Barsana Lathmar Holi 2026: बरसाना में लट्ठमार होली क्यों मनाई जाती है? राधा-कृष्ण से जुड़ा है इसका इतिहास
बरसाना में लट्ठमार होली काफी फेमस है। इसे मनाने के लिए लोग देश-विदेश से आते हैं। चलिए आज आपको बताते हैं लट्ठमार होली क्यों मनाई जाती है और इसकी शुरुआत कैसे हुई।
भारत में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है और हर राज्य और शहर में अलग ढंग से सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में बरसाना, मथुरा, कानपुर की होली काफी ज्यादा मशहूर है लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है बरसाना की लट्ठमार होली। लट्ठमार होली में लाठी से एक दूसरे को मारकर इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है और लोग खूब रंग उड़ाते हैं। रंग खेलने का ये तरीका आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा लेकिन ये वहां के लोगों के लिए खुशी का अनूठा पल होता है। बरसाने की होली अब देशभर में मशहूर हो चुकी है और विदेशी लोग भी यहां होली खेलने आते हैं।
शुरुआत कैसे हुई
ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वालों के साथ गोकुल से बरसाना आते थे और यहां आकर राधा रानी और उनकी सखियों पर छुपकर रंग डाला करते थे। सखियां और राधा जी इस बात से नाराज होकर डंडा लेकर सभी को दौड़ा देती थी। भगवान कृष्ण और उनके सखा इस मस्ती भरी मार से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते थे। बस तभी ये लट्ठमार होली की परंपरा चली आ रही है और यही वजह है कि होली से पहले बरसाने में लट्ठमार होली मनाने की परंपरा है।
रंगीली गली
लट्ठमार होली बरसाना की रंगीली गली में खेली जाती है और इसे राधा-कृष्ण के प्रेम का प्रतीक स्थल भी माना जाता है। बरसाने में ये होली खेलने के लिए सभी लोग इकट्ठा होते हैं और अब ये होली देशभर में प्रसिद्ध हो चुकी है। देश-विदेश से लोग यहां की होली देखने और मनाने आते हैं। लट्ठमार होले से ठीक एक दिन पहले बरसाने के श्रीजी मंदिर में लड्डू मार होली खेली जाती है। इसमें एक दूसरे पर लड्डू मारकर होली खेली जाती है।
ब्रज गांव में होली
लट्ठमार होली ब्रज गांव में भी मनाई जाती है और इसमें खासतौर पर नंदग्राम के पुरुष और बरसाने की महिलाएं भाग लेती हैं। इस दिन महिलाओं और पुरुषों के बीच तरह-तरह की प्रतियोगिताएं भी होती हैं, जिन्हें देखना काफी दिलचस्प होता है। इसमें रंग-गुलाल के साथ भांग और ठंडाई भी स्वादिष्ट मिलती है। इस दिन गांव भर में कीर्तन मंडलियां होली के कान्हा और राधा के गीत गाती फिरती हैं। होली के बाद तक ये सब चलता रहता है। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं और बरसाने की अनोखी होली का मजा ले सकते हैं।
