Birthday Wishes Shayari for Papa: ना दौलत, ना खजाना...पापा के जन्मदिन पर भेजें ये 50 दिल छू लेने वाली शायरियां

पापा के जन्मदिन को खास बनाना है, तो इस बार पेपर पर लिखकर शायरी भेजें। दिल से निकले अल्फाज पढ़कर उन्हें अच्छा लगेगा और खास महसूस होगा। यहां पर कुछ खूबसूरत शायरियां हैं, आप उनमें से एक चुनें।

शायरी इन हिंदी

पापा किसी भी परिवार की सबसे खास कड़ी होते हैं, जो पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए रहते हैं और कभी उफ्फ तक नहीं करते। पापा कभी भी अपने लिए कुछ नहीं लेते या करते हैं और ऐसे में फैमिली की जिम्मेदारी बनती है कि बर्थडे पर उन्हें स्पेशल फील करवाएं। अगर आपके पापा का बर्थडे आ रहा है, तो कुछ खूबसूरत शायरियां पेपर या फिर मैसेज के जरिए उन्हें लिखकर भेजें। उन्हें आपकी शायरी पढ़कर खास महसूस होगा और बर्थडे यादगार बनेगा।

पापा के बर्थडे के लिए 50 खूबसूरत शायरियां 1.

मेरी हर खुशी का राज़ हो आप,

मेरे सिर पर सजा ताज हो आप,

दुनिया में सबसे अनमोल हैं आप,

मेरे लिए भगवान का दिया वरदान हो आप।

जन्मदिन मुबारक हो पापा!

2.

ना कोई दौलत चाहिए, ना कोई खजाना,

बस सलामत रहे मेरे पापा का आशियाना,

हर जन्म में मिले आपका ही साथ,

यही है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामना।

3.

आपकी उंगली पकड़कर चलना सीखा है,

आपसे ही हर मुश्किल से लड़ना सीखा है,

आप हो तो हर रास्ता आसान लगता है,

पापा, आपसे ही मैंने जीना सीखा है।

4.

मेरी दुनिया, मेरी पहचान हैं आप,

मेरे हर सपने की उड़ान हैं आप,

लाखों में एक नहीं, सबसे खास हैं आप,

मेरे पापा, मेरी जान हैं आप।

5.

खुद धूप में रहकर हमें छाँव दी,

अपनी खुशियाँ छोड़कर हमें मुस्कान दी,

कैसे चुकाऊँगा आपका ये एहसान,

आपने ही तो मेरी जिंदगी को पहचान दी।

6.

रब से बस इतनी सी दुआ है मेरी,

खुशियों से भरी रहे जिंदगी आपकी,

हर गम आपसे कोसों दूर रहे,

लंबी उम्र हो मेरे पापा की।

7.

आपकी हंसी से घर में बहार रहती है,

आपसे ही हर खुशी बरकरार रहती है,

जन्मदिन पर बस यही दुआ है,

आपकी जिंदगी हमेशा गुलजार रहती है।

8.

मेरे चेहरे की मुस्कान हैं पापा,

मेरे दिल का अरमान हैं पापा,

कितना भी लिख दूँ कम है आपके लिए,

मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी शान हैं पापा।

9.

हर मुश्किल में जो चट्टान बनकर खड़े रहे,

मेरे सपनों के लिए खुद से लड़े रहे,

उन पापा को जन्मदिन की बधाई,

जो हर पल मेरे साथ खड़े रहे।

10.

आपका आशीर्वाद बना रहे मेरे सिर पर,

खुशियाँ बरसती रहें आपके जीवन पर,

बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरी,

हर जन्म में आप ही मिलें मेरे पिता बनकर।

11.

जिस घर में पापा की मुस्कान होती है,

वहां खुशियों की अलग पहचान होती है,

जन्मदिन पर दुआ है मेरी,

आपकी हर सुबह शानदार होती है।

12.

आपसे ही मेरी पहचान है,

आपसे ही मेरा सम्मान है,

आपके चरणों में ही जन्नत है,

पापा आप मेरी जान हैं।

13.

