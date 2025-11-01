Dev Uthani Ekadashi: देव उठनी एकादशी के मौके पर सजाएं ये सुंदर रंगोली डिजाइन

संक्षेप: Tulsi Vivah Rangoli Design: देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की मान्यता है। इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम यानी विष्णु भगवान के साथ किया जाता है। इस दिन लोग पूरे विधि-विधान के साथ मंडप सजाते हैं और दीयों की सजावट के साथ ही रंगोली भी बनाते हैं। आप भी बना लें ये सुंदर रंगोली डिजाइन।

कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने के शयन के बाद उठते हैं। इसके साथ ही एकादशी के दिन तुलसी विवाह की भी मान्यता है। भगवान शालिग्राम के साथ वृंदा यानी तुलसी के विवाह का आयोजन किया जाता है। पूरे कार्तिक महीने में तुलसी की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही विवाह का आयोजन खूब धूमधाम से होता है।

ज्यादातर लोग शाम के वक्त तुलसी विवाह की पूजा करते हैं। जिसके लिए तुलसी के आसपास सजावट की जाती है। तुलसी के चौरे को सजाया जाता है और शादी का मंडप तैयार होता है।

शादी के मंडप के लिए गन्ने और केले के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही डेकोरेशन में रंगोली को भी शामिल करते हैं। तुलसी विवाह की तैयारियां कर रही हैं तो इन सुंदर रंगोली डिजाइन को बना लें।

भगवान विष्णु के आकृति वाली ये रंगोली डिजाइन दिखने में भले ही कठिन लग रही हो लेकिन बनाने में आसान है और फटाफट बनकर रेडी हो जाएगी।