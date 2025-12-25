क्रिसमस पर लाल मोजों में ही क्यों मिलते हैं तोहफे? जानिए सीक्रेट सांता की अनोखी कहानी

संक्षेप: History Of Christmas Stockings Tradition : लाल मोजों में उपहार छिपाना कोई फैशन ट्रेंड नहीं बल्कि सदियों पुरानी संत निकोलस (Saint Nicholas) की अनोखी कहानी है, जो हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से की गई मदद कैसे किसी के अंधेरे जीवन में खुशियों की रोशनी भर सकती है।

क्रिसमस की सुबह कड़ाके की ठंड में खिड़की के पास लटके लाल ऊनी मोजों में उपहार ढूंढना, हम सबके लिए बचपन की जादुई यादों का एक खूबसूरत हिस्सा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में लोग क्रिसमस पर आखिर मोजों को ही तोहफे रखने के लिए क्यों चुनते हैं? यह कोई फैशन ट्रेंड नहीं बल्कि सदियों पुरानी संत निकोलस (Saint Nicholas) की अनोखी कहानी है, जो हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से की गई मदद कैसे किसी के अंधेरे जीवन में खुशियों की रोशनी भर सकती है। आइए जानते हैं सांता क्लॉज और इन जादुई लाल मोजों के पीछे छिपे उस खूबसूरत रहस्य को, जिसने लोगों के दिल को गहराई से छू लिया।

संत निकोलस और तीन बेटियों की कहानी प्राचीन कथाओं के अनुसार, चौथी शताब्दी में तुर्की के मायरा शहर में संत निकोलस नाम के एक दयालु पादरी रहते थे। उन्हें गरीबों की मदद करना बहुत पसंद था, लेकिन वे अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते थे। एक बार उन्हें पता चला कि एक गरीब पिता के पास अपनी तीन बेटियों की शादी के लिए पैसे नहीं हैं। वह बहुत परेशान था और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था।

संत निकोलस उस परिवार की मदद करना चाहते थे। एक रात वे उस व्यक्ति के घर पहुंचे और चिमनी (Chimney) के रास्ते सोने के सिक्कों से भरी थैलियां अंदर गिरा दीं।

उस समय लड़कियों ने अपने मोजे (Stockings) सूखने के लिए चिमनी के पास लटकाए हुए थे। सोने की थैलियां सीधे उन मोजों में जाकर गिर गईं।

अगली सुबह जब बेटियों ने अपने मोजों में सोना पाया, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी शादी धूमधाम से हुई और उनका जीवन संवर गया।