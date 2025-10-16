Dhanteras Wishes 2025 : अपनों के लिए चाहते हैं आरोग्य और धन-संपदा तो भेजें धनतेरस के एडवांस मैसेज और कोट्स

संक्षेप: Happy Dhanteras Wishes And Quotes : धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से निरोगी रहने का वरदान भी मिलता है। अगर आप भी इस दिन अपने दोस्तों और परिजनों के लिए खुशहाली, आरोग्य और धन-संपदा का वरदान चाहते हैं तो उन्हें भेजें धनतेरस के एडवांस मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश।

Thu, 16 Oct 2025 05:00 PM

Dhanteras Wishes in Hindi : रोशनी और दीपों के पांच दिवसीय पर्व दीपावली 2025 की शुरुआत धनतेरस 2025 के साथ हो जाती है। इस साल देशभर में धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि और कुबेर देव की पूजा करने का नियम बताया गया है। माना जाता है कि ऐसा करने से आरोग्य और धन-संपदा का वरदान मिलता है। धार्मिक मान्यताओं की मानें तो इस दिन, समुद्र मंथन के दौरान, भगवान धनवंतरी अपने साथ अमृत का कलश और आयुर्वेद लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से निरोगी रहने का वरदान भी मिलता है। अगर आप भी इस दिन अपने दोस्तों और परिजनों के लिए खुशहाली, आरोग्य और धन-संपदा का वरदान चाहते हैं तो उन्हें भेजें धनतेरस के एडवांस मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश।

धनतेरस विशेज, कोट्स इन हिंदी (Dhanteras Wishes in Hindi) 1- धनतेरस के पावन अवसर पर, आपके जीवन में धन, समृद्धि और सुख की बरसात हो!

माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। यह त्योहार आपके लिए स्वास्थ्य, धन और खुशहाली लेकर आए।

धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं!

2- रोशनी का त्योहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए

आपको धनतेरस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

3- मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएं

ये त्योहार आपके घर में ढेर सारा प्यार, समृद्धि और खुशियां लाए

धनतेरस की शुभकामनाएं

4- इस धनतेरस पर भगवान आपके स्वास्थ्य और समृद्धि की रक्षा करें,

शुभ धनतेरस

5- मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की आप पर कृपा हो अपार,

खुशियों से भरा रहे आपका संसार।

न आए कोई भी दुख कभी आपके द्वार,

आप पर हमेशा हो सौभाग्य की बौछार।

धनतेरस की ढ़ेर सारी शुभकामनाएं!

6- धनतेरस पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में हर जगह धन और खुशहाली लाए

धनतेरस की ढ़ेर सारी शुभकामनाएं!

7- कारोबार में हो तरक्की, जीवन में हो उन्नति,

हर नए काम में आपको मिले प्रगति।

अपनों के साथ दिन दोगुनी और रात चौगुनी हो आपकी मु्स्कान,

दुनिया में खूब बढ़े आपका सम्मान।

Happy Dhanteras 2025!

धनतेरस कोट्स इन हिंदी (Dhanteras Quotes in Hindi) 8- घर में हो रोशनी, मन में हो उजाला,

धनतेरस का त्यौहार आया है खुशियों वाला।

किसी भी दुख से न पड़े कभी आपका पाला,

आपका हर पल हो आनंद और उल्लास वाला।

आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं!

9- धनतेरस पर हो जीवन में खुशियों की बरसात,

प्रेम, सच्चाई और समृद्धि का हो साथ

आपकी जिंदगी में आए हर दिन नया रंग,

आपके रिश्तों में हो मिठास, जैसे मीठा चिरौंजी का ढंग

10- दीप जले तो रोशन आपका जहां हो

पूरा आपका हर एक अरमान हो

मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे आप पर