगों वाली मूर्तियों से बचें, क्योंकि ये पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

मूर्ति का स्वरूप मां लक्ष्मी की मूर्ति ऐसी चुनें जिसमें वो कमल के आसन पर बैठी हुई, चार भुजाओं वाली, जिसमें कमल, अमृत कलश, और अभय-वरद मुद्रा हो। ऐसी मां लक्ष्मी की मूर्ति समृद्धि और शांति का प्रतीक होती है। जबकि गणेश जी की मूर्ति में उनकी दाहिना सूंड (सिद्धिविनायक स्वरूप) और मोदक लिए हुए होना शुभ माना जाता है। सुनिश्चित करें कि मूर्ति में गणेश जी प्रसन्न और शांत मुद्रा में हों। ऐसा इसलिए क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसी मूर्तियां सकारात्मक ऊर्जा और ध्यान केंद्रित करने में मदद करती हैं।

मूर्ति का आकार घर के मंदिर के लिए मूर्ति का आकार आमतौर पर 3 से 6 इंच होना चाहिए। 9 इंच से बड़ी मूर्तियों के लिए 'प्राण प्रतिष्ठा' मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि उनकी दैनिक पूजा, भोग और नियमित देखरेख की आवश्यकता होती है, जो सामान्य पूजा के लिए जटिल हो सकता है।

शुभ समय और दिन धनतेरस या उससे पहले के शुभ मुहूर्त में मूर्ति खरीदें। शुभ समय में की गई खरीदारी मनोवैज्ञानिक रूप से सकारात्मकता और विश्वास बढ़ाती है, जो पूजा के प्रभाव को बढ़ाता है। धनतेरस पर मूर्ति खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन धन और समृद्धि से जुड़ा है।

रंग और सजावट मूर्ति के रंग प्राकृतिक और जीवंत होने चाहिए। मां लक्ष्मी के लिए सुनहरा, लाल या गुलाबी रंग और गणेश जी के लिए पीला या नारंगी रंग शुभ माना जाता है। चमकीले और प्राकृतिक रंग मन को प्रसन्न करते हैं और पूजा के दौरान ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। रासायनिक रंगों से बनी मूर्तियां त्वचा या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

बजट का ध्यान अपने बजट के अनुसार मूर्ति चुनें। सस्ती मिट्टी की मूर्तियां भी उतनी ही शुभ होती हैं, जितनी महंगी धातु की मूर्तियां। बजट के अनुसार की गई खरीदारी तनाव कम करती है और उत्सव के आनंद को बढ़ाती है। याद रखें, सौंदर्य और श्रद्धा महत्वपूर्ण हैं, न कि मूर्ति की कीमत।