ईशान किशन से कितने साल बड़ी हैं उनकी गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया, यहां पढ़ें कपल की अनोखी लव स्टोरी

Mar 09, 2026 11:13 am IST
वर्ल्ड कप मैच की जीत के साथ ईशान किशन और उनकी गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया भी ट्रेंड में छाए हुए हैं। दोनों की लवी-डवी स्टाइल में फोटो वायरल हुई है, जिसपर फैंस की नजरें टिक गई हैं। चलिए बताते हैं कपल की रोमांटिक लव स्टोरी के बारे में।

साल 2026 के ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप की जीत के साथ क्रिकेटर ईशान किशन और उनकी गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया का नाम भी सुर्खियों में बना हुआ है। ईशान की जीत का जश्न साथ में मनाने के लिए उनकी गर्लफ्रेंड भी पहुंची थीं। मैच खत्म होने के बाद दोनों की लवी-डवी फोटोज वायरल हुईं, जिस पर लोगों की नजरें टिक गईं। इन तस्वीरों के साथ ही ईशान और अदिति ट्रेंड में छाए हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोनों की लव स्टोरी आज की नहीं है बल्कि करीब 6 साल पुरानी है। चलिए आज आपको ईशान किशन और अदिति हुंडिया की अनोखी और रोमांटिक लव स्टोरी के बारे में बताते हैं और बताएंगे कि दोनों की उम्र में कितना फासला है। कपल कब करेगा शादी और क्या है उनके घरवालों की राय?

कौन हैं अदिति हुंडिया?

सबसे पहले जानते हैं आखिर हैं कौन अदिति हुंडिया? जयपुर की रहने वालीं अदिति हुंडिया पेशे से फैशन मॉडल हैं और उन्होंने साल 2018 में मिस सुपरनेशनल का खिताब अपने नाम किया था। साथ ही अदिति फेमिना मिस कॉन्टेस्ट की फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं। अदिति इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं और उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं। वह अक्सर फैशन टिप्स और स्टाइल के बारे में वीडियो शेयर करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने नाम का फैशन ब्रांड लेबल अदिति हुंडिया शुरू किया है। उनका करियर ग्राफ इन दिनों अच्छा चल रहा है। अदिति के परिवार की बात करें तो वह स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं। उनके पिता ललित हुंडिया एक बिजनेसमैन हैं। मां बबीता हुंडिया ने बेटी का हर रैंप पर मजबूती से साथ दिया।

कैसे शुरू हुई लव स्टोरी?

ईशान किशन और अदिति हुंडिया की लव स्टोरी क्रिकेट के मैदान से ही शुरू हुई थी। दरअसल, अदिति क्रिकेट देखने की शौकीन हैं और वह अक्सर ग्राउंड में खिलाड़ियों को चियर करने के लिए पहुंच जाती थीं। खासतौर पर जब भी ईशान चौके-छक्के जड़ते थे, तब उन्हें ज्यादा खुशी होती थी। आईपीएल (IPL) के मैचों के दौरान कैमरे अक्सर स्टैंड्स में बैठी अदिति की ओर मुड़ जाते थे, जो ईशान के हर शॉट पर खुशी के साथ ताली बजाती थीं। उस वक्त अदिति मिस्ट्री गर्ल के रूप में काफी फेमस हुई थीं और ईशान किशन से उनका नाम भी जोड़ा गया था लेकिन इस पर किसी ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया था। फैन गर्ल अदिति ईशान की गर्लफ्रेंड बन गई और उनका रिश्ता करीब 9 साल से चल रहा है। इस बात की पुष्टि हाल ही में ईशान के दादाजी ने की। उन्होंने बताया कि ईशान अदिति शादी करना चाहते हैं और उनके परिवार में भी इस रिश्ते से किसी को ऐतराज नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि ईशान और अदिति साल 2026 या 2027 के शुरुआत में शादी कर सकते हैं। फिलहाल, इस पर कपल ने कुछ कहा नहीं है लेकिन अब रिलेशनशिप कंफर्म हो चुकी है।

उम्र का फासला

अदिति का जन्म 15 जनवरी 1997 को हुआ था और वही क्रिकेटर ईशान किशन का जन्म 18 जुलाई 1998 में हुआ था। दोनों की उम्र में करीब डेढ़ साल का फासला है और अदिति ईशान से बड़ी हैं। लेकिन प्यार के आगे उम्र कोई नहीं देखता है। ईशान और अदिति भी इस फासले को कुछ नहीं मानते और दोनों एक दूसरे से बेशुमार प्यार करते हैं।

