प्यार में पड़ने से पहले जान लें! इन 5 लोगों के साथ रिश्ते में आना हो सकता है खतरनाक Dating Red Flags 5 Types of People You Should Never Date, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपDating Red Flags 5 Types of People You Should Never Date

प्यार में पड़ने से पहले जान लें! इन 5 लोगों के साथ रिश्ते में आना हो सकता है खतरनाक

Relationship Tips: डेटिंग करते समय हम उन लोगों से दूरी बनाए रखें जिनकी आदतें या गुण रिश्ते को बिगाड़ सकते हैं। चलिए जानते हैं किस तरह के लोगों के साथ डेटिंग करने से बचना चाहिए।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 06:09 PM
share Share
Follow Us on
प्यार में पड़ने से पहले जान लें! इन 5 लोगों के साथ रिश्ते में आना हो सकता है खतरनाक

डेटिंग एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत होती है, जहां दो लोग एक-दूसरे को समझते हैं और साथ में समय बिताते हैं। यही रिश्ता आगे चलकर गहरे प्यार और शादी तक भी पहुँचता है। लेकिन अगर पार्टनर सही ना हो तो यह सफर मुश्किल और तकलीफदेह बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि डेटिंग करते समय हम उन लोगों से दूरी बनाए रखें जिनकी आदतें या गुण रिश्ते को बिगाड़ सकते हैं। चलिए जानते हैं किस तरह के लोगों के साथ डेटिंग करने से बचना चाहिए।

हमेशा झूठ बोलने वाले लोग

अगर कोई इंसान हर छोटी-बड़ी बात में झूठ बोलता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ता टिकना बहुत ही मुश्किल होता है। झूठ बोलने की आदत भरोसे को तोड़ देती है और धीरे-धीरे रिश्ता कमजोर हो जाता है। जब भरोसा ही ना रहे, तो प्यार और समझदारी टिक ही नहीं सकती। ऐसे इंसान के साथ आपको हमेशा शक रहेगा और मन में बेचैनी बनी रहेगी। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी रखना ही समझदारी है।

गुस्सैल और आक्रामक स्वभाव वाले लोग

कुछ लोग छोटी-सी बात पर भी बहुत गुस्सा कर बैठते हैं और सामने वाले की भावनाओं की कद्र नहीं करते। गुस्सैल स्वभाव के साथ रहना किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे लोग अक्सर अपने शब्दों या बर्ताव से आपको चोट पहुँचा सकते हैं। शुरुआत में लग सकता है कि उनका गुस्सा छोटा है, लेकिन धीरे-धीरे यही गुस्सा रिश्ते को टॉक्सिक बना सकता है। ऐसे में प्यार और सुकून की जगह डर और तनाव रह जाता है।

केवल खुद के बारे में सोचने वाले लोग

रिश्ता तभी खूबसूरत लगता है जब दोनों एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। लेकिन अगर कोई इंसान सिर्फ अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बारे में सोचता है और सामने वाले की भावनाओं को नजरअंदाज करता है, तो ऐसा रिश्ता अक्सर अधूरा रह जाता है। ऐसे लोगों को दूसरों की तकलीफ या खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे बस अपनी सुविधा देखते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के साथ रिश्ता बनाते हैं, तो आपको अकेलेपन और उपेक्षा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा।

आदतों में लापरवाह और गैर-जिम्मेदार लोग

गैर-जिम्मेदार इंसान के साथ रहना भी एक मुश्किल काम है। ऐसे लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं और छोटी-बड़ी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। जो लोग हर काम में लापरवाही करते हैं, ऐसे लोग अपने रिश्ते को लेकर भी लापरवाह ही होते हैं। ऐसे लोगों के साथ जीवन अस्थिर और तनावपूर्ण हो जाता है क्योंकि उन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है।

हमेशा नेगेटिव सोच रखने वाले लोग

अगर कोई इंसान हर स्थिति में सिर्फ बुरी बातें ही देखता है, तो उसका असर आपके मन पर भी पड़ता है। नेगेटिव सोच वाले लोग कभी खुश नहीं रहते और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। उनके साथ रहने से इंसान का आत्मविश्वास और उम्मीद धीरे-धीरे कम होने लगती है। रिश्ते में अगर पॉजिटिविटी और उत्साह ना हो, तो प्यार अधूरा रह जाता है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ लंबे समय तक रहना मानसिक थकान ही लाता है।

Relationship Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।