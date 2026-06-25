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दिल्ली-मुंबई नहीं! शादी के बाद भी अफेयर में 'नंबर 1' पर है ये शहर, मंदिरों के लिए है प्रसिद्ध!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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हाल ही में एकस्ट्रा मैरिटल डेटिंग प्लेटफॉर्म Ashley Madison ने अपनी एक रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें शादी के बाद भी अफेयर चाहने वालों के मामले में कांचीपुरम ने टॉप किया है। इस लिस्ट में दक्षिण भारत का दबदबा देखने को मिला है।

दिल्ली-मुंबई नहीं! शादी के बाद भी अफेयर में 'नंबर 1' पर है ये शहर, मंदिरों के लिए है प्रसिद्ध!

भारत में शादी को हमेशा से एक पवित्र बंधन की तरह देखा जाता रहा है, लेकिन बदलती सोच और समय का असर आज इन रिश्तों पर साफ दिख रहा है। हाल ही में एकस्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए बने डेटिंग प्लेटफॉर्म एशली मेडिसन (Ashley Madison) ने मई 2026 का डाटा शेयर किया है। इसमें उन्होंने भारत के सभी शहरों को रैंकिंग दी है। इस रैंकिंग में टॉप एक ऐसे शहर ने किया है, जिसके बारे में शायद आपने सोच भी ना हों। जी हां, मुंबई या दिल्ली जैसे महानगर नहीं, बल्कि इस डाटा के मुताबिक तमिलनाडु के कांचीपुरम में सबसे ज्यादा लोगों ने शादीशुदा होने के बाद भी किसी और से अफेयर की चाहत में इस डेटिंग प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर किया है।

लगातार दूसरी बार नंबर 1 पर रहा है कांचीपुरम

अपनी साड़ी और खूबसूरत मंदिरों के लिए जाना जाने वाला शहर कांचीपुरम, बदलती सोच का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। दिलचस्प बात ये है कि पिछले साल भी कांचीपुरम इस लिस्ट में टॉप पर था। यानी दक्षिण भारत के इस शहर में ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा पाई गई है, जो शादीशुदा होते हुए भी किसी और के साथ रिश्ते में आने की चाहत रखते हैं। एशली मेडिसन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने वालों में इस शहर के लोगों का आंकड़ा टॉप पर रहा है।

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लिस्ट में दक्षिण भारत के शहरों का दिखा दबदबा

इस लिस्ट में तमिलनाडु के कांचीपुरम के बाद कोयंबटूर, तिरुवल्लुर और चेन्नई का नंबर आता है। इन शहरों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि इस लिस्ट में दक्षिण भारत के शहरों का दबदबा ज्यादा बना हुआ है। इसी से जुड़ी एक दिलचस्प बात और सामने आई है कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साइन अप करने के मामले में भारत दुनिया के 20 देशों की लिस्ट में से अब तीसरे पायदान पर आ गया है। बता दें पिछले साल भारत आठवें नंबर पर था।

Ashley Madison Report 2026
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भारत में क्यों बढ़ रहे हैं एकस्ट्रा मैरिटल डेटिंग के मामले?

रैंकिंग में भारत का आठवें से सीधा तीसरे स्थान पर आना ये साफ करता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग और सीक्रेट डेटिंग के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, एक और एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग प्लेटफॉर्म 'ग्लीडन' (Gleeden) ने भी ये घोषणा की थी कि भारत में उनके यूजर्स का आंकड़ा 40 लाख के पार पहुंच गया है।

ये आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि बदलते समय के साथ-साथ रिश्तों में भी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। उनके मायने पूरी तरह बदलने लगे हैं। दिलचस्प बात ये है कि ये बदलाव अब सिर्फ बड़ी मेट्रो सिटीज तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि छोटे शहरों में भी लोगों का नजरिया काफी बदल रहा है। एक्सपर्ट्स की मानें तो आजकल युवा अपनी प्राइवेसी और व्यक्तिगत आजादी को ले कर अलग नजरिया अपना रहे हैं, जिसका असर सामाजिक ताने-बाने पर साफ दिखाई दे रहा है।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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