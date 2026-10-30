Good Morning Shayari: 'ना दौलत की चाह, ना शोहरत का अरमान हो...'शायरियों के साथ बोलें गुड मॉर्निंग

अपनों की जब याद आती हैं तो हम उससे बात करते हैं लेकिन जिस इंसान को हम एक पल के लिए भी भूले ही ना फिर वो क्या करें, वो आंख खुलने के साथ ही सुबह अपनों को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं। यहां पढ़ें गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने के लिए सुंदर शायरियां।

शायरी इन हिंदी

सुबह सवेरे किसी का प्यारभरा मैसेज आंखों को खोल देता है। केवल आंखों ही नहीं इन मैसेज से ये पता चलता है कि सामने वाले इंसान के दिल में आपके लिए कितना प्यार है जो वो आंख खुलने के साथ ही मैसेज भेजकर आपको याद कर रहा है और दिल की तसल्ली के लिए गुड मॉर्निंग विश कर रहा। अपने अपनों और चाहने वालों को भेजे ये प्यारभरे गुड मॉर्निंग मैसेज।

Good Morning Wishes in Hindi 1- सुबह की किरणें नया पैगाम लाई हैं,

चेहरे पर खुशियों की मुस्कान लाई हैं,

भूल जाओ बीती रात की सारी बातें,

आज फिर जिंदगी नई सौगात लाई है।

सुप्रभात! 2- हर सुबह एक नई कहानी लिखती है,

खुशियों की मीठी जुबानी लिखती है,

जो मुस्कुराकर करता है दिन की शुरुआत,

किस्मत भी उसकी नई रवानी लिखती है।

3- चाय की चुस्की और सुबह का नजारा हो,

हर दिन आपका खुशियों से प्यारा हो,

न आए कभी उदासी आपके जीवन में,

हर पल बस अपनों का सहारा हो।

गुड मॉर्निंग! 4- फूलों ने हंसकर आपको सलाम भेजा है,

सूरज ने खुशियों का पैगाम भेजा है,

खुशियों से भरा रहे आपका हर दिन,

हमने दिल से आपको सुप्रभात भेजा है।

5- न शिकवा हो किसी से, न कोई गिला रहे,

हर चेहरे पर आपके लिए प्यार खिला रहे,

मिले इतनी खुशियां इस खूबसूरत सुबह,

कि हर दिन जिंदगी का त्योहार बना रहे।

6- सूरज की रोशनी आपके आंगन में आए,

खुशियों की बहार हर तरफ छा जाए,

जो भी सपना देखा है आपने आंखों में,

वह आज हकीकत बनकर सामने आए।

7- सुबह आई है नई उम्मीद लेकर,

खुशियों की प्यारी सी सौगात लेकर,

मुस्कुराते रहना हमेशा इसी तरह,

जिंदगी आएगी हर दिन नई बात लेकर।

8- नया सवेरा नई उमंग लाए,

आपके जीवन में खुशियों के रंग लाए,

खिल उठे चेहरा फूलों की तरह,

हर दिन आपके लिए सफलता लाए।

9- रिश्तों में मिठास बनी रहे,

चेहरे पर मुस्कान सजी रहे,

चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं,

आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे।

10- सुबह की हवा कुछ कह रही है,

खुशियों की दस्तक दे रही है,

उठिए और मुस्कुराकर देखिए,

जिंदगी फिर से मौका दे रही है।

11- ना दौलत की चाह, ना शोहरत का अरमान हो,

बस अपनों के चेहरे पर मुस्कान हो,

हर सुबह इतनी खूबसूरत बने,

कि जिंदगी पर हमें अभिमान हो।

12- हर सुबह आपका नाम रोशन हो,

हर ख्वाब आपका खूबसूरत हो,

दुआ है हमारी रब से बस इतनी,

आपका हर आने वाला दिन जन्नत हो।

13- पंछियों की चहचहाहट सुनाई दे,

फूलों की खुशबू हवाओं में दिखाई दे,

आपकी सुबह इतनी हसीन हो,

कि हर तरफ बस खुशियां ही दिखाई दें।

14- कुछ पल अपने लिए भी निकालिए,

मुस्कुराकर जिंदगी को संभालिए,

गम तो आते-जाते रहते हैं,

खुशियों से हर सुबह सजा लीजिए।

15- ना बीते कल का अफसोस रहे,

ना आने वाले कल का डर रहे,

आज की सुबह इतनी प्यारी हो,

कि चेहरे पर हमेशा हंसी का असर रहे।

16- खुशियों का सूरज चमकता रहे,

उम्मीदों का दीपक जलता रहे,

कदम बढ़ाते रहिए मंजिल की ओर,

आपका हर सपना सच होता रहे।

17- सुबह का मौसम बड़ा सुहाना हो,

आपके चेहरे पर प्यारा मुस्कुराना हो,

हर दिन मिले आपको इतनी खुशियां,

कि खुशियों का भी आपको दीवाना होना हो।

18- छोटी-छोटी खुशियों को अपनाइए,

हर पल को दिल से सजाइए,

जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों,

बस मुस्कुराकर इसे बिताइए।

19- दुआओं में असर हो, बातों में प्यार हो,

आपके जीवन में खुशियों की बहार हो,

हर सुबह मिले नई कामयाबी,

और हर शाम सुकून का एहसास हो।

20- अलार्म बजा तो आंखें खुल गईं,

नींद की सारी हसरतें धुल गईं,

चलो उठो अब दुनिया जीतने का इरादा करो,

वरना चाय भी ठंडी होकर रूठ गई!

21- सुबह का सूरज कहता है उठ जाओ,

अपने सपनों को सच कर दिखाओ,

किस्मत भी साथ देती है उन्हीं का,

जो मेहनत से अपना रास्ता बनाओ।

22- हवाओं में खुशबू, फूलों में बहार हो,

आपके जीवन में खुशियों की भरमार हो,

हर सुबह लेकर आए नई रोशनी,

आपका हर दिन शानदार हो।

23- हर सुबह कुछ नया सिखाती है,

जीने की नई वजह बनाती है,

जो बीत गया उसे भूल जाइए,

नई सुबह नई उम्मीद जगाती है।

24- मुस्कान आपकी कभी कम न हो,

खुशियों का कोई मौसम खत्म न हो,

रहे जिंदगी में अपनों का साथ,

और दुआओं का सिलसिला कभी बंद न हो।

25- फूलों जैसी महकती रहे जिंदगी आपकी,

सितारों जैसी चमकती रहे दुनिया आपकी,

हर सुबह खुशियों का पैगाम लेकर आए,