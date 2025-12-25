Hindustan Hindi News
क्रिसमस पर लाल मोजों में ही क्यों मिलते हैं तोहफे? जानिए सीक्रेट सांता की अनोखी कहानी

संक्षेप:

History Of Christmas Stockings Tradition : लाल मोजों में उपहार  छिपाना कोई फैशन ट्रेंड नहीं बल्कि सदियों पुरानी संत निकोलस (Saint Nicholas) की अनोखी कहानी है, जो हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से की गई मदद कैसे किसी के अंधेरे जीवन में खुशियों की रोशनी भर सकती है।

Dec 25, 2025 09:21 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
क्रिसमस की सुबह कड़ाके की ठंड में खिड़की के पास लटके लाल ऊनी मोजों में उपहार ढूंढना, हम सबके लिए बचपन की जादुई यादों का एक खूबसूरत हिस्सा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में लोग क्रिसमस पर आखिर मोजों को ही तोहफे रखने के लिए क्यों चुनते हैं? यह कोई फैशन ट्रेंड नहीं बल्कि सदियों पुरानी संत निकोलस (Saint Nicholas) की अनोखी कहानी है, जो हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से की गई मदद कैसे किसी के अंधेरे जीवन में खुशियों की रोशनी भर सकती है। आइए जानते हैं सांता क्लॉज और इन जादुई लाल मोजों के पीछे छिपे उस खूबसूरत रहस्य को, जिसने लोगों के दिल को गहराई से छू लिया।

संत निकोलस और तीन बेटियों की कहानी

प्राचीन कथाओं के अनुसार, चौथी शताब्दी में तुर्की के मायरा शहर में संत निकोलस नाम के एक दयालु पादरी रहते थे। उन्हें गरीबों की मदद करना बहुत पसंद था, लेकिन वे अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते थे। एक बार उन्हें पता चला कि एक गरीब पिता के पास अपनी तीन बेटियों की शादी के लिए पैसे नहीं हैं। वह बहुत परेशान था और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था।

संत निकोलस उस परिवार की मदद करना चाहते थे। एक रात वे उस व्यक्ति के घर पहुंचे और चिमनी (Chimney) के रास्ते सोने के सिक्कों से भरी थैलियां अंदर गिरा दीं।

उस समय लड़कियों ने अपने मोजे (Stockings) सूखने के लिए चिमनी के पास लटकाए हुए थे। सोने की थैलियां सीधे उन मोजों में जाकर गिर गईं।

अगली सुबह जब बेटियों ने अपने मोजों में सोना पाया, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी शादी धूमधाम से हुई और उनका जीवन संवर गया।

क्रिसमस स्टॉकिंग्स कैसे बनी परंपरा का हिस्सा

इस घटना के बाद से दुनिया भर में यह माना जाने लगा कि सांता क्लॉज रात में आकर चिमनी के रास्ते बच्चों के मोजों में उपहार छोड़ जाएंगे। आज भी बच्चे क्रिसमस से एक रात पहले इस उम्मीद में रंग-बिरंगे मोजे टांगते हैं कि सुबह उनमें कैंडी, चॉकलेट या उनके मनपसंद खिलौने मिलेंगे। समय के साथ आज यह परंपरा एक फैशन और सजावट का हिस्सा बन गई है। अब लोग बाजार में खास तौर पर क्रिसमस स्टॉकिंग्स बेचते हैं, जिन्हें लोग अपने घरों में सजाते हैं।

मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
