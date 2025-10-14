Hindustan Hindi News
धनतेरस पर भूलकर भी ना खरीदें ये 5 चीजें, घर में बस सकती है दरिद्रता

दीपो के पांच दिवसीय त्योहार दिवाली की शुरूआत धनतेरस 2025 से होती है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला धनतेरस का त्योहार, इस साल 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। धनतेरस को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लोग इस दिन पूरे साल माता लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा अपने घर पर बनाए रखने के लिए कुछ खास चीजें जैसे नए बर्तन, सोना-चांदी, झाड़ू और धनिया जैसी शुभ चीजों की खरीदारी जरूर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं धनतेरस के दिन कई ऐसी चीजें होती हैं, जिनकी खरीदारी धनतेरस पर करना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं धनतेरस के दिन किन 5 चीजों की खरीदारी गलती से भी नहीं करनी चाहिए।

लोहे की वस्तुएं

धनतेरस पर कभी भी लोहे से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन लोहा खरीदना अशुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोहा राहु ग्रह से जुड़ा हुआ है। लोहे की वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती हैं। लोहे की जगह इस दिन आप तांबा या पीतल के बर्तन खरीदें, जो शुभ और उपयोगी माने जाते हैं।

कांच की चीजें

कांच को नाजुक और क्षण भंगुर माना जाता है, जो समृद्धि के स्थायित्व के विपरीत होता है। इसे खरीदने से धन का नुकसान हो सकता है। ऐसे में धनतेरस के दिन खरीदने के लिए चांदी, तांबा या क्रिस्टल की वस्तुएं चुनें, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं।

नुकीली या धारदार वस्तुएं

धनतेरस के दिन चाकू, कैंची, या अन्य धारदार चीजें खरीदना भी अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि ये सभी चीजें नकारात्मकता और संघर्ष को बढ़ावा दे सकती हैं।

काले रंग की वस्तुएं

काला रंग शनि और नकारात्मकता से जुड़ा हुआ है, जो धनतेरस के शुभ दिन के विपरीत होता है। आप इस दिन सुनहरा, लाल, या पीले रंग की वस्तुएं खरीदने के लिए चुनें। ये रंग समृद्धि और खुशी का प्रतीक माने जाते हैं।

तेल या घी

कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर तेल या घी खरीदने से धन की हानि होती है। अगर जरूरी हो, तो पहले से घर में मौजूद तेल या घी का उपयोग करें। आप इसकी जगह शुभ धातुओं जैसे सोना या चांदी की छोटी वस्तु खरीदें।

