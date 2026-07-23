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Good Morning Shayari: अपनों को गुड मॉर्निंग बोल दिन को बनाएं खास, 30 बेस्ट शायरियां आएंगी काम

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
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Good Morning Shayari: जब कोई अपना नजरों से दूर होता है तो उसे स्पेशल फील कराने का एक सबसे बढ़िया जरिया है गुड मॉर्निंग मैसेज, जो पहुंचने वाले को ये महसूस करा देता है कि आप उसके लिए कितने खास हैं। ऐसे स्पेशल लोगों के लिए बेस्ट 30 गुड मॉर्निंग शायरी।

Good Morning Shayari: अपनों को गुड मॉर्निंग बोल दिन को बनाएं खास, 30 बेस्ट शायरियां आएंगी काम

जो सूरज की पहली किरण के साथ अपनों को याद करते हैं। उन्हें ये हक है कि सामने वाले को इस बात का एहसास करा दें। लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नजरों से भले ही दूर हों लेकिन दिल के हमेशा करीब होते हैं। अपने दिल के सबसे करीबी इंसान को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजकर जगाना है तो यहां से चुनें बेस्ट 30 शायरी, जो गुड मॉर्निंग बोलने को और भी खास बना देंगी।

गुड मॉर्निंग शायरी

1- सूरज की किरणें खुशियों का पैगाम लाएं,

हर सुबह आपके जीवन में नई मुस्कान लाए,

दुआ है हमारी, हर दिन आपका खास बने

हर पल सफलता आपके साथ चले।

2- फूलों की तरह महकते रहो,

सितारों की तरह चमकते रहो,

किस्मत से मिली है ये ज़िंदगी,

हर सुबह हंसते और खिलते रहो।

3- नई सुबह, नई उम्मीदों का सवेरा हो,

हर सपना आपका सच और सुनहरा हो,

मिले हर कदम पर खुशियों की बहार,

आपका हर दिन प्यार और सफलता से भरा हो।

4- हर सुबह आपकी जिंदगी में उजाला हो,

हर दिन आपके लिए खुशियों वाला हो,

दिल से यही दुआ है हमारी,

आपका हर पल खुशहाल और निराला हो

5- सुबह की ठंडी हवाएं सलाम कहें,

खिलते फूल आपका नाम कहें,

जो भी मांगो, वो हर खुशी मिले,

यही दुआ हम हर सुबह करें।

सुप्रभात

6- मुस्कुराइए, क्योंकि एक नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आई है। सुप्रभात

7- हर सुबह नई उम्मीद लेकर आए, हर दिन खुशियों की सौगात बन जाए, मुस्कान कभी आपके होंठों से न जाए, आपका हर सपना हकीकत बन जाए।

8- सूरज की पहली किरण कहे सलाम,

फूलों की खुशबू भेजे पैगाम,

हंसते रहो हर पल तुम यूं ही,

यही है दिल से मेरा शुभ प्रभात का नाम।

9- सुबह का उजाला जीवन में रंग भर दे,

हर अधूरी चाहत को मुकम्मल कर दे,

खुशियां कदम चूमती रहें आपकी,

हर दिन सफलता का सफर दे।

10- नई सुबह का नया अंदाज़ हो,

हर पल खुशियों का आगाज हो,

दिल में हमेशा सुकून रहे,

और हर सपना आपके पास हो।

11- चाय की मिठास और सुबह की हवा,

जीवन में भर दे खुशियों की दुआ,

हर दिन आपका शानदार बने,

12- यही है दिल से मेरी शुभकामना।

फूलों जैसी महके आपकी जिंदगी,

सूरज जैसी चमके आपकी बंदगी,

हर सुबह लाए नई मुस्कान,

13-खुशियों से भर जाए आपकी हर कहानी।

सुबह की रोशनी संग नया विश्वास मिले,

हर मुश्किल का आसान अहसास मिले,

आपकी राहों में खुशियाँ ही खुशियाँ हों,

हर दिन सफलता का साथ मिले।

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14- हर सुबह एक नया पैगाम लाती है,

जीवन को जीने का अंदाज सिखाती है,

मुस्कुराकर स्वागत करो हर दिन का,

क्योंकि यही खुशियों की शुरुआत है।

15- उगता सूरज कह रहा है मुस्कुराइए,

हर पल को दिल से अपनाइए,

आज का दिन खास है आपके लिए,

इसे खुशियों से सजाइए।

16- सुबह की किरणें खुशियां बिखेर दें,

आपकी हर चिंता को दूर कर दें,

हर दिन नई उम्मीदों से भरा हो,

जीवन आपका सुनहरा कर दें।

17- हर सुबह नया अरमान लेकर आए,

हर शाम सफलता की पहचान बन जाए,

आपके चेहरे की मुस्कान कभी न रुके,

हर दिन खुशियों का त्योहार बन जाए।

18- ठंडी हवाएं संदेशा लाई हैं,

नई उम्मीदें संग लाई हैं,

उठिए और मुस्कुराइए,

खुशियों की सुबह आई है।

19-

सुबह का हर पल अनमोल हो,

जीवन का हर सपना गोल्ड हो,

खुशिया आपके कदम चूमें,

और हर दिन बेमिसाल हो।

20- सूरज की किरणें आपका साथ निभाएं,

हर मुश्किल से आपको बचाएं,

खुशियां आपकी झोली भर दें,

और हर सुबह मुस्कान दे जाए।

21- बीते कल की बातें भूल जाइए,

नई सुबह को गले लगाइए,

हर दिन एक नया अवसर है,

इसे पूरे दिल से अपनाइए।

22- सुबह की हवा में प्यार घुला हो,

हर दिल में विश्वास खिला हो,

आपका हर दिन रोशन रहे,

और हर सपना पूरा हुआ हो।

23- खुशियों का सूरज हर दिन उगे,

सफलता के फूल राहों में खिलें,

आपका जीवन यूं ही महकता रहे,

और हर सपना सच में मिले।

24- नई सुबह नई उम्मीद जगाए,

हर पल नया उत्साह दिलाए,

आपकी जिंदगी में खुशियां बरसें,

हर दिन सफलता साथ लाए।

25- सुबह का संदेश सिर्फ इतना है,

मुस्कान सबसे बड़ा गहना है,

इसे हमेशा अपने पास रखिए,

यही जीवन का असली खजाना है।

26- हर सुबह आपको नई पहचान मिले,

हर कदम पर सफलता का सम्मान मिले,

जीवन में कभी कमी न रहे,

हर खुशी का आपको वरदान मिले।

27- सुबह की ओस जैसी ताजगी मिले,

फूलों जैसी महकती जिंदगी मिले,

हर दिन आपका खास बन जाए,

और हर इच्छा पूरी मिले।

28- सूरज की रोशनी आपका मान बढ़ाए,

हर दिन नई खुशियां साथ लाए,

दिल में हमेशा उम्मीद रहे,

और हर सपना मुस्कुराए।

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29- हर सुबह आपकी दुआ कबूल हो,

हर खुशी आपके कदमों की धूल हो,

सफलता आपका इंतजार करे,

और हर दिन अनुकूल हो।

30- मुस्कुराहट से दिन की शुरुआत कीजिए,

हर पल को दिल से जिया कीजिए,

जिंदगी बहुत खूबसूरत है,

इसे प्यार से सजाया कीजिए।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

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