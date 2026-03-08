Women's Day 2026 Quotes: मां, बहन, पत्नी और बेटी के लिए 85+ खास मैसेज, भेजें महिला दिवस की शुभकामनाएं

Follow Us on

Mar 08, 2026

Happy International Women's Day: हम सभी के जीवन में कोई न कोई एक खास औरत होती है, जिसे हम सुपरवुमन मानते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी लेडी है, तो उसे महिला दिवस पर खास कोट्स लिखकर भेजें।

हम सभी का जीवन बिना महिलाओं के अधूरा है और सभी की जिंदगी में एक न एक औरत ऐसी जरूर होती है, जिसे आप बेहद खास समझते हैं। फिर चारे वो आपकी मां हो, जो आपको कभी भूखा सोने नहीं देती, बहन जो हर सीक्रेट छिपा लेती हैं, पत्नी जो हर मुश्किल में सपोर्ट करती है या कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड जिसके कंधे पर सिर रखकर आप खुलकर रो सकते हैं। 8 मार्च को मनाया जा रहा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day) मनाया जा रहा है, इस खास दिन पर आप अपनी लाइफ की सुपरवुमन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। उन्हें स्पेशल फील करवाएं या फिर कोई तोहफा दें, जो उनके लिए प्यारा हो। अगर आप अपनी सुपरवुमन को ये बताना चाहते हैं कि वह आपकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है, तो कुछ कोट्स लिखकर भेज दें। महिला दिवस के खास दिन पर हम आपको 85+ कोट्स शेयर कर रहे हैं, जो आप अपनी पसंदीदा महिला को भेजकर वुमेन्स डे की बधाई दे सकते हैं।

1. हर दर्द में भी मुस्कुराने वाली आप सच में सुपरवुमन हैं।

महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।

2. जो हर मुश्किल में भी हिम्मत ना हारे, वही असली ताकत होती है।

महिला दिवस की हार्दिक बधाई।

3. आपकी मुस्कान पूरे घर की खुशियों की वजह है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

4. जो सबकी परवाह करे और खुद को भूल जाए, वही सुपरवुमन कहलाती है।

महिला दिवस की ढेरों बधाई।

5. आपकी हिम्मत हर मुश्किल को छोटा बना देती है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

6. हर दिन सबके लिए खड़ी रहने वाली आप खास हैं।

महिला दिवस की हार्दिक बधाई।

7. आपके बिना हर खुशी अधूरी लगती है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

8. हर जिम्मेदारी को मुस्कुराकर निभाना आपसे सीखा है।

महिला दिवस की ढेरों बधाई।

9. आपकी ताकत हर दिन नई प्रेरणा देती है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

10. आप सिर्फ रिश्ते नहीं निभातीं, उन्हें खूबसूरत बनाती हैं।

महिला दिवस की हार्दिक बधाई।

11. आपकी मौजूदगी ही सबसे बड़ा सहारा है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

12. हर मुश्किल में उम्मीद बनकर खड़ी रहना आपसे सीखा है।

महिला दिवस की बधाई।

13. आपकी मुस्कान हर परेशानी भुला देती है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

14. आप हर दिन एक नई प्रेरणा देती हैं।

महिला दिवस की ढेरों बधाई।

15. आपकी मेहनत हर खुशी के पीछे छिपी है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

16. आप हर रिश्ते की सबसे मजबूत कड़ी हैं।

महिला दिवस की हार्दिक बधाई।

17. आपकी ताकत से ही घर में खुशियां बसती हैं।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

18. हर दिन सबको संभालना आसान नहीं होता।

महिला दिवस की ढेरों बधाई।

19. आपकी हिम्मत हर दिन प्रेरणा देती है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

20. आपकी मुस्कान ही घर की असली रोशनी है।

महिला दिवस की हार्दिक बधाई।

21. हर मुश्किल में भी उम्मीद बनाए रखना आपसे सीखा है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

