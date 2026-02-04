बुधवार को जन्में बेटे के लिए भगवान गणेश से प्रेरित 101 नामों में से चुनें एक नाम, हमेशा बना रहेगा आशीर्वाद
बुधवार के दिन जन्में बेटे के लिए आप भगवान गणेश से प्रेरित सुंदर और मॉडर्न नाम चुन सकते हैं, जिसका अर्थ भी खूबसूरत हो। यहां 101 नामों की लिस्ट दी गई है, बेटे के लिए कोई एक प्यारा नाम चुनें।
हिंदू मान्यताओं के अनुसार, भगवान गणेश परम पूज्नीय माने जाते हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले उनका ध्यान और पूजा की जाती है। दिन बुधवार भगवान गणेश का माना जाता है और इन्हें सुख-समृद्धि का देवता भी कहते हैं। ऐसे में अपने बेटे के लिए इनसे प्रेरित नाम रखना किसी सौभाग्य से कम नहीं होता। बुद्धि, ज्ञान, विवेक के देवता भगवान गणेश जी के अनेकों नाम हैं और उनमें से आप भी अपने बेटे के लिए कोई एक नाम चुनकर रख सकती हैं, जिसका अर्थ भी सबसे अलग होगा। चलिए आपको भगवान गणेश से प्रेरित 101 नामों की लिस्ट दिखाते हैं, जो अर्थ के साथ होगी। बुधवार को जन्में बेटे के लिए आप कोई एक शुभ नाम चुन सकते हैं।
यहां देखें नामों की पूरी लिस्ट-
1- गणेश– विघ्नहर्ता, बुद्धि और सफलता के देवता
2- आर्विन– बुद्धि और सफलता देने वाला
3- गनीत– गणेश से प्रेरित, ज्ञान में निपुण
4- विहान– नया सूरज, नई शुरुआत
5- एकदान– एकदंत, बुद्धि का प्रतीक
6- सिद्धांत– सिद्धि और ज्ञान का प्रतीक
7- विक्रांत– साहस और शक्ति वाला
8- एकान्त– एकदंत की तरह स्थिर और महान
9- वायन – विनायक से प्रेरित, नेतृत्व करने वाला
10- ओमिक – ॐ से जुड़ा, दिव्य ऊर्जा
11- प्रवित – आगे बढ़ने वाला
12- ईश्वित – ईश्वर का आशीर्वाद
13- तत्विक – तत्वों से जुड़ा, आध्यात्मिक
14- विनेश – विनायक का संक्षिप्त रूप
15- आरविन – शांत और बुद्धिमान
16- गणित – गणेश से जुड़ा, बुद्धि का प्रतीक
17- प्रणित – विनम्र, समर्पित
18- मोक्षित – मोक्ष की ओर अग्रसर
19- अविरत – जो कभी न रुके
20- सत्विक – शुद्ध और शांत स्वभाव
21- ओजस – तेज, ऊर्जा
22- यथार्थ – सच्चा, वास्तविक
23- ध्यानित – ध्यान में लीन
24- ईक्षित – ईश्वर द्वारा देखा गया
25- अर्थित – अर्थपूर्ण, उद्देश्य से भरा
26- निष्काम – बिना अपेक्षा के
27- श्रेयित – श्रेष्ठता की ओर बढ़ता
28- आद्वित – अद्वितीय
29- सुमेध – अत्यंत बुद्धिमान
30- ऋद्धिक – ऋद्धि से जुड़ा (गणेश की शक्ति)
31- सिद्धिक – सिद्धि से जुड़ा
32- वरेश – पूजनीय
33- अमोघित – कभी व्यर्थ न जाने वाला
34- ओंवित – ॐ से आच्छादित
35- नवित – नया विचार रखने वाला
36- चिन्मय – चेतना से भरा
37- मेदित – बुद्धिमत्ता से युक्त
38- अर्चित – पूजित
39- तार्किक – तर्कशील
40- ईहान – भगवान का आशीर्वाद
41- विरंच – दिव्य ऊर्जा
42- निरामय – रोग रहित
43- प्रज्ञान – उच्च बुद्धि
44- अविनेश – विनायक से जुड़ा नाम
45- शांतनु – शांत स्वभाव वाला
46- हित्विक – कल्याणकारी
47- ओरित – प्रकाश की ओर बढ़ने वाला
48- विवान – पूर्ण जीवन से भरा
49- प्रज्ञान – उच्च बुद्धि, विवेक
50- मेदित – बुद्धिमत्ता से युक्त
51- विरंच – दिव्य प्रकाश से जुड़ा
52- ईक्षित – ईश्वर की कृपा से देखा गया
53- धैरित – धैर्यवान
54- प्रमित – संतुलित
55- हित्विक – कल्याणकारी
56- अमोघित – कभी व्यर्थ न जाने वाला
57- शुभ – मंगलकारी
58- सत्व – शुद्धता
59- तेज – ऊर्जा, प्रकाश
60- ऋद्ध – समृद्धि से युक्त
61- सिद्ध – सफल, पूर्ण
62- मोद – आनंद (मोदक से प्रेरित)
63- लय – संतुलन
64- नव – नया
65- अर्थ – उद्देश्य
66- चित् – चेतना
67- वेद – ज्ञान
68- ऋष – बुद्धिमान
69- विन – विनायक से प्रेरित
70- गण – समूह, गणेश से सीधा जुड़ाव
71- ईश – भगवान
72- ऋत – सत्य, नियम
73- निधि – खजाना
74- हर्ष – प्रसन्नता
75- देव – ईश्वरीय
76- सुम – शुभ
77- ध्रुव – अटल
78- निश – निश्छल
79- अवि – रक्षक
80- श्री – समृद्धि
81- अमृत – अमरत्व
82- प्रणव – ॐ का स्वरूप
83- केतु – आध्यात्मिक ग्रह
84- नीर – शुद्धता, निर्मलता
85- ओर्य – प्रकाश की दिशा
86- ध्यान – एकाग्रता और बुद्धि
87- विनायक- विघ्नों को दूर करने वाला
88- शर्विल- भगवान गणेश का नाम।
89- गनीत - ज्ञान में निपुण
90- अविघ्ना -बाधाओं को दूर करने वाला
91- गौरिक - मां गौरी (पार्वती) के पुत्र।
92- अथर्व - गणेश जी का एक नाम
93- सुमंत - बुद्धिमान
94- सुमुख -सुंदर मुख वाले।
95- अच्युथ- शक्ति और विश्वास का प्रतीक
96- अद्वैथ- अद्वितीय, गहन आध्यात्मिक सोच वाला
97- अमेय- जिसकी कोई सीमा न हो, अपार, अनंत
98- शुभम- सकारात्मकता और सौभाग्य लाने वाला
99- तक्ष- कौशल, बुद्धि और रचनात्मकता का प्रतीक
100- अनाये- भगवान गणेश का दूसरा नाम
101- अमोद- त्रुटिहीन या अचूक
