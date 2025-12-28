डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाते समय 75% लोग करते हैं ये गलतियां, दूसरों की नजर में बनती है खराब इमेज

संक्षेप: आजकल पार्टनर खोजने के लिए लोग डेटिंग ऐप का सहारा लेते हैं लेकिन ये ऐप्स जितनी फायदेमंद है, उतना ही खतरनाक भी। अगर प्रोफाइल बनाते समय आप भी ये गलतियां करते हैं, तो आपकी इमेज खराब हो सकती है।

पहले के जमाने में लोग बिना देखे ही एक दूसरे से शादी कर लेते थे और फिर उसके बाद प्यार का सिलसिला शुरू हुआ। स्कूल-कॉलेज से ही लोग अपना हमसफर चुन लेते थे और अब आ गया है डेटिंग ऐप्स। अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है, तो डेटिंग ऐप्स पर प्रोफाइल बनाएं और यहां से अपनी पसंद के हिसाब से पार्टनर चुनें। डेटिंग ऐप्स ने लाइफ जितनी आसान कर दी है, उतना ही ये बुरा भी है। आज के जमाने में लोग किसी को जाने बिना ही जज करने लगते हैं। अगर आपने अपनी प्रोफाइल में कुछ भी अलग या अजीब लिखा, तो सामने वाला इंसान आपको वैसा ही समझ लेगा और फिर हो सकता है वो आप से बात करना भी पसंद न करें। अगर आप भी डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाने वाले हैं, तो कुछ गलतियों से जरूर बचें, वरना आपकी इमेज भी दूसरों की नजरों में खराब हो सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या हैं ये गलतियां 1- ओवर पर्सनल- डेटिंग ऐप पर ज्यादा पर्सनल जानकारी शेयर कभी न करें। ऐसा करने से लोग आपको बेवकूफ या लापरवाह समझ सकते हैं। आजकल एआई के जमाने में लोग अपनी पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शेयर करने से बच रहे हैं।

2- खराब फोटो- कई लोग प्रोफाइल इमेज लगाते समय ध्यान नहीं देते हैं। वह कोई भी फोटो या सेल्फी, ग्रुप फोटो या फिर ब्लर इमेज लगा देते हैं। ऐसा करने से बचें। सामने वाला आपकी तस्वीर देखकर भी आपको पसंद करेगा, अगर आपकी फोटो समझ नहीं आई, तो आपको लेफ्ट स्वाइप कर दिया जाएगा।

3- निगेटिव बायो- आपकी पसंद-नापसंद आप बात करते किसी से भी शेयर करें, तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर प्रोफाइल के बायो में ही निगेटिव, डिमांडिंग, शिकायतें लिख देंगे, तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। ऐसा लगेगा कि आप सामने वाले से कई अपेक्षाएं रखते हैं। आजकल लोग बिना किसी उम्मीद के बात करना या मिलना पसंद करते हैं। डेटिंग ऐप्स पर पहले लोग बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसलिए ऐसा प्रोफाइल के बायो में न लिखें।

4- सीक्रेट पर्सनैलिटी- अगर आपने प्रोफाइल में कई सारी कार, पार्टी, जिम, डांस क्लास, पढ़ाई, नेचर की फोटो लगाई है, तो भी लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। डेटिंग ऐप पर सबसे पहले लोग आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं। आपकी तस्वीरों से पर्सनैलिटी का पता चलता है और अगर ऐसा न हुआ तो लोग आपको समझ नहीं सकेंगे। इसलिए फोटो ऐसी लगाएं, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी भी दिखें, पता चले कि आप कैसे शख्स हैं।