Shayari in Hindi: तुम जैसे दोस्तों का सहारा है…बेस्ट फ्रेंड के लिए 20 चुनिंदा शायरियां, दोस्ती होगी और मजबूत
दोस्ती तमाम रिश्तों से ऊपर होती है। दोस्त जाति, धर्म, अमीर, गरीब नहीं देखते बस देखते हैं प्यार। दोस्तों के साथ जिंदगी का हर लम्हा जादू की तरह होता है। ऐसे ही खास दोस्तों को आप दिल को छू लेने वाली कुछ खूबसूरत शायरियां लिखकर भेज दें। इससे आपकी दोस्ती और गहरी हो जाएगी।
Shayari For Best Friend: शायरी प्यार, मोहब्बत, दर्द, दोस्ती, दुश्मनी हर एहसास को शायरी हर इमोशन-फीलिंग्स को आसान शब्दों में बयां कर देती है। ऐसे ही दोस्ती जिंदगी का वो खूबसूरत रिश्ता है, जो बिना किसी शर्त के निभाया जा सकता है। जब साथ में हंसने, रोने और हर खुशी-दुख को साझा करने वाला एक सच्चा दोस्त मिल जाए, तो जिंदगी हर पल खास बन जाता है। ऐसे दोस्तों की अहमियत को शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता, लेकिन शायरियां इस एहसास को दिल के करीब जरूर ले आती हैं। अगर आप दोस्तों से अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं, तो शायरियों के जरिए इमोशन्स शेयर करें। अगर आप अपने खास दोस्त को कुछ अलग और दिल से भेजना चाहते हैं, तो ये शायरियां आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं।
बेस्ट फ्रेंड के लिए 20 चुनिंदा शायरियां-
1-
चेहरे पर हंसी, दिल में प्यार, तेरी दोस्ती बनी है हमारी जिंदगी का अहम भाग।
जब दोस्त के साथ आप हर खुशी और गम बांटने लगते हैं तो वह अपनी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं।
2-
जब से तूने मेरी जिंदगी में रखा है कदम, हर मुश्किल को हमने मिलकर झेला है।
एक अच्छा दोस्त कभी भी आपको बुरे वक्त में अकेला नहीं छोड़ता है।
3-
दावे मोहब्बत के मुझे नहीं आते यारो, एक जान है जब दिल चाहे मांग लेना
दोस्ती गहरी हो तो जान की परवाह भी नहीं होती है।
4-
एक वफादार दोस्त,
हजार रिश्तों से बेहतर है!
5-
अगर आप बेचे अपनी दोस्ती,
तो पहले खरीदार हम ही होंगे।
6-
दोस्ती आम है लेकिन ऐ दोस्त,
दोस्त मिलता है बड़ी मुश्किल से।
7-
हर चीज बदलती हुई अच्छी लगती है,
मगर दोस्त हमेशा पुराने ही अच्छे लगते है।
8-
दोस्ती का हर लम्हा ऐसा होता है,
जो कभी तनहा रहने नहीं देता।
15-
हमारी यादें भले ही अधूरी रहेगी,
मगर हमारी दोस्ती हमेशा पूरी रहेगी।
16-
दोस्ती हो तो चन्दन की तरह,
हजार टुकड़े करदो पर सुगन्ध न जाए।
17-
दोस्ती का रिश्ता सबसे प्यारा होता है,
जो दिल से निभाए वही सच्चा यार होता है।
18-
अपनी दोस्ती कभी नहीं बदलेगी,
भले ही साल बदलता रहे।
19-
मैं उजाले में अकेले चलने के बजाय
अंधेरे में दोस्त के साथ चलना पसंद करूंगा।
20-
दोस्ती कब किससे हो जाए अंदाजा नहीं होता,
दोस्ती ऐसा घर है जिसमें कोई दरवाजा नहीं होता।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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