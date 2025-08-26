Ganesh Chaturthi 2025 : गणेश चतुर्थी पर घर ला रहे हैं गणपति ? जान लें किस तरफ होनी चाहिए गणेश जी की सूंड

Ganesh Ji Ki Sund Kis Taraf Shubh Hoti Hai : गणपति की प्रतिमा घर पर स्थापित करने से पहले जान लें, दाईं या बाईं गणेश जी की किस तरफ की सूंड वाली प्रतिमा शुभ फल देती है और किस तरफ की सूंड वाली गणपति की प्रतिमा की पूजा करने से बचना चाहिए।

गणेश चतुर्थी 2025 का पर्व घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। इस साल यह त्योहार 27 अगस्त को मनाया जा रहा है। ऐसे में बप्पा के भक्तों ने सुंदर-सुंदर गणपति प्रतिमाओं को घर लाने की अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ही ली होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं गणपति की किस तरफ की सूंड वाली प्रतिमा घर में सकारात्मकता और सफलता लाती है? अगर नहीं तो, गणपति की प्रतिमा घर पर स्थापित करने से पहले जान लें, दाईं या बाईं गणेश जी की किस तरफ की सूंड वाली प्रतिमा शुभ फल देती है और किस तरफ की सूंड वाली गणपति की प्रतिमा की पूजा करने से बचना चाहिए।

गणपति की दाएं तरफ की सूंड कैसी होती है? गणपति की दाएं तरफ की सूंड वाली प्रतिमा पूजा करने के लिए अनुपयुक्त होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दाएं तरफ की सूंड वाली गणपति मूर्तियों को अक्रामक कहा गया है। ऐसी प्रतिमा घर पर रखने की सलाह नहीं दी जाती है।

गणपति की बाईं तरफ की सूंड कैसी होती है? बाईं तरफ सूंड वाले गणेश जी को वाममुखी कहते हैं। ऐसी गणपति प्रतिमाएं घर पर पूजा के लिए शुभ मानी जाती हैं। बाई तरफ की सूंड वाली गणेश मूर्ति घर में सकारात्मक लेकर आती है।