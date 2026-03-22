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Good Morning Wishes:'हर पल तेरी कृपा बनी रहे...' ईश्वर के आशीर्वाद के साथ बोलें गुड मॉर्निंग

Mar 22, 2026 06:02 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Good Morning Wishes: सुबह बोला गया पहला शब्द किसी के भी दिन को बना या बिगाड़ सकता है। सूरज के उजाले में जब हम अपने आराध्य का नाम लेकर उनसे प्रार्थना करते हैं। खुद के और अपनों की सलामती और स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो दिन अच्छा बीतता है। इन्हीं सुंदर लाइनों के साथ अपनों को बोले गुड मॉर्निंग।

Good Morning Wishes:'हर पल तेरी कृपा बनी रहे...' ईश्वर के आशीर्वाद के साथ बोलें गुड मॉर्निंग

सुबह का पहला शब्द किसी का भी दिन बना सकता है या बिगाड़ सकता है। इसलिए हम सोकर उठने के बाद एक दूसरे को अच्छे दिन की बधाई देते हैं और दिन अच्छा गुजरने की कामना करते हैं। अपने ईश्वर को याद कर उनसे लोगों के लिए प्रार्थना करना कि हर किसी का दिन अच्छा गुजरे एक पॉजिटिव विचार है। इन्हीं पॉजिटिव विचारों को शब्दों में पिरोकर अपनों को भेज दें गुड मॉर्निंग के मैसेज। यहां से चुनें बेहतरीन पॉजिटिव, ईश्वर को समर्पित गुड मॉर्निंग मैसेज, विशेज।

Good Morning Wishes, Messages In Hindi

कर्मों से डरिए ईश्वर से नहीं,

ईश्वर माफ कर देता है कर्म नहीं।

Good Morning

सुबह की रौशनी तेरे नाम से,

दिन की शुरुआत तेरे ध्यान से।

हर पल तेरी कृपा बनी रहे,

हे प्रभु! जीवन में बस तेरे साथ से।

Good Morning

सुबह की पहली किरण के साथ,

आपका आशीर्वाद बना रहे साथ।

Good Morning

भगवान से यही है दुआ,

हर दिन हो खुशियों भरा रास्ता।

Good Morning

भगवान की छाया बनी रहे,

हर कदम पर खुशियाँ खिलती रहें।

सुबह हो इतनी प्यारी,

जैसे उनकी माया अनमोल हो सारी।

Good Morning

ईश्वर की महिमा अपरंपार,

हर सुबह करे जीवन को सफल और शानदार।

उनके आशीर्वाद से मिले सुख-शांति,

रहे जीवन में सदैव अमन-चैन की मिठास।

Good Morning

भगवान का नाम लेकर,

करो दिन की शुरुआत।

उनके आशीर्वाद से मिले,

सफलता और प्यार

Good Morning

खुले आसमान में चमके सूरज,

ईश्वर की कृपा से हो हर मन की मंजिल पूरी

सुबह हो मंगलमय, हो हर दिन खुशियों से भरा।

Good Morning

जीवन के सफर में ईश्वर का साथ हो,

हर सुबह नई उम्मीदों का आगाज़ हो।

सुख-शांति का दीपक जले हर दिल में,

भगवान की रहमत हर दिन कृपा हो।

Good Morning

भगवान के नाम से हो दिन की शुरुआत,

हर पल हो खुशियों से भरी बात।

उनकी माया बनी रहे हम पर हमेशा,

सुबह की किरणें लाएं जीवन में नया सवेरा।

Good Morning

ईश्वर की रहमत बनी रहे जीवन में,

हर सुबह हो नई उम्मीदों की किरण।

उनके आशीर्वाद से हर दिन हो सफल,

जीवन में खुशियों का महल।

Good Morning

सुप्रभात भगवान की कृपा से,

हर दिन हो खुशियों से भरा।

उनके नाम से हो दिल का उजियारा,

सफलता और शांति का संसार।

ये भी पढ़ें:'एक नया दिन, नई उम्मीदें...' आज ही भेज दें दोस्तों को ये गुड मॉर्निंग मैसेज

Good Morning

भगवान की छांव में सुकून मिले,

सुबह की रौशनी में नया दिन खिल उठे।

उनके आशीर्वाद से जीवन बने सुंदर,

हर पल में हो खुशियों का उमंग।

Good Morning

ईश्वर की शक्ति से हो दिन की शुरुआत,

हर मुश्किल हो आसान साथ।

उनके आशीर्वाद से मिले सुख और शांति,

सुबह की हर किरण हो आनंदमय।

Good Morning

भगवान के नाम से हो सुबह की शुरुआत,

उनके आशीर्वाद से हो जीवन में सौगात।

खुशियां मिले और रहे चैन का सागर,

Good Morning

ईश्वर की मूरत से हो दिन की रोशनी,

उनके आशीर्वाद से सजी हो हर खुशी।

सुबह का उजाला हो सुख-शांति का पैगाम,

जीवन में भरे खुशियों का धाम।

Good Morning

भगवान की दया से खिल उठे सुबह,

हर पल हो जीवन में सफलता का जश्न।

उनकी कृपा बनी रहे सदा,

खुशिया बरसे हर दिशा।

Good Morning

ये भी पढ़ें:गुड मॉर्निंग का छोटा सा मैसेज बदल सकता है पूरा दिन, इन लाइन के साथ करें शुरुआत
Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

शॉर्ट बायो


अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

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