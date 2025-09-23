मां दुर्गा से जुड़ा है डांडिया स्टिक का कनेक्शन, नवरात्रि में खेलने की खास वजह dandiya sticks are associated with goddess durga know special reason for playing dandiya during navratri night, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
मां दुर्गा से जुड़ा है डांडिया स्टिक का कनेक्शन, नवरात्रि में खेलने की खास वजह

What Do Dandiya Sticks Represent : डांडिया की मौज-मस्ती से हटकर क्या आप जानते हैं डांडिया खेलने के लिए यूज की जाने वाली डांडिया स्टिक्स, सिर्फ लकड़ी की रंग-बिरंगी छड़ियां ही नहीं है बल्कि इनके पीछे मां दुर्गा और जीवन से जुड़े गहरे अर्थ छिपे हुए हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 05:05 PM
मां दुर्गा को समर्पित शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व आरंभ हो चुका है। इस दौरान मां के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। सुबह-शाम घर, मंदिर और पंडालों में मां की पूजा आरती बेहद भक्तिभाव से की जाती है। हालांकि आपको बता दें कि नवरात्रि का पर्व सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका सांस्कृतिक पहलू भी इसका उतना ही महत्वपूर्ण है। जी हां, नवरात्रि के दिन से ही गरबा और डांडिया नाइट की भी शुरूआत हो जाती है। नवरात्रि में खेले जाने वाले गरबा और डांडिया के बिना नवरात्रि का त्योहार अधूरा माना जाता है। डांडिया की मौज-मस्ती से हटकर क्या आप जानते हैं डांडिया खेलने के लिए यूज की जाने वाली डांडिया स्टिक्स, सिर्फ लकड़ी की रंग-बिरंगी छड़ियां ही नहीं है बल्कि इनके पीछे मां दुर्गा से जुड़े गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। आइए जानते हैं आखिर डांडिया स्टिक्स का मां दुर्गा से क्या कनेक्शन जुड़ा हुआ है।

क्या है डांडिया स्टिक्स का महत्व

गुजराती लोक नृत्य डांडिया में उपयोग की जाने वाली डांडिया स्टिक्स का अपना एक सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व है। ये लकड़ी की छोटी, रंग-बिरंगी छड़ियां न केवल नृत्य का हिस्सा हैं, बल्कि इनके पीछे गहरे अर्थ भी छिपे हैं।

मां दुर्गा की शक्ति का प्रतीक

नवरात्रि के दौरान डांडिया डांस मां दुर्गा की पूजा के उत्सव के रूप में किया जाता है। डांडिया स्टिक्स को मां दुर्गा की तलवार का प्रतीक माना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाती है। ये छड़ियां मां दुर्गा की शक्ति और उनके राक्षसों (जैसे महिषासुर) पर विजय का प्रतीक हैं।

लय और ताल का प्रतीक

डांडिया डांस करते समय स्टिक्स को एक-दूसरे से टकराते हुए ताल और लय बनाई जाती है। जब दो डांडिया एक साथ टकराती हैं, तो वे न केवल ताल देते हैं, बल्कि एक खास लयबद्ध ध्वनि भी पैदा करते हैं जो नृत्य का एक अभिन्न अंग है। डांडिया डांस जीवन में संतुलन, समन्वय और सामंजस्य का संदेश देता है।

सामाजिक और सांस्कृतिक एकता

डांडिया नृत्य में स्टिक्स के साथ जोड़े में नृत्य करना सामाजिक मेलजोल और एकजुटता को दर्शाता है। यह उत्सव लोगों को एक साथ लाता है और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देता है।

आनंद और उत्सव

डांडिया स्टिक्स रंग-बिरंगी और सजी हुई होती हैं, जो उत्सव, खुशी और जीवन के उत्साह को दर्शाती हैं। नवरात्रि के दौरान इनका उपयोग नृत्य को और जीवंत बनाता है।

