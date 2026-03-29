Shayari for Good Morning Wish: अपनों को बोलना है गुड मॉर्निंग तो मैसेज के लिए चुनें ये लेटेस्ट शायरी
Shayari for Good Morning Wish: अपनों के दिल में खुद के लिए जगह देखना चाहते हैं तो हर सुबह उनके सलामती की दुआ और मंगल कामना वाले ये मैसेज भेज दें। साथ ही अगर गुड मॉर्निंग विश लाइफ पार्टनर को भेज रहे तो उसमे थोड़ा रोमांटिक अंदाज लाएं। जिसे पढ़कर ही दिन बन जाए। यहां से चुनें गुड मॉर्निंग शायरी
हर सुबह जब आप अपनों की मंगल कामना के साथ प्यारा सा गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं। तो रिश्तों में मिठास की एक लेयर तैयार हो जाती है। उनके प्रति प्यार और परवाह को जताने का ये बहुत ही शानदार तरीका है जो हमेशा काम आता है। हर दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग की प्यारी सी शायरी के साथ करें। जिसे पढ़कर सामने वाले के चेहरे पर ना केवल प्यारी सी स्माइल आ जाए बल्कि उसका दिन भी खास बन जाए। यहां से चुनें गुड मॉर्निंग शायरी।
गुड मॉर्निंग शायरी (Good Morning Shayari)
1) अच्छी संगत से हमेशा अच्छा ही होता है..
जैसे फूलों से गुजरी हवा भी सुगंधित हो जाती है…
Good morning
2) नयी नयी सुबह, नया नया सवेरा,
सुरज की किरणे, हवाओं का बसेरा,
और मुस्कुराता हुआ, आपका ये चहेरा,
मुबारक हो आपको ये हंसी सवेरा
Good morning
3) रात की चांदनी से मांगता हु सवेरा
फूलों की चमक से मांगता हु रंग गहरा
दौलत शोहरत से ताल्लुख़ नहीं है मेरा
मुझे चाहिए हर सुबह में बस साथ तेरा
Good morning
4) फूलों की तरह मुस्कुराते रहो,
चमकते सूरज की तरह दमकते रहो।
Good morning
5) मंजिल मिले न मिले ये तो मुक्कदर की बात है
हम कोशिश भी न करे ये तो गलत बात है।
Good morning
6) सुबह की किरण तेरे चेहरे पे मुस्कान लाए,
हर दिन तेरा खुशियों की सौगात लाए।”
Good morning
7) समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो,
जीनी है जिंदगी तो आगे देखो
Good morning
8) जिंदगी की सारी खुशियां लगाएं तुम्हें गले,
जो तुम चाहो, तुम्हें वो सब कुछ मिले।
प्यार का ये बंधन हो जाए अपना और भी गहरा,
अपने रिश्ते पर न हो किसी बुरी नजर का पहरा।
Good morning
9) तेरी यादों की सौगात हर सुबह साथ हो,
हर दिन तुझसे बात करने का एहसास खास हो,
तेरे बिना अधूरी लगे ये सुबह की चाय,
तेरे इश्क में ही हर सुबह की मिठास हो।
Good morning
10) सुबह की पहली किरण तुझे याद करे,
मेरा दिल हर पल तुझे ही पुकारे,
तेरा नाम लूं और दिन हो शुरू,
तेरे प्यार में ही मेरी हर सुबह बहार हो।
Good morning
11) मैं बेचैन, तुम राहत हो मेरी
जो खुदा ने पूरी कर दी, वो चाहत हो मेरी।
प्यार से भरी रहे तुम्हारी जिंदगी,
मिल जाए तुम्हें दुनिया की सारी खुशी।
good morning
12) सूरज की पहली किरण संग,
जागी नई उम्मीद की तरंग।
मुस्कान से सजा हो आपका दिन,
खुशियों से भरा हो हर एक पल।
आपका दिन मंगलमय हो!
good morning
13)वक़्त से लड़कर जो नसीब बदल दे,
इंसान वही जो अपनी तक़दीर बदल दे।।
गुड मॉर्निंग
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
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