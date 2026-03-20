Navratri day 2 Wishes: मां ब्रह्मचारिणी की कृपा सब पर बनी रहे, अपनों को भेजे नवरात्रि के दूसरे दिन विशेज
Chaitra Navratri Day 2 Wishes: नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। त्याग, संयम और सात्विकता की मूर्ति मां ब्रह्मचारिणी की कृपा सब पर बनी रहे, इन 15 सुंदर लाइन के जरिए अपनों को भेज दें शुभकामना के मैसेज।
नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां के नौ स्वरूपों में दूसरा स्वरूप तप, त्याग, वैराग्य और मन में सात्विक प्रवृत्तियों को जन्म देने वाला है। मां की आराधना के साथ लोग अपने जीवन को पापों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा-आराधना के साथ अपनों को भेज दें शुभकामना और मां के आशीर्वाद के मैसेज। यहां से चुनें बेस्ट मैसेज।
Navratri Day 2 Wishes In Hindi
1) नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी,
आपके जीवन में नई आशाएं,
अवसर लाएं और इसे समृद्ध बनाए।
Happy Chaitra Navratri
2) मां करती सबका उद्धार है,
मां करती सबकी बेड़ा पार है,
मां सबके कष्टों को हरती है,
मां भक्तों के लिए कितना कुछ करती है।
Happy Chaitra Navratri
3) माता रानी ये वरदान देना, बस थोड़ा सा प्यार देना,
आपकी चरणों में बीते जीवन साराऐसा आशीर्वाद देना।
Happy Chaitra Navratri
4) माता सबको दुलारती
कष्टों से उबारती
सब करते हैं उसकी आरती
जय माता रानी की।
Happy Chaitra Navratri
5) ओम सर्वमंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके,
शरण्ये त्रयम्बके गौरी
नारायणी नमोस्तुते
Happy Chaitra Navratri
6) माता रानी वरदान ये देना हमें
बस थोडा सा प्यार देना हमें,
तेरे चरणों में बीते ये जीवन सारा
बस यही आशीर्वाद देना हमें।
Happy Chaitra Navratri
7) जय माता के जयकारों से गूंजे आसमान,
आपके बिगड़े काम बन जाए इस बार मां की कृपा से आपको हर खुशी मिले इस बार
नवरात्रि आपके लिए मंगलमय हो
Happy Chaitra Navratri
8) मां सी शीतलता,
सूरज सी ऊर्जा मिले,
मां के आशीर्वाद से,
हर सपना सच हो जाए,
नवरात्रि की शुभकामनाएं!
9) नवरात्रि के नौ दिन है खास,
मां दुर्गा की आराधना से बन जाएंगे बिगड़े काम,
नवरात्रि की शुभकामनाएं!
10) मां ब्रह्मचारिणी आपके और आपके प्रियजनों के लिए खुशी लाएं।
मां ब्रह्मचारिणी का दिव्य आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे।
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
11) नवरात्रि के दुसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी,
आपके जीवन में नई आशाएं,
अवसर लाएं और इसे समृद्ध बनायें।
शुभ नवरात्रि
12) सारा जहा है जिसकी शरण में,
हम हैं उस मां के चरणों की धूल,
आओ मिलकर मां ब्रह्मचारिणी को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल
चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं
13) मां दुर्गा का दूसरा रूप है अति सुहावन
इस नवरात्रि आप पर बरसे मां ब्रह्मचारिणी की कृपा।
हैप्पी नवरात्रि
14) सदाचार और संयम की मूर्ति मां ब्रह्मचारिणी धवल वस्त्रों वाली
आपको जीवन में दे त्याग, वैराग्य और लक्ष्य पर डिगे रहने का आत्मबल
नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं
15) मन कलुषित,पतन हो निरंतर
जग में हो रहे विकार अनंतर
मां ब्रह्मचारिणी इन दुर्गुणों से उबारें
जो करें आराधना, उसके मन को संवारे
हैप्पी नवरात्रि
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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