Good Morning Wishes:'हर पल तेरी कृपा बनी रहे...' ईश्वर के आशीर्वाद के साथ बोलें गुड मॉर्निंग

Mar 22, 2026 06:02 am IST

Good Morning Wishes: सुबह बोला गया पहला शब्द किसी के भी दिन को बना या बिगाड़ सकता है। सूरज के उजाले में जब हम अपने आराध्य का नाम लेकर उनसे प्रार्थना करते हैं। खुद के और अपनों की सलामती और स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो दिन अच्छा बीतता है। इन्हीं सुंदर लाइनों के साथ अपनों को बोले गुड मॉर्निंग।

सुबह का पहला शब्द किसी का भी दिन बना सकता है या बिगाड़ सकता है। इसलिए हम सोकर उठने के बाद एक दूसरे को अच्छे दिन की बधाई देते हैं और दिन अच्छा गुजरने की कामना करते हैं। अपने ईश्वर को याद कर उनसे लोगों के लिए प्रार्थना करना कि हर किसी का दिन अच्छा गुजरे एक पॉजिटिव विचार है। इन्हीं पॉजिटिव विचारों को शब्दों में पिरोकर अपनों को भेज दें गुड मॉर्निंग के मैसेज। यहां से चुनें बेहतरीन पॉजिटिव, ईश्वर को समर्पित गुड मॉर्निंग मैसेज, विशेज।

Good Morning Wishes, Messages In Hindi कर्मों से डरिए ईश्वर से नहीं,

ईश्वर माफ कर देता है कर्म नहीं।

Good Morning सुबह की रौशनी तेरे नाम से,

दिन की शुरुआत तेरे ध्यान से।

हर पल तेरी कृपा बनी रहे,

हे प्रभु! जीवन में बस तेरे साथ से।

Good Morning सुबह की पहली किरण के साथ,

आपका आशीर्वाद बना रहे साथ।

Good Morning भगवान से यही है दुआ,

हर दिन हो खुशियों भरा रास्ता।

Good Morning भगवान की छाया बनी रहे,

हर कदम पर खुशियाँ खिलती रहें।

सुबह हो इतनी प्यारी,

जैसे उनकी माया अनमोल हो सारी।

Good Morning ईश्वर की महिमा अपरंपार,

हर सुबह करे जीवन को सफल और शानदार।

उनके आशीर्वाद से मिले सुख-शांति,

रहे जीवन में सदैव अमन-चैन की मिठास।

Good Morning भगवान का नाम लेकर,

करो दिन की शुरुआत।

उनके आशीर्वाद से मिले,

सफलता और प्यार

Good Morning खुले आसमान में चमके सूरज,

ईश्वर की कृपा से हो हर मन की मंजिल पूरी

सुबह हो मंगलमय, हो हर दिन खुशियों से भरा।

Good Morning जीवन के सफर में ईश्वर का साथ हो,

हर सुबह नई उम्मीदों का आगाज़ हो।

सुख-शांति का दीपक जले हर दिल में,

भगवान की रहमत हर दिन कृपा हो।

Good Morning भगवान के नाम से हो दिन की शुरुआत,

हर पल हो खुशियों से भरी बात।

उनकी माया बनी रहे हम पर हमेशा,

सुबह की किरणें लाएं जीवन में नया सवेरा।

Good Morning ईश्वर की रहमत बनी रहे जीवन में,

हर सुबह हो नई उम्मीदों की किरण।

उनके आशीर्वाद से हर दिन हो सफल,

जीवन में खुशियों का महल।

Good Morning सुप्रभात भगवान की कृपा से,

हर दिन हो खुशियों से भरा।

उनके नाम से हो दिल का उजियारा,

सफलता और शांति का संसार।

Good Morning भगवान की छांव में सुकून मिले,

सुबह की रौशनी में नया दिन खिल उठे।

उनके आशीर्वाद से जीवन बने सुंदर,

हर पल में हो खुशियों का उमंग।

Good Morning ईश्वर की शक्ति से हो दिन की शुरुआत,

हर मुश्किल हो आसान साथ।

उनके आशीर्वाद से मिले सुख और शांति,

सुबह की हर किरण हो आनंदमय।

Good Morning भगवान के नाम से हो सुबह की शुरुआत,

उनके आशीर्वाद से हो जीवन में सौगात।

खुशियां मिले और रहे चैन का सागर,

Good Morning ईश्वर की मूरत से हो दिन की रोशनी,

उनके आशीर्वाद से सजी हो हर खुशी।

सुबह का उजाला हो सुख-शांति का पैगाम,

जीवन में भरे खुशियों का धाम।

Good Morning भगवान की दया से खिल उठे सुबह,

हर पल हो जीवन में सफलता का जश्न।

उनकी कृपा बनी रहे सदा,

खुशिया बरसे हर दिशा।