Ahoi Ashtami Wishes: टॉप 10+ शुभकामना संदेश और शायरी, सभी माताओं को भेजकर दें बधाई!
व्रत और पूजा-पाठ के अलावा एक दूसरे को अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं देना भी परंपरा का एक हिस्सा समझिए। अब चूंकि डिजिटल जमाना है, तो ऐसे में आप कुछ खास संदेश भेजकर शुभ दिन की बधाईयां भेज सकते हैं।
हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। ये त्योहार खासतौर से उत्तर भारत के राज्यों में विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। इस साल की बात करें तो 13 अक्टूबर के दिन अहोई अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। व्रत और पूजा-पाठ के अलावा एक दूसरे को अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं देना भी परंपरा का एक हिस्सा समझिए। अब चूंकि डिजिटल जमाना है, तो ऐसे में आप कुछ खास संदेश भेजकर शुभ दिन की बधाईयां भेज सकते हैं। यहां हम आपके लिए ऐसे ही कुछ खास संदेश ले कर आए हैं।
1) इस अहोई अष्टमी पर माता अहोई आपके परिवार में समृद्धि, सुख और सौभाग्य भर दें।
आपकी संतान दीर्घायु और आनंदमय जीवन जिए।
माता का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे
अहोई अष्टमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं!
2) माता अहोई आपके घर में खुशियों की बारिश करें।
आपके जीवन में प्रेम और सौभाग्य हमेशा बना रहे।
अहोई अष्टमी 2025 का यह पावन पर्व आपके लिए खुशियों से भरा रहे
अहोई अष्टमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं!
3) अहोई अष्टमी का पर्व आता है हर बार,
खुला रखें माता हमेशा अपना द्वार।
मैया भर दें खुशियों से हमारा संसार,
ताकि हर साल हम मनाते रहें अहोई अष्टमी का त्योहार।
शुभ अहोई अष्टमी 2025!
4) अहोई अष्टमी का ये प्यारा त्योहार
जीवन में लाए खुशियां अपार,
मां अहोई करें आपके घर सुख की बरसात
शुभकामना हमारी करें स्वीकार।
हैप्पी अहोई अष्टमी!
5) सबसे पहले माता की पूजा
सब कुछ उसके बाद।
यही दुआ है हम सब की
माता का सदा रहे आर्शीवाद।
शुभ अहोई अष्टमी!
6) शोहरत, समृद्धि की हो आप पर बौछार
ऐसा आये अहोई अष्टमी का पावन त्योहार
शुभ अहोई अष्टमी!
7) अहोई माता का व्रत आता है हर बार
माता रखें खुला भक्तों के लिए अपना द्वार
भर दें खुशियों से संसार, ताकि हर साल हम मानते रहें
अहोई अष्टमी का त्योहार!
हैप्पी अहोई अष्टमी 2025!
8) आपकी संतान पर बना रहे मां अहोई का आशीष
आपके जीवन में आए खुशियों की बहार
अहोई अष्टमी 2025 की शुभकामनाएं!
9) सबकी संतानों पर बना रहे अहोई माता का आशीष
आओ मिलकर नवाएं मैया के चरणों में शीश.
अहोई अष्टमी व्रत की शुभकामनाएं!
10) मां अहोई का व्रत है आज
एक-एक तारा देखूं आज
अर्ज़ दिया मैंने आपको
आज कर दो अब जीवन साकार
जय मां अहोई!
11) करते है माता अहोई का व्रत,
होगी आपके घर में बरकत
आओ रात में देंगे तारों को अर्घ्य,
माता के आशीर्वाद से आपकी संतान सुखी रहे।
हैप्पी अहोई अष्टमी 2025!
(Image Credit: Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।