Chanakya Neeti: पति-पत्नी की ये 5 आदतें तोड़ सकती हैं रिश्ता! जानें क्या सुझाव देती है चाणक्य नीति
पति-पत्नी का रिश्ता भरोसे, सम्मान और समझ पर टिका होता है, लेकिन कई बार छोटी-छोटी गलतियां दूरियों की वजह बन जाती है। रिश्ते को मजबूत करने के लिए आचार्य चाणक्य ने कुछ सूत्र बताए थे, हम आपको वही बताने जा रहे हैं। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा और प्यार भरा भी।
Chanakya Neeti On Relationship: शादीशुदा जीवन को खुशहाल बनाने में पति-पत्नी दोनों की बराबर से जिम्मेदारी होती है। पति-पत्नी का रिश्ता भरोसे, सम्मान और समझ पर टिका होता है, लेकिन कई बार छोटी-छोटी आदतें ही इस मजबूत बंधन में दरार डालने लगती हैं। अनजाने में की गई कुछ गलतियां धीरे-धीरे दूरी बढ़ा देती हैं और रिश्ता कमजोर होने लगता है। ऐसे में जरूरी है कि आप समय रहते ही कुछ आदतों को सुधार लें या फिर उन्हें अपनाने से बचें। ऐसा करने से आपका रिश्ता मजबूत बना रहेगा और शादी में कभी दरार नहीं आएगी। आचार्य चाणक्य ने ऐसे कुछ सूत्र दिए हैं, जो रिश्ते को मजबूत करने में आपकी मदद करेंगे। चलिए बताते हैं कौन सी 5 आदतें हैं, जिससे रिश्ता बर्बाद हो सकता है।
पति-पत्नी की कौन सी 5 खराब आदतें हैं-
1- घर के भेद साझा ना करें
पति-पत्नी का रिश्ता भले ही पारदर्शी होना चाहिए लेकिन वाइफ को मायके और हस्बैंड को उसके घर के गहरे राज अपने तक ही रखने चाहिए। कभी लड़ाई होने पर इन राजों की वजह से आपको पार्टनर चोट नहीं पहुंचा पाएगा। साथ ही गुस्से में कुछ भी बोल दिया जाता है, लेकिन वो बातें तीर की तरह दिल में चुभ जाती है। राज नहीं पता होंगे तो वो बातें कभी उठेंगी ही नहीं।
2- सम्मान-प्यार दें
पति-पत्नी का रिश्ता एक समय के बाद दोस्ती जैसा हो जाता है लेकिन इसमें कभी सम्मान और प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए। सम्मान या प्यार ना होने पर पति-पत्नी का रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चलता है और दरार आ जाती है।
3- गुस्सा कंट्रोल में रखें
पति हो या पत्नी दोनों को अपना गुस्सा काबू में रखना चाहिए। ज्यादा गुस्सा करने पर एक दूसरे को आप भला-बुरा कहेंगे और वही बातें आपको बुरी लग जाएंगी। आप अगले दिन भले ही सामान्य हो जाओगे लेकिन उन बातों को हमेशा याद रखोगे। ऐसे में जरूरी है कि आप गुस्सा ना करें और शांति से हर मसले को सुलझाने की कोशिश करें।
4- बातचीन बंद ना करें
कई पति-पत्नी जरा सी बात होने पर बातचीत करना ही बंद कर देते हैं, ये दर्शाता कि आप के रिश्ते में प्रेम नहीं है। कोई भी बात को उसे बैठकर पहले सुलझा लें और लड़ाई करने के बाद उसे खत्म करके ही सोएं। वरना अगले दिन भी वही सभी चीजें रहती हैं और ऐसे रिश्ता खराब होता है।
5- सच ना छिपाएं
कोई भी बात हो चाहे बड़ी हो या छोटी पति या पत्नी से सच बिल्कुल भी ना छिपाएं। सच छिपाने से आप ना सिर्फ पार्टनर की नजर में गिर जाएंगे बल्कि उनका भरोसा भी टूट जाएगा। सच कितना भी कड़वा हो उसे बचाने की हिम्मत रखें और उसके बाद जो भी परिणाम हो उसे साथ मिलकर हल करें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।