मकर संक्रांति पर फोटो डालनी है? ये ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम कैप्शन्स और हैशटैग्स जरूर आजमाएं

संक्षेप:

मकर संक्रांति के खास मौके पर अपनी फेस्टिव फोटोज को बनाएं और भी खास। यहां जानिए ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम कैप्शन्स और हैशटैग्स, जो आपकी तस्वीरों को देंगे ज्यादा लाइक्स और रीच।

Jan 13, 2026 03:40 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
मकर संक्रांति भारत के उन त्योहारों में से एक है जो नई शुरुआत, सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं जिससे मौसम और जीवन दोनों में बदलाव आता है। पतंगों से भरा आसमान, तिल-गुड़ की मिठास और परिवार के साथ बिताए खास पल- ये सभी यादें आज सोशल मीडिया पर भी खूब साझा की जाती हैं। ऐसे में अगर आपकी फोटोज के साथ कैप्शन दमदार हों, तो पोस्ट की चमक दोगुनी हो जाती है।

आज के डिजिटल दौर में इंस्टाग्राम सिर्फ फोटो शेयर करने का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि फेस्टिव मूड और पर्सनैलिटी दिखाने का जरिया बन चुका है। मकर संक्रांति पर लोग पारंपरिक आउटफिट्स, छत पर पतंग उड़ाते हुए पल, तिल-गुड़ के लड्डू और सूरज की सुनहरी किरणों के साथ तस्वीरें शेयर करते हैं। इन तस्वीरों को खास बनाने के लिए क्रिएटिव और ट्रेंडिंग कैप्शन्स का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है।

इस त्योहार के लिए ऐसे कैप्शन ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं जिनमें मिठास, पॉजिटिव वाइब्स और भारतीय संस्कृति की झलक हो। जैसे-

  • 'तिल-गुड़ की मिठास और पतंगों की उड़ान'
  • 'सूरज की नई चाल, खुशियों का धमाल'
  • 'खाओ तिल, उड़ाओ पतंग, भूल जाओ सारी टेंशन।'
  • 'इस संक्रांति, ऊंची उड़ान भरो सपनों की'
  • 'संक्रांति है… मीठा बोलो, मीठा खाओ'

वहीं, शॉर्ट और क्यूट कैप्शन्स जैसे- 'Til-gud & good vibes', 'Sankranti Swag On' या 'Kites in the sky, joy in my heart' भी युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हैं।

कैप्शन के साथ सही हैशटैग्स का इस्तेमाल आपकी पोस्ट की रीच बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है।

#MakarSankranti

#SankrantiVibes

#TilGud

#DesiVibes

#SankrantiSpecial

#Pongal

#Uttarayan

#IndianCulture

#WinterFestivals

#KiteFestival

#IndianFestivals

#FestiveMood जैसे हैशटैग्स ना सिर्फ ट्रेंड में रहते हैं, बल्कि आपकी पोस्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं।

अगर आप चाहते हैं कि आपकी मकर संक्रांति की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर सबसे अलग दिखें, तो पारंपरिक भावनाओं, थोड़े मजे और सही हैशटैग्स का कॉम्बिनेशन जरूर अपनाएं। याद रखें, त्योहार सिर्फ मनाने के लिए नहीं, बल्कि खूबसूरत यादें बनाने और उन्हें सही शब्दों के साथ साझा करने के लिए भी होते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
