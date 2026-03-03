होली 2026 फन डोज: दोस्तों के साथ शेयर करें ये 10+ मजेदार और चुनिंदा शायरियां
होली रंगों के साथ हंसी और मस्ती का त्योहार है, जहां हर गिला-शिकवा गुलाल में उड़ जाता है। इस होली 2026, दोस्तों और परिवार के साथ ठहाके लगाने के लिए पढ़ें 10 से भी ज्यादा मजेदार और फनी शायरियां।
होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि हंसी-मजाक, दोस्ती और बेफिक्र मस्ती का जश्न है। इस दिन हर गिला-शिकवा रंगों में घुल जाता है और लोग खुलकर ठहाके लगाते हैं। होली पर अगर कोई चीज सबसे ज्यादा माहौल बनाती है, तो वो है मजेदार शायरी और हल्की-फुल्की ठिठोली। दो लाइन की फन शायरियां कम शब्दों में बड़ी बात कह जाती हैं और दोस्तों-परिवार के बीच तुरंत कनेक्शन बना देती हैं। चाहे WhatsApp ग्रुप हो, Instagram कैप्शन हो या फिर होली पार्टी में हंसी का बहाना- ये छोटी-सी शायरियां रंगों की तरह दिलों पर भी छा जाती हैं। इसी मस्ती और मुस्कान को और बढ़ाने के लिए हम लाए हैं 10+ मजेदार होली शायरियां, जो आपकी होली को और यादगार बना देंगी।
होली शायरी क्यों है जरूरी?
होली सिर्फ रंगों से नहीं, जज्बातों से भी खेलती है। एक छोटी-सी मजेदार शायरी दोस्तों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है और रिश्तों में अपनापन बढ़ा सकती है। आज के डिजिटल दौर में शायरी WhatsApp फॉरवर्ड या सोशल मीडिया पोस्ट बनकर त्योहार की खुशी को और फैलाती है। इस होली रंगों के साथ शब्दों से भी प्यार बांटिए और इन मजेदार शायरियों से हर किसी का दिन बनाएं।
- पिचकारी हाथ में, निशाना पक्का आज,
जो बचेगा रंग से, समझो किस्मत वाला राज!
2. होली आई, गुलाल उड़ा, चेहरे सब पहचान से बाहर,
मां बोली – तू कौन है भैया, नाम तो बता दो जरा!
3. रंगों से इतना भी प्यार मत करो यारों,
नहाने के बाद भी बाल गुलाबी ही रह जाते हैं!
4. होली पर सब कहते हैं बुरा मत मानना,
पर रंग लगाते वक्त कोई नहीं मानता!
5. आज ना बुरा मानेंगे, ना हिसाब करेंगे,
होली है भाई, रंग लगाकर ही बात करेंगे!
6. आज रंग नहीं, हिसाब बराबर होता है,
पिछली होली का बदला आज पूरा होता है!
7. सफेद कपड़े पहनकर निकले थे बड़े स्टाइल में,
शाम को मम्मी बोली – कपड़े धोने कौन जाएगा?
8. होली में रंग नहीं, दोस्ती दिखाई देती है,
क्योंकि सबसे ज्यादा रंग उन्हीं पर उड़ाया जाता है!
9. चेहरे पे रंग, हाथ में पिचकारी,
आज पहचान छुपाने की पूरी तैयारी!
10. होली आई है मस्ती लाई है,
डाइट कल से, आज तो पूरी ढिलाई है!
11. रंग लगा के बोला – बुरा ना मानो होली है,
मैंने भी कहा – ठीक है, अगली बारी मेरी है!
12. होली पर सब बराबर हो जाते हैं,
काले, गोरे, सुंदर – सब रंगीन हो जाते हैं!
