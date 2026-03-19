Chaitra Navratri Wishes in Sanskrit 2026: नवरात्रि-पर्वणः हार्दिक्यः शुभकामनाः, संस्कृत में कहें हैप्पी नवरात्रि
चैत्र नवरात्रि के शुभ दिनों की शुरुआत आज 19 मार्च से हो चुकी है। इन दिनों में मां के नौ स्वरूपों की पूजा की जाएगी और फिर 27 मार्च को समापन होगा। नवरात्रि के खास मौके पर आप अपनों को संस्कृत में बधाई संदेश भेज सकते हैं। हम यहां कुछ खास मैसेज शेयर कर रहे हैं।
Chaitra Navratri Wishes in Sanskrit 2026: नवरात्रि के पावन दिन आज से शुरू हो चुके हैं और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना की जाएगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व खास महत्व रखता है और सभी लोग माता के नौ स्वरूपों की पूजा करते हैं। कई लोग नौ दिनों का उपवास भी करते हैं, तो कुछ लोग पहला और आखिरी व्रत करते हैं। नवरात्रि के शुभ दिनों में लोग एक दूसरे को बधाई संदेश व्हाट्सऐप, फेसबुक पर भेजते हैं, अगर आप भी अपने प्रियजनों, दोस्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो हिंदी के बजाय संस्कृत में संदेश भेजें। यहां कुछ चुनिंदा संदेश हम आपके साथ साझा कर रहे हैं।
नवरात्रि के शुभकामना संदेश संस्कृत में-
1- सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥
नवरात्रि-पर्वणः हार्दिक्यः शुभकामनाः।
2- या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
3- अस्यां पावन-नवरात्रि-पर्वण्यां भवतः जीवनं सुखमयं समृद्धिमयं च भवतु।
4- माता दुर्गा भवतः गृहं सुख-शान्ति-समृद्धिभिः पूरयतु।
5- प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीप्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी।
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् ।।
पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च।
सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् ।।
नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा: प्रकीर्तिता:।
उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना ।।
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
6- या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
7- दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थै: स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि।
दारिद्र्य दु:ख भयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽर्द्रचित्ता।।
8- शुभा नवरात्रिः सदा भवेत्, मातुः कृपा भवतु निरन्तरम्। धर्मेण जीवनं शोभते, सर्वे भवन्तु सुखिनः सदा॥ नवरात्रि शुभाशयाः॥
9- जय दुर्गे जगदम्बिके, भक्तानां अभयप्रदे। आरोग्यं धनसम्पत्तिं, देहि मे परमेश्वरि॥ नवरात्रि शुभाशयाः॥
10- देहि सौभाग्यमारोग्यं, देहि मे परमं सुखम्। यशः कीर्तिं च मे देहि, शत्रून् नाशय सर्वदा॥ नवरात्रि शुभाशयाः॥
11- शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं धनसंपदः। माता दुर्गा प्रसन्ना, भवतु ते सदा गृहे॥ नवरात्रि शुभाशयाः॥
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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