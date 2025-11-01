Hindustan Hindi News
Dev Uthani Ekadashi: देव उठनी एकादशी के मौके पर सजाएं ये सुंदर रंगोली डिजाइन

संक्षेप: Tulsi Vivah Rangoli Design: देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की मान्यता है। इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम यानी विष्णु भगवान के साथ किया जाता है। इस दिन लोग पूरे विधि-विधान के साथ मंडप सजाते हैं और दीयों की सजावट के साथ ही रंगोली भी बनाते हैं। आप भी बना लें ये सुंदर रंगोली डिजाइन।

Sat, 1 Nov 2025 05:08 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने के शयन के बाद उठते हैं। इसके साथ ही एकादशी के दिन तुलसी विवाह की भी मान्यता है। भगवान शालिग्राम के साथ वृंदा यानी तुलसी के विवाह का आयोजन किया जाता है। पूरे कार्तिक महीने में तुलसी की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही विवाह का आयोजन खूब धूमधाम से होता है।

ज्यादातर लोग शाम के वक्त तुलसी विवाह की पूजा करते हैं। जिसके लिए तुलसी के आसपास सजावट की जाती है। तुलसी के चौरे को सजाया जाता है और शादी का मंडप तैयार होता है।

तुलसी विवाह रंगोली डिजाइन

शादी के मंडप के लिए गन्ने और केले के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही डेकोरेशन में रंगोली को भी शामिल करते हैं। तुलसी विवाह की तैयारियां कर रही हैं तो इन सुंदर रंगोली डिजाइन को बना लें।

तुलसी विवाह रंगोली डिजाइन

भगवान विष्णु के आकृति वाली ये रंगोली डिजाइन दिखने में भले ही कठिन लग रही हो लेकिन बनाने में आसान है और फटाफट बनकर रेडी हो जाएगी।

वहीं सिंपल सी रंगोली डिजाइन को भी बनाकर तुलसी विवाह के लिए सजावट की जाती है। घर में अगर तुलसी का पौधा नही है तो तुलसी माता की रंगोली को बनाएं और साथ ही आसपास रंगो की मदद से सुंदर फूल और चित्र बनाकर तैयार करें। फिर इसके बीच में शालिग्राम भगवान या विष्णु की मूर्ति, फोटो को रखकर सारी पूजा की विधि को संपन्न करें। ये रंगोली की डिजाइन सुंदर और आसान है।

तुलसी विवाह रंगोली डिजाइन
Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
Dev Uthani Ekadashi Rangoli Design

