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Shayari in Hindi: प्यारे से भाई को लिखें ये हार्ट टचिंग शायरी, चेहरे पर खिल जाएगी मुस्कान

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Shayari For Brother: भाई का होना भगवान की मेहरबानी से कम नहीं होता है। ऐसा भाई जो हर मौके पर आपके साथ खड़ा हो और सुख-दुख में साथ दे। ऐसे प्यारे भाई को ब्रदर्स डे पर भेज दें ये हार्ट टचिंग शायरी और कर दें विश।

Shayari in Hindi: प्यारे से भाई को लिखें ये हार्ट टचिंग शायरी, चेहरे पर खिल जाएगी मुस्कान

भाई का रिश्ता दुनिया में सबसे अनोखा होता है। बड़ा हो या छोटा वो आपके साथ खड़ा होता है। बचपन में जो आपके खेल को बिगाड़ता था वहीं बड़ा होकर आपके काम पूरे करवाता है। आपकी खुशी में सबसे ज्यादा खुश और आपके गम को मिटाने की हर कोशिश वो भाई ही करता है। अपने भाई को मिस कर रहे तो उसे भेजें ये हार्ट टचिंग शायरी और अपने दिल का हाल बता दें।

Shayari for Brother in hindi

1- खुशी से बीते हर दिन,

हर रात सुहानी हो,

जिस तरफ आपके कदम पड़े,

वहां फूलों की बरसात हो

2- रहे आप करोड़ों के बीच,

खिलते रहें आप लाखों के बीच,

रोशन रहें आप हजारों के बीच,

जैसे रहता है सूरज आसमान के बीच।

3- बहुत शानदार ये रिश्ता अपना है जिन पे बस खुशियों का पहरा है,

ना बुरी नजर लगे इस रिश्ते को क्योंकि मेरा भाई सारे संसार से प्यारा है।

4- जिसके सिर पर भाई का हाथ होता हैं,

हर परेशानी में उसके साथ होता हैं,

लड़ना झगड़ना फिर प्यार से मनाना,

तभी तो इस रिश्ते में इतना प्यार होता है।

5- आंखों में ‘शराफत’ चाल में ‘नजाकत’,

दिल में ‘सच्चाई’ और चहेरे में ‘सफाई’,

तब ही तो आप हैं बेस्ट ‘भाई’

6- ऐ रब मेरी दुआओं का इतना तो असर रहे,

मेरे भाई के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे।

7- दिल में प्यार और होठों पर कड़वे बोल होते हैं,

दुःख में साथ देने वाले भाई अनमोल होते हैं।

8- यूं तो हजारों लोग मिल जाएंगे लेकिन हाथ पकड़कर चलना सिखाने वाला भाई,

बिना नसीब नहीं मिलता है।

9- संग रहता हैं जो हर पल दूर एक क्षण को भी ना होता हैं,

वो यार सिर्फ दोस्त नही, एक भाई होता हैं।

10- ऐ रब मेरी दुआओं का इतना तो असर रहे,

मेरे भाई के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे।

11- मेरी मुसीबतों को जो अपना समझ,

हर वक्त आगे आकर अपना सर लेता है,

यार वो कोई और नहीं भाई होता है।

12- तेरे हाथों की लकीरें बहुत खास हैं,

तभी तो तुम जैसा भाई हमारे पास हैं।

13- भाई-भाई का रिश्ता खास होता है, अक्सर ये दिल के बहुत पास होता है, रामायण और महाभारत का उदाहरण देख लो,

जब भाई-भाई लड़ते है तो कुल का नाश होता है।

14- भाई मेरी हिम्मत है,

मेरा वो सहारा है,

वो अपना मुझे मेरी जान से भी प्यारा है।

15- प्यार मोहब्बत का जिस से एक अलग ही रिश्ता होता है,

वो भाई बस भाई नहीं होता एक फरिश्ता होता है।

16- देखकर हमें सारी दुनिया हम पर जले,

हम दोनों भाई जब साथ मिलकर चलें।

17- खूबसूरत एक रिश्ता तेरा मेरा है, जिस पर खुशियों का पहरा है,

नजर न लगे कभी इस रिश्ते को, क्योंकि दुनिया का सबसे प्यारा भाई मेरा है।

18-अपनी स्टाइल को देखकर सबकी जलती है,

क्योंकि इस शहर में सिर्फ तेरे भाई की चलती हैं।

19- घर में जब कोई आपके साथ नहीं होता,

भाई तब भी आपके साथ खड़ा होता हैं।

20- मेरी आंखों में तुम्हारी यादों की नमी है,

जिंदगी चाहे कितनी भी अच्छी हो लेकिन भाई इसमें तुम्हारी ही कमी है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

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