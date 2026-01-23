Basant Panchami 2026 Wishes : मां सरस्वती से चाहते हैं विद्या का वरदान, अपनों को भेजें बसंत पंचमी के शुभकामना संदेश
Basant Panchami 2026 Wishes : अगर आप भी अपनों तक मां सरस्वती का आशीष भेजना चाहते हैं तो ये लेटेस्ट और ट्रेंडी बसंत पंचमी मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश उन्हें भेज सकते हैं।
Basant Panchami Ki Shubhkamnaye in Hindi: बसंत पंचमी 2026 का त्योहार ज्ञान, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती को समर्पित माना जाता है। इस दिन लोग पीले रंग के कपड़े पहनकर मां शारदा को पीली रंग की चीजों का भोग प्रसाद में चढ़ाते हैं। पढ़ने लिखने वाला बच्चों के लिए यह त्योहार और भी खास होता है। माना जाता है कि मां सरस्वती को पीला रंग बेहद प्रिय है। देशभर में 23 जनवरी को शुक्रवार के दिन यानी आज बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में इस खास दिन अगर आप अपनों को भेजने के लिए बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामना मैसेज और बेहतरीन कोट्स और शायरिया ढूंढ रहे है, तो इस आर्टिक्ल में आपको ये सब कुछ मिलने वाला है।
वसंत पंचमी की शुभकामनाएं (Basant Panchami Ki Hardik Shubhkamnaye)
1- जीवन का यह बसंत, आप सबको खुशियां दे अनंत.
प्रेम और उत्साह का भर दे जीवन में रंग.
बसंत पंचमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
2- किताबों का साथ हो, कलम पर हाथ हो
कॉपियां आपके पास हो, पढ़ाई दिन रात हो...
जिंदगी के हर इम्तिहान में आप पास हो!
बसंत पंचमी की शुभकामनाएं!
3- हे मां वीणावादिनी,
दो हम सबको ज्ञान।
अंधकार से दूर कर,
कर दो उज्जवल जहान।
4- रंगों से भर दो हर दिन को,
खुशियों से महकाओ जीवन को।
आओ मिलकर करें वंदन,
सरस्वती माता का अभिनंदन।
वसंत पंचमी की शुभकामनाएं
5- ज्ञान की देवी आपके कंठ में सदा वास करें,
शिक्षा के हर क्षेत्र में आप नए इतिहास रचें।
एकाग्रता और धैर्य का मां आपको वरदान दें,
जीवन की हर मुश्किल का हंसकर समाधान दें।
6-मां सरस्वती आपको वह हर ज्ञान दें
जो आपके जीवन के अंधकार को मिटा दे
और सफलता के मार्ग पर ले जाए।
शुभ सरस्वती पूजा 2026!
7- ज्ञान का दीपक जलाएं, भजन और गीत गाएं.
मां सरस्वती के आगमन का उत्सव मनाएं.
हैप्पी बसंत पंचमी
