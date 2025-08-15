'तिरंगे की आन में मर मिटेंगे शान में...' सबको दें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं best independence day wishes shayari quotes lines slogan sms send to your friends and family celebrate 15th august, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
'तिरंगे की आन में मर मिटेंगे शान में...' सबको दें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

Happy Independence Day Wishes: स्वाधीनता दिवस के 79वें साल में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, करीबियों और जानने वाले भारतीय को भेज दें देशभक्ति के रंग में रंगी सुंदर शायरियां। जिन्हें पढ़कर ही मन में देश के प्रति प्रेम की तरंगे बजने लगती हैं।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 09:50 AM
'तिरंगे की आन में मर मिटेंगे शान में...' सबको दें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

15 अगस्त को हर साल आजादी का जश्न पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। देश के सपूतों में लंबी लड़ाई के बाद इस आजादी को पाया था। भारत आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस पावन मौके पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जानने वाले करीबियों और सोशल मीडिया पर एक साथ अनक लोगों को देशभक्ति की शायरियों की मदद से शुभकामनाएं दें।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं मैसेज

1) कुछ नशा तिरंगे की आन का है

कुछ नशा मातृभूमि की शान का है,

हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा

नशा ये हिन्दुस्तान के सम्मान का है।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

2) नजारे नजर से कहने लगे

नयन से बड़ी कोई चीज नहीं,

तभी मेरे दिल ने ये आवाज दी,

वतन से बड़ी कोई चीज नहीं।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

3) ना जियो धर्म के नाम पर ,

ना मरो धर्म के नाम पर

इंसानियत ही है धर्म वतन का

बस जियो वतन के नाम पर

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

4) सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं

दुश्मन की सांसे थम जाए आवाज में इतनी धमक रखता हूं।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

5) चलो फिर से वो नजारा याद कर लें

शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें,

जिसमे बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर,

बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

6) तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है,

यही है गंगा, यहीं है हिमालय, यहीं हिन्द का ज्ञान है,

तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

7) न पूछो जमाने को कि क्या मेरी कहानी है

हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिन्दुस्तानी है।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

8) काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए

मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए

ना खौफ है मौत का ना आरजू है जन्नत की

लेकिन जब कभी जिक्र हो शहीदों का

काश मेरा भी नाम आए।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

9) आज़ादी की जब बात हो,

शहीदों का नाम आए,

उनके लहू से सींचा है,

जिसने ये वतन पाया।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

10) आज़ादी के दीपक से,

रोशन हर दिल की बाती,

इस स्वतंत्रता दिवस पर,

करें वीरों को सलामी।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

11) भारत की आज़ादी का,

यह महान पर्व है आया,

नमन करें उन वीरों को,

जिन्होंने यह दिन दिलाया

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

12) गंगा यमुना यहां नर्मदा,

मंदिर मस्जिद के संग गिरजा

शांति प्रेम की देता शिक्षा

मेरा भारत सदा सर्वदा

सभी देशवासियों को

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

13) गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा

चमक रहा आसमां में देश का सितारा

आजादी के दिन आओ मिलकर करें दुआ

कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

15) स्वाधीनता का संग्राम बड़ा था

अस्तित्व की थी वो लड़ाई

एक होकर वो सभी लड़े थे

हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

