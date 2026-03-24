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Chaitra Navratri Day 6 Wishes: मां कात्यायनी के दिन भेजें ये 15 खास शुभकामनाएं, मिलेगा साहस और शक्ति का आशीर्वाद

Mar 24, 2026 08:48 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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Chaitra Navratri Day 6 Wishes: मां कात्यायनी को समर्पित होता है चैत्र नवरात्रि का छठा दिन। मां कात्यायनी साहस और शक्ति की देवी मानी जाती है। उनके पावन दिन पर अपनों को खास संदेश भेजकर शुभकामनाएं दें।

Chaitra Navratri Day 6 Wishes: मां कात्यायनी के दिन भेजें ये 15 खास शुभकामनाएं, मिलेगा साहस और शक्ति का आशीर्वाद

Chaitra Navratri Day 6 Wishes: नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित होता है, जो साहस, शक्ति और आत्मविश्वास की प्रतीक मानी जाती हैं। इस दिन उनकी पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। अगर आपको अच्छे स्वास्थ्य, सफलता, साहस का आशीर्वाद चाहिए, तो मां कात्यायनी की पूजा करें। मां कात्यायनी सिंह पर विराजमान होती हैं। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य होता है, जिसमें उनकी चार भुजाएं होती हैं। दाहिने हाथों में एक हाथ अभय मुद्रा में होता है, जो भय दूर करने का संकेत देता है, और दूसरा वरमुद्रा में, जो आशीर्वाद प्रदान करता है। वहीं बाईं ओर के एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल का पुष्प सुशोभित होता है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा करते हुए अपने प्रियजनों को मां के आशीर्वाद से भरे ये खास शुभकामना संदेश भेजकर इस पावन दिन को और भी खास बनाएं।

मां कात्यायनी को समर्पित शुभकामना संदेश-

1.

मां कात्यायनी की कृपा से आपके जीवन में साहस और आत्मबल बना रहें।

हर कठिनाई में मां आपको जीतने की शक्ति दें। जय माता दी!

2.

साहस और शक्ति की देवी मां कात्यायनी आपके हर डर को दूर करें।

आपका जीवन विश्वास और विजय से भर जाए।

3.

मां कात्यायनी का आशीर्वाद आपको हर परिस्थिति में अडिग बनाए।

उनकी शक्ति से आपका हर कदम मजबूत हो।

4.

भक्ति और शक्ति का संगम है मां कात्यायनी का आशीर्वाद।

वो आपके जीवन में साहस और सफलता का प्रकाश भर दें।

5.

मां कात्यायनी आपके मन में निर्भयता और हौसला जगाएं।

हर राह पर उनका आशीर्वाद आपके साथ रहे।

6.

मां कात्यायनी की शक्ति से हर मुश्किल आसान हो जाए।

आपका जीवन साहस और विश्वास से भर उठे।

Chaitra Navratri Day 6 Wishes:

7.

सच्ची भक्ति से मां कात्यायनी हर बाधा को दूर करती हैं।

उनकी कृपा से जीवन में नई ऊर्जा आए।

8.

मां कात्यायनी आपको हर संकट से बचाएं और शक्ति प्रदान करें।

आपका हर दिन विजयमय बने।

9.

मां कात्यायनी की भक्ति से मन को शांति और आत्मा को शक्ति मिले।

हर कदम पर सफलता आपका साथ दे।

10.

मां कात्यायनी का आशीर्वाद आपको निडर और मजबूत बनाए।

आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहें।

11.

मां कात्यायनी आपके ऊपर कृपा बरसाएं

चैत्र नवरात्रि के छठे दिन की शुभकामनाएं!

12.

प्राप्ति की देवी मां कात्यायनी

आपको सुख समृद्धि वैभव एवं ख्याति प्रदान करें.

चैत्र नवरात्रि के छठे दिन की शुभकामनाएं!

13.

मां कात्यायनी का दरबार सजाया.

जो भी श्रद्धा से शीश झुकाए,

मां उसका जीवन सुखमय बनाए.

चैत्र नवरात्रि के छठे दिन की शुभकामनाएं!

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14.

साहस रूपी ज्योति जलाएं,

मां कात्यायनी संकट हटाएं.

बल और प्रेम का पाठ पढ़ाती,

भक्तों की हर मनोकामना पूरी कर जाती.

चैत्र नवरात्रि के छठे दिन की शुभकामनाएं!

15.

शक्ति का स्रोत, साहस की मूरत,

भक्तों के जीवन में मंगल लाती,

सच्चे प्रेम का पाठ पढ़ाती.

चैत्र नवरात्रि के छठे दिन की शुभकामनाएं!

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

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परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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