ना चांद चाहिए, ना सितारे चाहिए,

मुझे तो बस पापा का साथ प्यारा चाहिए,

जन्मदिन पर रब से यही माँगूँ,

आपका साया हर जन्म में चाहिए।

14.

आपकी मेहनत की कहानी लिखूँ कैसे,

आपकी कुर्बानियों को बयां करूँ कैसे,

आपके प्यार का कर्ज़ तो कभी उतर नहीं सकता,

आपको शब्दों में बयां करूँ कैसे।

15.

मेरी हर जीत में आपका हाथ है,

मेरी हर दुआ में आपका नाम है,

आप सलामत रहें बस यही चाहत है,

पापा आपसे ही मेरी पूरी कायनात है।

16.

खुशियों के फूल खिलते रहें आपके जीवन में,

सफलता के सितारे चमकते रहें आपके आँगन में,

जन्मदिन पर यही दुआ है मेरी,

आप हमेशा मुस्कुराते रहें अपनी जिंदगी में।

17.

जिसने खुद के सपनों को भुलाया,

मेरे सपनों को अपना बनाया,

उस पिता को सलाम मेरा,

जिसने मुझे जीना सिखाया।

18.

आपकी डांट में भी प्यार मिला,

आपके साए में संसार मिला,

आप जैसा पिता पाकर मुझे,

जिंदगी का सबसे खूबसूरत उपहार मिला।

19.

मेरे हर दर्द की दवा हैं आप,

मेरे जीवन की दुआ हैं आप,

जन्मदिन पर बस इतना कहूंगा,

मेरे लिए सबसे खास हैं आप।

20.

दुनिया की हर खुशी आपके नाम कर दूं,

आपके चेहरे पर मुस्कान सजा दूं,

अगर मेरे बस में हो पापा,

आपकी उम्र में अपनी उम्र मिला दूं।

21.

आपकी आंखों में कभी नमी न आए,

आपके जीवन में कोई कमी न आए,

हंसते रहें आप हमेशा यूं ही,

आपके चेहरे से कभी खुशी न जाए।

22.

आप हैं तो घर में रौनक है,

आप हैं तो हर खुशी मुमकिन है,

मेरे पापा का जन्मदिन है आज,

इससे खूबसूरत दिन और क्या होगा आज।

23.

किस्मत वालों को मिलता है पिता का प्यार,

उनके होने से ही महकता है परिवार,

मेरे पापा हमेशा सलामत रहें,

बस यही है मेरी सबसे बड़ी दरकार।

24.

मेरे सपनों को पंख आपने दिए,

मेरी राहों में फूल आपने बिछाए,

आज आपके जन्मदिन पर पापा,

दिल से लाखों आशीर्वाद और प्यार लुटाए।

25.

हर दुआ में आपका नाम रहे,

हर खुशी आपके आसपास रहे,

जन्मदिन पर बस इतनी सी आरजू है,

आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहे।

26.

मेरी ताकत, मेरा गुरूर हैं आप,

मेरी जिंदगी का नूर हैं आप,

कितना भी कह दूं कम है पापा,

मेरे लिए सबसे अनमोल हैं आप।

27.

आपकी छाया में बचपन गुजारा है,

आपने ही हर मुश्किल में संभाला है,

जन्मदिन पर क्या तोहफा दूं आपको,

आपने तो मुझे ही जिंदगी का सहारा दिया है।

28.

पापा आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो,

आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो,

कभी कोई गम छू भी न पाए आपको,

हर सुबह आपकी नई उम्मीद लेकर आए।

29.

मेरे माथे का ताज हैं आप,

मेरे जीवन की आवाज़ हैं आप,

कितनी भी दूर हो जाऊँ आपसे,

मेरे दिल के सबसे पास हैं आप।

30.

आपके बिना अधूरी मेरी कहानी है,

आपसे ही मेरी दुनिया सुहानी है,

जन्मदिन पर बस यही दुआ है,

आपकी मुस्कान ही मेरी जिंदगानी है।

31.

आपके संघर्षों का कोई हिसाब नहीं,

आपके प्यार का कोई जवाब नहीं,

पापा आप जैसा कोई दूसरा नहीं,

आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई ख्वाब नहीं।

32.

