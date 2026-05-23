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Shayari in Hindi: सक्सेज पानी है तो पढ़ें मोटिवेशन से भरी ये शायरियां, दिल में उठेगा जुनून

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Motivational Shayari: लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेज पानी है तो केवल मेहनत करने से काम नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि सक्सेजफुल इंसान कितनी मेहनत करता है। इन शायरियों से मन में मेहनत और सफलता की तरंगे उठेंगी।

Shayari in Hindi: सक्सेज पानी है तो पढ़ें मोटिवेशन से भरी ये शायरियां, दिल में उठेगा जुनून

सक्सेजफुल बनना है तो लाइफ में कठिन मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इस मेहनत का पैमाना भी पता होना चाहिए, साथ ही मन में वो जुनून होना चाहिए। खुद में मन में और अपने दोस्त या साथी को सक्सेजफुल बनने के लिए मोटिवेशन देना है तो इन खूबसूरत लाइनों की मदद लें। इन शायरी की मदद से भेजें दूसरों को मोटिवेशन और खुद भी हो जाए मोटिवेटेड। यहां पढ़ें बेहतरीन शायरियां…

1- हौसलों के तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो

  • खुद से ही जीतने की जिद है मुझे खुद को ही हराना है मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की मेरे अंदर एक जमाना है।
  • सफर ने मौका दिया तो बड़ी शान से बताऊंगा,

एक संघर्ष भरे जीवन से कामयाबी तक की लड़ाई.

  • डूबा हुआ सूरज निकलता जरूर है

वक़्त कैसा भी हो बदलता जरुर है।

  • जब शौक के लिए वक्त ना मिले,

तो समझ लेना कि ज़िंदगी शुरू हो गई है।

  • माना कि किताबों की बहुत अहमियत है,

लेकिन सबक वही याद रहता है जो वक़्त सिखा देता है।

  • लोग डुबाने के तरीके खोजते रह गए,

ओर हम तैरना सीख गए।

  • जीतकर हम वो नहीं सीख सकते, जो हारकर सीख जाते हैं।
  • जब रास्ते कठिन हो जाएं,

तब हार मत मानो, डटे रहो।

  • कितनो की तकदीर बदलनी है तुम्हे

कितनो को रास्ते पे लाना है तुम्हे

अपने हाथ की लकीरो को मत देखो

इन लकीरो से आगे जाना है तुम्हे

  • मेहनत का कोई विकल्प नहीं,

सिर्फ कर्म से ही सफलता मिलती है।

  • सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना

जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना

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कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको

बस सितारे चुनने के लिये कभी जमीन मत छोडना

  • जो मेहनत से नहीं डरता,

वहीं ऊंचाइयों को छूता है।

  • खुद को हारा हुआ मत समझो,

हर दिन एक नई शुरुआत है।

  • ये ज़िन्दगी हसीं है इस से प्यार करो

अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो

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  • वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको

रब पर रखो भरोसा वक़्त पर एतबार करो

  • हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिये

ज़िन्दगी भोर है सूरज सा निकलते रहिये

  • एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे

धीरे-धीरे ही सही राह पे चलते रहिये

  • खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं

धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं

ये कैंचियां खाक हमें उड़ने से रोकेगी

हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं

  • जीतेंगे हम ये वादा करो

कोशिश हमेशा ज्यादा करो

  • किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे

मज़बूत इतना इरादा करो

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

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