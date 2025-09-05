Teacher's Day 2025 Quotes : टीचर्स को दें शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, भेजें ये टॉप 10 मैसेज और कोट्स

Teacher's Day 2025 Wishes : अगर इस टीचर्स डे 2025 आप भी अपने टीचर को उनकी मेहनत और ज्ञान के लिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए अच्छे शब्द ढूंढ रहे हैं तो ये टॉप 10 Teachers Day 2025 Wishes, Quotes और स्टेटस आपके काम आ सकते हैं।

Fri, 5 Sep 2025 09:47 AM

जीवन में सही और गलत की सीख हमें अपने गुरु से ही मिलती है। यही वजह है कि शिक्षक का स्थान हमेशा सबसे ऊपर रखा जाता है। अपने शिक्षक के प्रति यही आदर और सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए हर साल 5 सितंबर को डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस 2025 मनाया जाता है। अगर इस टीचर्स डे 2025 आप भी अपने टीचर को उनकी मेहनत और ज्ञान के लिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए अच्छे शब्द ढूंढ रहे हैं तो ये टॉप 10 Teachers Day 2025 Wishes, Quotes और स्टेटस, आप उनके लिए फेसबुक, व्हाट्सऐप और सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं।

टीचर्स डे के लिए खास संदेश (Happy Teacher's Day 2025 Messages) 1- गुरु बिना ज्ञान कहां, उसका जीवन सुनसान,

गुरु ही हैं जो सिखाते हैं, इंसानियत की पहचान।

2- आपका मार्गदर्शन हमारे जीवन की रोशनी है

हमारी सफलता में आपका हाथ हमेशा शामिल रहेगा

हैप्पी टीचर्स डे!

3- शिक्षक दिवस है आज, शिक्षक को नमन,

उनकी शिक्षा से ही बने, हमारे जीवन में उजाला।

4- शिक्षक वो दीपक है, जो जलता खुद है,

और सबको रोशनी देता है, सच्चा मार्ग दिखाता है।

5- आप केवल शिक्षक नहीं, हमारे जीवन के मार्गदर्शक भी हैं,

आपकी मेहनत और धैर्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है,

धन्यवाद। हैप्पी टीचर्स डे!

6- आपसे सीखा, आपसे जाना,

आप को ही हमने गुरु माना।

सीखा है सब कुछ आपसे हमने,

शिक्षा का मतलब बस आपसे पहचाना।

7- आपने बनाया है मुझे इस योग्य

दिया है हर मोड़ पर सहारा

मैं आपका शुक्रिया करता हूं

आप ही मेरे लिए जग सारा !!

8- गुरु का सम्मान है सबसे बड़ा,

उनका आभार हमें जताना है,

शिक्षक दिवस पर यही प्रण करें,

उनके दिखाए रास्ते पर ही जाना है।

9- गुरु का दर्जा है सबसे महान,

क्योंकि गुरु ही बनाते हैं इंसान।

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

10- नहीं हैं शब्द कैसे करूं धन्यवाद,

बस चाहिए हर पल आप सबका आशीर्वाद,

हूं जहां आज मैं उसमें है बड़ा योगदान,

आप सबका जिन्होंने दिया मुझे इतना ज्ञान