आपके हाथों की लकीरों में मेरी तकदीर है,

आपकी मुस्कान में मेरी जागीर है,

पापा आप हमेशा खुश रहें,

मेरे लिए बस इतनी सी तस्वीर है।

33.

रिश्तों में सबसे प्यारा रिश्ता आपका,

जीवन में सबसे अनमोल हिस्सा आपका,

जन्मदिन पर बस यही कहना है,

पापा, हर जन्म में चाहिए साथ आपका।

34.

खुद टूटकर भी हमें जो जोड़ते रहे,

हर मुश्किल में हमारा हौसला बढ़ाते रहे,

ऐसे पापा को जन्मदिन की बधाई,

जो बिना कहे हर दर्द समझते रहे।

35.

मेरी हर सुबह की पहली दुआ हैं आप,

मेरे हर सपने की वजह हैं आप,

पापा आपकी उम्र हजारों साल हो,

मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी दुआ हैं आप।

36.

चेहरे पर मुस्कान सदा बनी रहे,

दिल में खुशियों की जगह बनी रहे,

पापा जन्मदिन पर यही दुआ है,

आपकी जिंदगी हमेशा हसीन बनी रहे।

37.

जिसके होने से हिम्मत बनी रहती है,

जिसकी बातों से उम्मीद जगी रहती है,

वो कोई और नहीं मेरे पापा हैं,

जिनसे मेरी दुनिया सजी रहती है।

38.

मेरी खुशियों के पीछे आपका हाथ है,

मेरी कामयाबी में आपका साथ है,

जन्मदिन पर पापा बस इतना कहना है,

आपके बिना सब कुछ अनाथ है।

39.

आपकी उम्र में खुशियों का इजाफा हो,

आपके हर दिन में नया उजाला हो,

रब से यही दुआ है पापा,

आपका हर सपना पूरा हो।

40.

मेरे लिए आप भगवान का रूप हैं,

मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत स्वरूप हैं,

आपका प्यार यूँ ही मिलता रहे,

पापा आप मेरे लिए अनमोल अनूप हैं।

41.

दुनिया की भीड़ में सबसे खास हैं आप,

मेरे दिल के सबसे पास हैं आप,

जन्मदिन पर क्या लिखूं आपके लिए,

मेरे जीवन का विश्वास हैं आप।

42.

आपके कंधों पर बैठकर दुनिया देखी है,

आपकी उंगली पकड़कर राहें सीखी हैं,

पापा आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं,

आपसे ही तो मैंने खुशियां सीखी हैं।

43.

हर जन्मदिन पर एक ही अरमान रहे,

आपके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान रहे,

रब से बस यही दुआ है मेरी,

आपका साया हमेशा मेरे साथ रहे।

44.

आपकी ममता, आपका दुलार,

आपका अनुशासन और आपका प्यार,

पापा आपसे ही रोशन है संसार,

आपको जन्मदिन की बधाई बारंबार।

45.

आपकी जिंदगी में बहारें ही बहारें हों,

खुशियों के हर तरफ नजारे हों,

पापा आपका जन्मदिन इतना खास हो,

जैसे आसमान में हजारों सितारे हों।

46.

मेरी हिम्मत का नाम हैं पापा,

मेरी खुशियों का पैगाम हैं पापा,

जन्मदिन पर दिल से कहता हूं,

मेरे लिए सबसे महान हैं पापा।

47.

न कोई शिकायत, न कोई गिला है,

आपके प्यार से ही जीवन खिला है,

पापा आपका साथ यूं ही बना रहे,

आपसे ही मेरा हर सपना मिला है।

48.

आपके बिना खुशियों का एहसास अधूरा है,

आपके बिना हर सपना अधूरा है,

पापा आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें,

आपके बिना मेरा संसार अधूरा है।

49.

रब से मांगी है बस एक दुआ,

आपका हर दिन खुशियों से भरा रहे,

जिंदगी के हर मोड़ पर मिले सुकून,

और आपका चेहरा हमेशा हँसता रहे।

50.

लफ्ज कम पड़ जाते हैं आपकी तारीफ में,

दिल झुक जाता है आपकी हर तकलीफ में,

पापा आप यूं ही मुस्कुराते रहें,