बसंत पंचमी पर सरस्वती जी से प्रेरित 50 नामों में से बेटी के लिए चुनें एक नाम, बनी रहेगी मां की कृपा

संक्षेप: सृष्टि में संगीत, कला, विद्या का ज्ञान देने वाली मां सरस्वती की पूजा इस साल 23 जनवरी को मनाई जाएगी। बसंत पंचमी के खास दिन पर लोग पीले वस्त्र पहनकर मां की पूजा करते हैं। इस खास दिन पर आप बेटी के लिए प्यारा सा नाम चुन सकते हैं।

Jan 18, 2026 09:55 am IST

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी का त्योहार हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल बसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी को मनाया जाएगा। मां सरस्वती की पूजा-अराधना करने के लिए लोग उनकी मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। इस खास दिन पर लोग पीले वस्त्र पहनकर मां की पूजा करते हैं और देवी को फल-फूल, प्रसाद चढ़ाकर बल, बुद्धि, विद्या का आशीर्वाद मांगते हैं। मां सरस्वती का बल, बुद्धि, ज्ञान, संगीत की देवी माना जाता है। अगर इस खास दिन पर आपके घर बेटी का आगमन हो रहा है या इसके आस-पास जन्मी बिटिया के लिए सुंदर नाम चुनना है, तो मां सरस्वती से प्रेरित 50 नामों में से एक नाम आप चुन सकते हैं, मां सरस्वती से बेटी को ज्ञान, कला, बुद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। चलिए आपको पूरी लिस्ट दिखाते हैं।

यहां देखें 50 नामों की लिस्ट- 1- वसंतिका – बसंत से जुड़ी

2- वसंशी – वसंत की खुशबू

3- बसंती – बसंत ऋतु

4- ऋतुजा – ऋतु से जन्मी

5- ऋतिका – ऋतु से जुड़ी

6- पिहू – कोयल की मधुर बोली

7- माधवी – बसंती लता

8- कुसुम – फूल

9- कुसुमिता – पुष्पित

10- पुष्पा – फूल

11- पुष्पिता – फूलों से सजी

12- सुमन – सुंदर पुष्प

13- सुमिता – सुगंधित

14- स्वर्णा – सोने जैसी

15- कनिका – सोने का कण

16- हेमलता – सुनहरी लता

17- पीतांशी – पीले रंग की आभा

18- पीतिका – सुनहरा

19- सरस्वती – विद्या की देवी

20- शारदा – ज्ञान की देवी

21- भारती – वाणी और विद्या

22- वाणी – वाणी की देवी

23- वीणा – सरस्वती का वाद्य

24- वागीश्वरी – वाणी की देवी

25- मेधा – बुद्धि

26- प्रज्ञा – विवेक

27- विदुषी – बुद्धिमान

28- ज्ञानिका – ज्ञान से जुड़ी

29- काव्या – कविता जैसी

30- कविता – रचना

31- स्वरा – संगीत की स्वर

32- गीतिका – गीत से जुड़ी

33- रागिनी – शास्त्रीय संगीत

34- श्रुति – वेद, संगीत

35-नादिनी – नाद से जुड़ी

36- संगीता – संगीत

37- आभा – चमक

38- प्रभा – उजाला

39- दीप्ति – प्रकाश

40- किरण – सूर्य किरण

41- सौम्या – शांत और सुंदर

42- हर्षिता – प्रसन्न

43- आनंदी – खुश रहने वाली

44- अन्वी – अनुसरण करने वाली

45- अद्विका – अद्वितीय

46- सारिका – कोयल जैसी चिड़िया

47- स्नेहा – प्रेम और कोमलता

48- शिविका – शुभ

49- आयरा- पृथ्‍वी