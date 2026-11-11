हर जन्म में तू ही मेरा भाई हो...भाई दूज पर भैया को भेजें ये 15 खूबसूरत मैसेज, पढ़कर हो जाएंगे खुश

भाई दूज भाई-बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और अपनेपन का त्योहार है। इस खास दिन पर भाई को आप खूबसूरत संदेश के साथ त्योहार की शुभकामना दे सकती हैं। यहां पर कुछ मैसेज और शायरियां हम शेयर कर रहे हैं, इनमें से कोई एक चुनकर प्यारे भैया को भेजें।

भाई दूज पर भाई को भेजें ये 15 दिल छू लेने वाले संदेश

भाई-बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत और अनमोल रिश्तों में से एक होता है। इसमें कभी नोकझोंक होती है, तो कभी ढेर सारा प्यार। भाई हर मुश्किल में बहन की ढाल बनकर खड़ा रहता है, वहीं बहन भी उसकी खुशियों और लंबी उम्र की दुआ मांगती है। भाई दूज का त्योहार इसी अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस खास मौके पर अगर आप भी अपने भैया को दिल छू लेने वाले अंदाज में शुभकामनाएं देना चाहती हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 15 खूबसूरत मैसेज और शायरियां। इन्हें पढ़ते ही आपके भाई के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।

भैया के लिए 15 खूबसूरत संदेश- 1. रिश्ता है हमारा सबसे प्यारा,

भाई तू है जीवन का सितारा।

हर जन्म में मिले तेरा साथ,

यही दुआ है मेरी दिन और रात।

भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं!

2. चंदन का टीका, माथे पर सजाऊंगी,

प्यार से तुझे मिठाई खिलाऊंगी।

हर खुशी तेरे कदम चूमे,

यही दुआ भगवान से मांगूंगी।

3. न कोई दौलत, न कोई खजाना चाहिए,

मुझे तो बस भाई का साथ चाहिए।

हर मुश्किल में जो बन जाए ढाल,

ऐसा भाई हर बहन को चाहिए।

4. कभी लड़ना, कभी झगड़ना,

फिर रूठकर एक-दूजे को मनाना।

यही तो है भाई-बहन का प्यार,

जो रहता है उम्रभर बरकरार।

5. मेरी हर खुशी में तेरा नाम रहे,

तेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे।

भाई दूज पर बस इतनी सी दुआ है,

तेरी जिंदगी खुशियों के नाम रहे।

6. भाई है तो हौसला है,

भाई है तो हर सपना अपना है।

चाहे कितनी भी दूरियां हों,

तेरा प्यार हमेशा मेरे पास है।

7. तेरी हंसी से रोशन मेरा संसार रहे,

तेरे जीवन में खुशियों की बहार रहे।

हर कदम पर मिले तुझे कामयाबी,

मेरे भाई, तेरा हर सपना साकार रहे।

8. बचपन की शरारतें आज भी याद आती हैं,

तेरे साथ बिताई हर घड़ी मुस्कुराती है।

भाई, तू हमेशा खुश रहे,

बस यही दुआ दिल से निकल आती है।

9. ना चांद चाहिए, ना सितारों की बहार,

बस सलामत रहे मेरे भाई का प्यार।

हर जन्म में मिले तेरा साथ,

यही है मेरी दिल से फरियाद।

10. किस्मत वालों को मिलता है भाई का प्यार,

जो हर मुश्किल में बनता है दीवार।

तेरे जैसा भाई मिला है मुझे,

ये है मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार।

11. रिश्तों की डोर कभी कमजोर न हो,

तेरे चेहरे पर कभी गम का शोर न हो।

भाई दूज पर यही दुआ है मेरी,

तेरी जिंदगी में खुशियों की कमी न हो।

12. दुनिया की भीड़ में सबसे खास है तू,

मेरे हर विश्वास का एहसास है तू।

लाखों रिश्ते हों इस दुनिया में,

पर मेरे लिए सबसे अनमोल है तू।

13. तेरे माथे पर तिलक सजाऊं,

तेरी लंबी उम्र की दुआ मांगूं।

हर दुख तुझसे दूर रहे,

हर खुशी तेरे कदम चूमे।

14. भाई-बहन का रिश्ता अनमोल होता है,

इसमें न कोई स्वार्थ, न कोई मोल होता है।

लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर भी साथ रहते हैं,

यही रिश्ता सबसे बेमिसाल होता है।

15. हर जन्म में तू ही मेरा भाई बने,

तेरे जीवन में खुशियों की शहनाई बजे।

न आए कभी कोई गम तेरे पास,