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Navratri Ashtami 2026 Wishes: अष्टमी पर दें अपनों को महागौरी का आशीर्वाद, भेज दें ये विशेज

Mar 26, 2026 06:46 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Navratri 2026 Day 8 Wishes: नवरात्रि का आठवां दिन यानि महागौरी की पूजा और आराधना। अष्टमी तिथि को मां की पूजा के साथ ही कन्या पूजन भी किया जाता है। इस पावन मौके पर अपनों को भेजनी है शुभकामनाएं तो यहां से चुनें बेस्ट महागौरी के आशीर्वाद वाले मैसेज और शायरी।

Navratri Ashtami 2026 Wishes: अष्टमी पर दें अपनों को महागौरी का आशीर्वाद, भेज दें ये विशेज

26 मार्च को चैत्र नवरात्रि का आठवां यानी अष्टमी तिथि मनाया जाएगा। दुर्गा के आठवें स्वरुप महागौरी की पूजा की जाएगी। काफी सारे लोग अष्टमी तिथि को कंजक यानी कन्या पूजन भी करते हैं। इस पावन मौके पर मां का आशीर्वाद सब पर बना रहे और यहीं शुभकामना दोस्तों, परिजनों, परिचितों और रिश्तेदारों को देना चाहते हैं तो भेज दें यहां से चुनकर बेहतरीन टॉप 16 मैसेज।

Ashtami Wishes In Hindi

1) दुर्गा अष्टमी की यह खुशियां आपके जीवन को आनंद, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य से भर दे। आपको दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

2) मां दुर्गा आपके जीवन को अनगिनत खुशियों से रोशन करें।

दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

3) महागौरी नाम है तेरा

शरणागत का कष्ट काटना काम है तेरा

दुर्गा अष्टमी पर सब तुमको ध्याएं

तेरी पूजा कर अपनी बिगड़ी बनाएं

चैत्र दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं

4) भक्त बोल तू क्या सोच रहा

महागौरी की जय-जयकार बोल रहा

प्रेम से बोलो जय माता दी

दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं

5) महागौरी जगत की माता

खोले भक्तों के लिए ममता का पिटारा

दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं

6) जय महागौरी जगत की माया

जया उमा भवानी जय महामाया

दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं

7) जिंदगी की हर तमन्ना हो पूरी,

कोई भी आरजू ना रहे अधूरी,

करते हे हाथ जोड़कर माँ दुर्गा से विनती

की आपकी हर मनोकामना हो पूरी

अष्टमी तिथि की शुभकामनाएं

8) सच्चा है मां का दरबार

मैया सब पर दया करती समान

मैया है मेरी शेरोंवाली

शान है मां की बड़ी निराली

अष्टमी तिथि की शुभकामनाएं

9) मां की आराधना का यह पर्व है

मां के नौ रूपों की भक्ति का पर्व हैं

बिगड़े काम बनाने का पर्व हैं

भक्ति का दिया दिल में जलाने का पर्व हैं।

अष्टमी तिथि की शुभकामनाएं

10) मां भरती झोली खाली

मां अम्बे वैष्णो वाली

मां संकट हरने वाली

मां विपदा मिटाने वाली

मां के सभी भक्तो को

दुर्गा अष्टमी की मुबारकबाद

11) चांद की चांदनी, बसंत की बहार

फूलो की खुशबू, अपनों का प्यार

मुबारक हो आपको दुर्गा अष्टमी का त्यौहार

12) पग पग में फूल खिले

खुशी आप सबको इतनी मिले

कभी न हो दुखों का सामना

दुर्गा अष्टमी की आपको शुभकामनाएं

13) शेरों वाली मैया के दरबार में

दुःख दर्द मिटाये जाते हैं

जो भी दर पर आते हैं

शरण में ले लिए जाते हैं

हैप्पी दुर्गा अष्टमी 2026

14) हे मां तुमसे विश्वास ना उठने देना

तेरी दुनिया में भय से जब सिमट जाऊ

चारो ओर अंधेरा ही अंधेरा घना पाऊ

बन के रोशनी तुम राह दिखा देना

हैप्पी दुर्गा अष्टमी 2026

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15) मां की ज्योति से नूर मिलता है

सबके दिलों को सुकून मिलता हैं

जो भी जाता है माँ के दरबार में

कुछ ना कुछ जरूर मिलता हैं।

हैप्पी दुर्गा अष्टमी 2026

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16) दूर की सुनती है

मां पास की सुनती है

मां तो आखिर मां है

मां तो हर मजबूर की सुनती हैं।

हैप्पी दुर्गा अष्टमी 2026

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

शॉर्ट बायो


अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

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Navratri Mahagauri

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