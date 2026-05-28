Bakrid Mubarak Wishes: बकरा ईद के मौके पर अपनों को भेजे मुबारकबाद, यहां से चुनें दिल छू लेने वाले बेस्ट 15 मैसेज
Bakrid Mubarak: बकरीद के खुशियों भरे मौके पर दोस्तों, रिश्तेदारों या दिल के करीब किसी इंसान को मुबारकबाद भेजनी है तो यहां पर लिखे हैं 15 बेस्ट मैसेज, जिन्हें भेजकर दें बकरा ईद की मुबारक। साथ ही लगाएं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर स्टेटस में ये लाइनें।
बकरीद जिसे ईद उल अजहा के नाम से जाना जाता है। ये कुर्बानी का त्योहार है। इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा पर्व, जिस दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा है। इस मुबारक मौके पर अपनों, दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों को मुबारकबाद भेजें, यहां से चुनें अल्लाह की इबादत करते शानदार मैसेज।
1- अल्लाह आपको ईद के मुकद्दस मौके पर तमाम खुशियां अता फरमाएं और आपकी इबादत कबूल करे
बकरीद की मुबारकबाद
2- ईद-उल-अजहा मुबारक!
खुशियों का ये त्योहार कुर्बानी की भावना और अपनों के साथ प्यार का संदेश लाए।
3- तमन्ना आपकी सभी पूरो हो जाएं
हो आपका मुकद्दर इतना रोशन कि,
आमीन कहने से पहले ही आपकी हर
दुआ मंजूर हो जाए।
आपको दिल से बकरीद मुबारक।
4- समय मिले ना मिले
जहनों में नमाज रहेगा
जन्नत तभी मिलेगी
जब लबों पर खुदा का नाम होगा।
5- सब तरफ फैले खुशियों के गीत
इसी दुआ के साथ मुबारक हो आपको बकरीद
6- कोई इतना चाहे तुम्हें तो बताना
कोई तुम्हारे इतने नाज उठाए तो बताना
ईद मुबारक तो हर कोई कह देगा तुमसे
कोई हमारी तरह कहे तो बताना
7- नजराना जन्नत से आयाहै,
खुशियों का खजाना संग लाया है,
दिल की दुआ है कुबूल हो हर आरजू
बकरीद मुबारक का फरमान आया है।
8- ऐ चांद उनको ये मेरा पैगाम कहना
खुशी का दिन और हर हंसी की शाम कहना
जब भी वो देखे तुझे नजरे उठाकर
मेरी तरफ से उनको ईद मुबारक बाद कहना।
9- अल्लाह की रहमत सहा
आपके परिवार पर बरसे,
हर गम आपके परिवार से रहे दूर
आप सभी को हमारी तरफ से बकरा ईद मुबारक।
10- दीपक में अगर नूर ना होता,
तन्हा दिल यूं मजबूर ना होता,
मैं आपको ईद मुबारक कहने जरूर आता
आपका घऱ अगर दूर ना होता
बकरा ईद की मुबारक
11- चुपके से चांद की रोशनी छू जाए आपको
धीरे से ये हवा कुछ कह जाए आपको
दिल से जो चाहते हो मांग लो खुदा से
हमारी दुआ है इस ईद वो मिल जाए आपको
बकरा ईद की मुबाकरबाद
12- खुदा करे हर रात चांद बनकर आए
दिन का उजाला शान बनकर आए
कभी ना दूर हो आपके चेहरे से मुस्कुराहट
हर दिन ऐसा मेहमान बनकर आए
आप सभी को ईद मुबारक।
13- सोचा कि किसी से बात करूं
अपने किसी खास को याद करूं
जब उठाया मोबाइल
ईद की मुबारक बाद देने के लिए
दिल ने ये कहा
क्यों ना ये शुरुआत आप से करूं
बकरा ईद मुबारक।
14- अल्लाह आपको ईद के मुकद्दस मौके पर तमाम खुशियां अता फरमाए और आपकी ईबादत कबूल करे
15- आपकी जिंदगी में सुकून, मोहब्बत और बरकत अता हो।
आपको और आपके अहल-ए-खाना को दिल से बकरीद मुबारक
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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