धनतेरस पर सुख-समृद्धि को अट्रैक्ट करने वाली इन चीजों की करें शॉपिंग, देख लें लिस्ट
धनतेरस के दिन सोने-चांदी की शॉपिंग की मान्यता है। लेकिन केवल सोने या चांदी ही नहीं बल्कि आप इस दिन किसी भी शुभ चीज को खरीद सकते हैं। जो आपके घर मे सुख-समृद्धि और खुशियां लेकर आए। काफी सारे लोग धनतेरस के दिन उन चीजों को खरीदने की कोशिश करते हैं जिससे घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो और वेल्थ अट्रैक्ट हो। घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने वाली चीजों को इस दिन खरीदना शुभ माना जाता है। तो अगर आप घर की सजावट के साथ पॉजिटिव वाइब्स घर में एंटर करना चाहती हैं तो इन चीजों की शॉपिंग कर सकते हैं।
पीतल का लैंप
चूंकि घर में कुछ पॉजिटिव एनर्जी लाने वाली चीजों को खरीदना शुभ माना जाता है। तो पीतल से बने छोटे-बड़े किसी भी आकार के लैंप अपने बजट के अनुसार खरीद लें। इसे दिवाली की पूजा में इस्तेमाल करें और घर के सजावट वाले कोने में रखें।
पीतल या तांबे का लोटा
काफी सारे लोगों का बजट नहीं होता कि वो कुछ भी चांदी या सोने के आइटम को खरीदें। तो ऐसी चीज जिसे आप रोजाना पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। वो है तांबे का लोटा। तांबे के लोटे में रखा पानी पीना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो धनतेरस के दिन हेल्थ के लिए और पूजा में इस्तेमाल होने वाले इस राउंड शेप वेसल यानी लोटा को खरीदना अच्छा है। इसे धन्वंतरि के अमृत कलश की तरह धनतेरस के दिन पूजा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
लॉफिंग बुद्धा
हिंदू धर्म में कुबेर की मूर्ति की पूजा का ज्यादा विधान नही है। लेकिन घर में वेल्थ तो अट्रैक्ट करने के लिए हंसते हुए भगवान बुद्ध की मूर्ति को काफी लोग शुभ मानते हैं। तांबे या पीतल की छोटी या बड़ी मूर्ति को इस दिन बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं।
भगवान का आसन
धनतेरस पर कुछ काम आने लायक और पॉजिटिव एनर्जी वाली चीज खरीदना चाहते हैं तो भगवान के लिए सिंहासन या आसन खरीदें। लक्ष्मी-गणेश को बैठाने के साथ ही घर में मौजूद लड्डू गोपाल की मूर्ति के लिए ये आसन काम आता है।
कुबेर यंत्र
धनतेरस पर पूजा के लिए चांदी या तांबे के पत्र पर बने कुबेर यंत्र को खरीदकर घर ले आएं। इसकी पूजा करने से घर में मां लक्ष्मी अट्रैक्ट होती हैं और घर में सुख-समृद्धि आती है।
