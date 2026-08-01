' तेरी दोस्ती को कभी नहीं भुलाऊंगा..' फ्रेंडशिप डे पर भेजने के लिए 35 बेस्ट विशेज
फ्रेंडशिप डे के मौके पर दोस्तों को देनी है खास शुभकामनाएं, सोशल मीडिया पर लगाना है स्टेटस तो यहां से चुनें हार्ट टचिंग, इमोशनल शायरियां। एक दो नहीं पूरे 35 विशेज में से चुनें अपने दोस्त के लिए फ्रेंडशिप डे विशेज।
फ्रेंडशिप डे के मौके पर अपने प्यारे दोस्त को विश करना है या फिर सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाना है। हर एक लाइन सोच-समझकर लिखनी है तो यहां से चुनें 35 बेहतरीन दोस्ती पर शायरी। इन शायरी को बनाएं व्हाट्स एप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का स्टेटस या दोस्तों को ग्रुप पर मैसेज के जरिए करें विश। ये हैं बेस्ट 35 शायरी मैसेज।
1- तेरी दोस्ती मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है,
तेरे बिना मेरा अस्तित्व ही अधूरा है।
2- दोस्त तू है तो मैं हूं,
तेरे बिना मेरी कोई पहचान नहीं।
3- तेरी हंसी में मेरी खुशी छुपी है,
तेरे आंसुओं में मेरा गम छुपा है।
4- दोस्त तेरा साथ मिले तो जन्नत मिल जाए,
तेरे बिना दुनिया की हर खुशी फीकी लगे।
5- तू मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है,
तेरी दोस्ती मेरी जिंदगी की रौनक है।
6- तेरे साथ बिताए लम्हे सबसे प्यारे हैं,
तेरी यादें मेरे दिल के सबसे करीब हैं।
7- दोस्त तू मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है,
तेरे बिना मेरा कोई सपना अधूरा है।
8- तेरी दोस्ती ने मुझे जीना सिखाया है,
तेरे प्यार ने मुझे इंसान बनाया है।
9- दोस्त तेरा साथ हो तो कोई डर नहीं,
तेरे होते हुए किसी चीज की कमी नहीं।
10- तू मेरा दोस्त है, मेरा सहारा है,
तेरी दोस्ती मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा नशा है।
11- दोस्ती का नाम ही प्यार है,
यह रिश्ता सबसे प्यारा है।
12- मित्रता में कोई भेदभाव नहीं,
सच्चे दोस्त में कोई छलावा नहीं।
13- दोस्त की खुशी में खुश होना,
दोस्त के गम में गम होना।
14- जो दोस्त हमेशा साथ निभाए,
वही तो सच्चा मित्र कहलाए।
15- दोस्ती वो रिश्ता है जो दिल से निकलता है,
सच्चे दोस्त का साथ कभी नहीं छूटता है।
16- जिंदगी में अगर कोई सच्चा साथी मिले,
तो समझ लेना कि खुदा का प्यार मिले।
17- दोस्ती में कोई शर्त नहीं होती,
सच्चे दोस्त की मोहब्बत में कोई हद नहीं होती।
18- वक्त के साथ रिश्ते बदल जाते हैं,
पर सच्चे दोस्त हमेशा साथ निभाते हैं।
19- दोस्ती का मतलब सिर्फ खुशियों में साथ नहीं,
गम में भी कंधे से कंधा मिलाना है।
20- सच्ची दोस्ती वो है जो बिना कहे समझ जाए,
आंखों के इशारे से दिल की बात जान जाए।
21- दोस्त वो होता है जो तुम्हारी गलतियों को सुधारे,
न कि तुम्हें गलत राह पर चलने दे।
22- जिंदगी में बहुत लोग मिलते हैं,
पर सच्चे दोस्त सिर्फ किस्मत वाले को मिलते हैं।
23- दोस्ती में धोखा देना सबसे बड़ा गुनाह है,
सच्चे दोस्त का दिल तोड़ना अल्लाह को भी गंवारा नहीं।
24- वो दोस्त क्या जो मुश्किल वक्त में साथ न दे,
सच्चा दोस्त तो अपनी जान भी दे दे।
25- दोस्ती का रिश्ता खून से भी गहरा होता है,
सच्चे दोस्त का प्यार माँ के प्यार से कम नहीं होता।
26- समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं सच्चे दोस्त,
झूठे दोस्त तो फायदे के लिए आते हैं।
27- दोस्ती का बंधन अटूट होता है,
सच्चे मित्र का साथ मजबूत होता है।
28- मित्र वो है जो तुम्हारी कमियों को छुपाए,
और तुम्हारी अच्छाइयों को दुनिया में फैलाए।
29- दोस्ती में कोई स्वार्थ नहीं होता,
सच्चे मित्र का प्रेम निस्वार्थ होता है।
30- जिंदगी की राह में मित्र का साथ,
हर मुश्किल को आसान बना देता है।
31- दोस्त का हाथ थामकर चलना,
यही तो जिंदगी का असली मजा है।
32- मित्रता का त्योहार हर दिन मनाना चाहिए,
दोस्त के साथ हर पल को खुशी से बिताना चाहिए।
33- दोस्ती की मिठास जिंदगी में घोल देती है,
हर कड़वाहट को मीठा बना देती है।
34- सच्चे मित्र की पहचान मुसीबत में होती है,
खुशी में तो सभी साथ देते हैं।
35- तेरी दोस्ती को कभी नहीं भुलाऊंगा,
हर पल तेरा साथ निभाऊंगा,
अगर मेरी सांसें रुक भी गई तो क्या,
भूत बनकर तुझे डराऊंगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना