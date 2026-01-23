Hindustan Hindi News
Happy Basant Panchami: ‘किताबों का साथ हो, कलम पर हाथ हो..’ बसंत पंचमी पर दें ये खास शुभकामनाएं

Happy Basant Panchami: 'किताबों का साथ हो, कलम पर हाथ हो..' बसंत पंचमी पर दें ये खास शुभकामनाएं

संक्षेप:

Basant Panchami Ki Wishes: बसंत पंचमी के पावन मौके पर जब लोग मां सरस्वती की आराधना में लीन हो जाते हैं। ऐसे खास मौके पर अपनों और दिल के करीब लोगों को भेजें मां शारदा के आशीर्वाद से भरे हुए ये सुंदर मैसेज।

Jan 23, 2026 Aparajita
माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। ये दिन बसंत ऋतु के आगमन का भी दिन होता है। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में इसे गिना जाता है। पूरे श्रद्धा, उल्लास और उत्साह के साथ बसंत पंचमी को मनाने की परंपरा है। इसी दिन वाणी और ज्ञान की देवी मां सरस्वती भी उत्पन्न हुई थीं। इसलिए मां सरस्वती की पूजा का भी विधान है। बसंत ऋतु का आगमन बेहद खुशनुमा होता है। प्रकृति सरसों के पीले फूलों से सज जाती है और चारों तरफ सर्दी के बाद मौसम में दिख रहा बदलाव प्रकृति को भी खास बना देता है। इस खास मौके पर मां सरस्वती के आशीर्वाद वाले मैसेज भेजने हैं तो यहां से चुनें।

1) जीवन में वसंत की बहार आए,

हर दिन नई खुशियां लाए।

मां सरस्वती का आशीर्वाद

आपके सपनों को सच बनाए।

बसंत पंचमी 2026 की शुभकामनाएं

2) खुशियों की हो बारिश,

ज्ञान से भरा हो मन।

मां सरस्वती करें कृपा,

सफलता चूमे हर क्षण।

बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई

3) कलम में हो ताकत,

किताबों से हो प्यार।

हर परीक्षा में सफलता मिले,

यही है हमारी दुआ बार-बार।

बसंत पंचमी की शुभकामनाएं

4) सर्दी जाए, वसंत आए,

नई उमंग और उत्साह लाए।

संगीत, कला और ज्ञान का

जीवन में उजियारा छाए।

बसंत पंचमी की मंगलकामनाएं

5) किताबों का साथ हो, कलम पर हाथ हो

कॉपियां आपके पास हो, पढ़ाई दिन रात हो...

जिंदगी के हर इम्तिहान में आप पास हो!

बसंत पंचमी की शुभकामनाएं

6) वसंत की फुहार, खुशियों की बौछार

मां सरस्वती करें जीवन साकार.

बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं

7) सर्दी के जाते ही बसंत आए,

खुशियों का संग साथ लाए,

संगीत की हो मधुर धुन,

मां सरस्वती का आशीष आए।

बसंत पंचमी की मंगलकामनाएं

8) ज्ञान का दीपक जलाएं,

भजन और गीत गाएं,

मां सरस्वती के आगमन का उत्सव मनाएं।

हैप्पी बसंत पंचमी

अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
