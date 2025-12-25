Merry Christmas 2025: ना टेंशन, ना फियर, क्रिसमस लाए सिर्फ चियर! 11+ बेस्ट विशेज

संक्षेप: क्रिसमस 2025 बच्चों और युवाओं के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि मस्ती, दोस्ती और खुशियों का जश्न है। इस मौके पर अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों को ये शायरियां भेजकर आप उनके दिन को खास बना सकते हैं।

Dec 25, 2025 10:43 am IST

क्रिसमस सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि प्यार, उम्मीद और इंसानियत का संदेश देने वाला दिन है। हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह पर्व ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। साल 2025 का क्रिसमस भी लोगों के जीवन में नई रोशनी, नई शुरुआत और आपसी रिश्तों में गर्माहट लेकर आया है। इस दिन लोग चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्रिसमस ट्री सजाते हैं और एक-दूसरे को गिफ्ट व शुभकामनाएं देते हैं। डिजिटल दौर में क्रिसमस विशेज और शायरी के जरिए अपनों तक अपनी भावनाएं पहुंचाना सबसे आसान और खास तरीका बन गया है।

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब रिश्तों के लिए समय कम होता जा रहा है, तब एक छोटा-सा मैसेज या दिल से भेजी गई शुभकामना भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। क्रिसमस के मौके पर भेजे गए मैसेज सिर्फ औपचारिकता नहीं होते, बल्कि ये यह जताते हैं कि आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को याद करते हैं और उनकी खुशियों की कामना करते हैं।

1. क्रिसमस की ठंडी हवा में खुशियों की गर्माहट हो,

आपकी जिंदगी में प्यार और सुकून की बरसात हो।

Merry Christmas 2025!

2. इस क्रिसमस आपके सपने सच हों,

दिल में सिर्फ खुशियां और चेहरे पर मुस्कान हो।

3. ठंडी-ठंडी रात,

सितारों भरी सौगात,

क्रिसमस का त्योहार मुबारक हो आपके साथ।

4. सांता क्लॉज लाए ढेर सारे गिफ्ट,

और आपकी जिंदगी हो जाए पूरी तरह लिट!

5. दोस्ती, म्यूजिक और डांस की रात,

क्रिसमस पर सब हों एक साथ।

6. घर में हो मिठास,

दिल में हो विश्वास,

क्रिसमस लाए खुशियों की आस।

7. इस पावन दिन पर दुआ है हमारी,

खुश रहे आपकी दुनिया सारी।

Merry Christmas 2025!

8. ना सिर्फ केक और गिफ्ट,

क्रिसमस है प्यार और अपनापन।

9. ईसा मसीह का आशीर्वाद मिले,

आपकी हर राह आसान बने।

10.सितारों से सजी हो आपकी रात,

क्रिसमस दे खुशियों की सौगात।

11. हर दिल में प्यार हो,

हर चेहरे पर मुस्कान हो — Merry Christmas!

12. ठंडी हवा, गर्म स्वेटर,

क्रिसमस बन जाए और भी बेटर!

13. ना टेंशन, ना फियर,