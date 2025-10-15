Hindustan Hindi News
धनतेरस-दिवाली का त्योहार आने से पहले ही इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो घर में आ जाएगी निगेटिविटी

संक्षेप: Diwali 2025: दिवाली की पूजा केवल मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा नहीं होती मान्यता है कि अमावस्या में काली पूजा भी की जाती है। अक्सर घर के बड़े-बुजुर्ग दिवाली से पहले कुछ खास तरह की चीजों से सावधान रहने की सलाद देते थे। जिससे निगेटिव एनर्जी आप तक ना पहुंचे।

Wed, 15 Oct 2025 11:00 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
दिवाली का त्योहार मां लक्ष्मी-गणेश की पूजा का त्योहार होता है। लेकिन अमावस्या की रात को पूजा और भी नियम बताए गए हैं। जिसका इस्तेमाल कई बार निगेटिव चीजों के लिए किया जाता है। इसीलिए घर के बड़े-बुजुर्ग धनतेरस से शुरू होने वाली पूजा के 5 दिनों से पहले ही कुछ खास चीजों को ना करने की सलाह देते हैं। मान्यतानुसार इससे घर में निगेटिविटी आती है।

बच्चों के कपड़े बाहर ना सुखाना

दिवाली और धनतेरस के कई दिनों पहले से ही अक्सर घर के बड़े-बुजुर्ग बच्चों के कपड़ों को खुले आसमान के नीचे सुखाने मना करते हैं। आमतौर पर मान्यता है कि इससे बच्चों को निगेटिव एनर्जी फील करने का डर रहता है। वहीं साइंटिफिक कारण है कि अक्टूबर महीने से ओस गिरती है। जिससे बच्चों के कपड़े ठंडे और नम रह जाते हैं। ऐसे ठीक से ना सूखे कपड़े पहनने से बच्चों को सर्दी-जुकाम होने का डर रहता है।

किसी से भी खाने की चीजों को ना लेना

बड़े-बुजुर्गों का ये कहना कि किसी भी अनजान शख्स से खाने-पीने की चीजों को ना लेना उन्हें किसी निगेटिव एनर्जी से बचा सकता है। वहीं सेफ्टी के नजरिए से भी ये जरूरी है कि कभी किसी भी अनजान के दिए खाने-पीने की चीजों को ना खाएं क्योंकि इससे किडनैपिंग और लूटपाट का डर होता है। कई बार लोग जहरीली चीजें खिलाकर लूटपाट करते हैं या फिर किडनैप कर लेते हैं।

घर के बाहर पड़े सामान को खुद से ना हटाएं

दिवाली के पहले और बाद में अगर घर के दरवाजे के बाहर किसी अनजान सामान को पड़ा हुआ देखते हैं। या खाने की चीजों नींबू, नारियल को देखते हैं। तो उसे खुद से हटाने की बजाय किसी सफाई करने वाले से हटवाएं। जिससे ना केवल निगेटिव एनर्जी से दूर रहे बल्कि ये चीजें अगर दिवाली के दौरान पटाखे या बम होंगे तो उनके फटने का भी डर होगा।

चौराहों पर बरतें सावधानी

दिवाली के दौरान किसी भी चौराहे को हमेशा सावधानी से क्रॉस करना चाहिए। वैसे भी चौराहे पार करते वक्त सावधानी जरूरी होती है। जिससे एक्सीडेंट ना हो। वहीं मान्यता है कि दिवाली पर अक्सर लोग नजर उतारकर चौराहों पर फेंक देते हैं। जिस पर पैर पड़ जाने से वो नजर खुद पर आ जाती है। इसलिए चौराहों को ध्यान से क्रॉस करना चाहिए।

Diwali

