‘आज शहीदों ने है तुमको, अहले वतन ललकारा..’ 15 बेस्ट शायरी के साथ दें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

संक्षेप: Happy Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस के मौके पर जब हर भारतीय अपने देश के आन बान और शान को पूरे गर्व के साथ देखता है। तिरंगे को फक्र से लहराता है। तब अपने साथियों को भी इस मौके पर गणतंत्र दिवस की शुभकामना देने का दिल में जज्बा आता है। इन देशप्रेम की शायरियों के साथ बोलें हैप्पी रिपब्लिक डे।

Jan 24, 2026 05:58 pm IST

भारत के कुछ गौरवशाली पलों में से एक है हमारा गणतंत्र दिवस। जिस दिन भारत एक गणतांत्रिक देश बन गया था। इस मौके पर हर देशवासी के मन में देशप्रेम की लहर दौड़ उठती है। सीने में एक जज्बा जाग जाता है। जो शब्दों के रूप में जुबां पर आ जाता है। रिपब्लिक डे के मौके पर अपने साथियों को भी अपने देशप्रेम की झलक दिखाएं और भेज दें ये देशभक्ति से भरी सुंदर शायरी।

Republic Day Shayari In Hindi देश भक्तो की बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं,

हम से कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहेंगे भारतीय है हम।

Happy Republic Day 2026 अलग है भाषा, धर्म जात,और प्रांत, भेष, परिवेश,पर हम सब का एक ही गौरव है,राष्ट्रध्वज तिरंगा श्रेठ

Happy Republic Day 2026 याद रखेंगे वीरो तुमको हरदम,

यह बलिदान तुम्हारा है,

हमको तो है जान से प्यारा यह गणतंत्र हमारा है।

Happy Republic Day 2026 कुछ नशा तिरंगे की आन है

कुछ नशा मातृभूमि की शान का है

हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा

नशा ये हिंदुस्तान की शान का है

Happy Republic Day 2026 ना जियो धर्म के नाम पर,

ना मरो धर्म के नाम पर,

इंसानियत ही है धर्म वतन का बस

जियो वतन के नाम पर

Happy Republic Day 2026 ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है

हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिन्दुस्तानी हैं

Happy Republic Day 2026 चलो फिर से खुद को जगाते हैं,

अनुशासन का डंडा फिर घुमाते हैं,

याद करें उन शूरवीरों को क़ुरबानी

जिनके कारण हम इस लोकतंत्र का आनंद उठाते हैं

Happy Republic Day 2026 आज शहीदों ने है तुमको,

अहले वतन ललकारा,

तोड़ो गुलामी की जंजीरें,

बरसाओ अंगारा,

हिन्दू-मुस्लिम-सिख हमारा,

भाई-भाई प्यारा,

यह है आजादी का झंडा,

इसे सलाम हमारा

Happy Republic Day 2026 वतन हमारा ऐसा कोई न छोड़ पाये,

रिश्ता हमारा ऐसा कोई न तोड़ पाये,

दिल एक है एक है जान हमारी,

हिंदुस्तान हमारा है हम इसकी शान है

Happy Republic Day 2026 Shayari for Republic Day भारत के गणतंत्र का,

सारे जग में मान,

दशकों से खिल रही,

उसकी अद्भुत शान,

सब धर्मो को देकर मान रचा गया इतिहास का,

इसलिए हर देशवासी को इसमें है विश्वास

Happy Republic Day 2026 वतन हमारा ऐसे ना छोड़ पाए कोई,

रिश्ता हमारा ऐसे ना तोड़ पाए कोई,

दिल हमारा एक है एक है हमारी जान

हिन्दुस्तान हमारा है हम है इसकी शान

Happy Republic Day 2026 ये नफरत बुरी है ना पालो इसे

दिलों में नफरत है निकालो इसे

ना तेरा, ना मेरा, ना इसका,ना उसका

ये सब का वतन है बचालो इसे

Happy Republic Day 2026 संस्कार, संस्कृति और शान मिले,

ऐसे हिन्दू, मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले,

रहे हम सब ऐसे मिलजुल कर,

मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में भगवान मिले

Happy Republic Day 2026 दे सलामी इस तिरंगे को जिस से तेरी शान हैं,

सर हमेशा ऊंचा रखना इसका

जब तक दिल में जान हैं..!!

जय हिन्द, जय भारत

Happy Republic Day 2026 इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है,

झूम उठो देशवासियों गणतंत्र दिवस फिर आया है

Happy Republic Day 2026 चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें

शहीदों के दिलो में थी जो वो ज्वाला याद कर लें

जिसमें बहकर आजादी पहुची थी किनारे देशभक्ति के खून की वो धारा याद कर लें