22. आपकी मेहनत ही परिवार की सबसे बड़ी ताकत है।

महिला दिवस की बधाई।

23. आप हर दिन सबके लिए खुशियां लाती हैं।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

24. आपकी हिम्मत हर दर्द को छोटा कर देती है।

महिला दिवस की बधाई।

25. आपकी मुस्कान हर दिन को खास बना देती है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

26. उसकी तारीफ में मैं क्या लफ्ज़ लिखूं,

वो खुद एक मुकम्मल गज़ल है, मैं क्या गज़ल लिखूं।

27. आपकी ताकत ही आपकी असली पहचान है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

28. हर मुश्किल में जो उम्मीद की रोशनी जलाए रखे,

वही औरत हर घर की असली ताकत कहलाए।

29. खुद की खुशियां भूलकर सबका ख्याल रखती है,

एक औरत ही है जो हर दर्द चुपचाप सहती है।

30. खामोश रहकर भी जो सब कुछ सह जाती है,

वही औरत हर रिश्ते की जान बन जाती है।

31. मां, बहन, बेटी बनकर हर रिश्ता निभाती है,

एक औरत ही है जो हर घर को स्वर्ग बनाती है।

32. हिम्मत जिसकी पहचान और प्यार जिसकी ताकत है,

वो औरत ही है जो हर घर की सबसे बड़ी दौलत है।

33. जो हर मुश्किल में भी हार नहीं मानती,

वही औरत हर दिन नई जीत की कहानी लिखती।

34. हौसले जिसके चट्टानों से भी ज्यादा मजबूत हैं,

उसकी सफलता के दुनिया में अनेकों सबूत हैं।

35. त्याग और तपस्या की वो एक जीती-जागती मूरत है,

इस दुनिया में हर इंसान को एक औरत की जरूरत है।

36. बिना थके, बिना रुके जो हर दिन चलती जाती है,

वो औरत है, जो हर रूप में खुद को ढालती जाती है।

37. उसकी कीमत का अंदाजा लगाना इतना आसान नहीं,

औरत के बिना इस दुनिया का कोई नाम-ओ-निशान नहीं।

38. कभी सरस्वती तो कभी लक्ष्मी का रूप धर लेती है,

औरत अपने परिवार के लिए हर दुख हर लेती है।

39. आंसुओं को पीकर जो हमेशा मुस्कुराती है,

वो सिर्फ एक औरत ही है जो हर गम छुपाती है।

40. आप हर दिन नई उम्मीद बनती हैं।

महिला दिवस की बधाई।

41. जिसके कदमों से घर में खुशियां आती हैं,

वही औरत हर मुश्किल में ढाल बन जाती है।

42. उसकी हंसी में छुपी है कई अनकही बातें,

उसके हिस्से ही आती हैं जगने वाली सारी रातें।

43. वो नदी है जो हर बाधा को चीर कर बहती है,

वो औरत है जनाब, खामोश रहकर भी बहुत कुछ कहती है।

44. जो हर दर्द में भी उम्मीद की लौ जलाए रखे,

वही औरत हर घर में खुशियों की वजह बने।

45. जिसके बिना खुशियों की कल्पना भी अधूरी है,

वो औरत ही हर घर की सबसे बड़ी मजबूरी है।

46. हिम्मत जिसकी पहचान और प्यार जिसकी भाषा है,

वो औरत ही इस दुनिया की सबसे बड़ी आशा है।

47. जिसकी मुस्कान सबसे बड़ी दौलत होती है,

वही औरत हर घर की किस्मत होती है।

48. बेटियां, बहनें, पत्नियां, माएं, इन रूपों में ईश्वर की मूरत है,

सच पूछो तो औरत दुनिया की सबसे खूबसूरत सीरत है।

49. आप हर दिन नई उम्मीद जगाती हैं।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

50. आपकी ताकत हर दिन प्रेरणा बनती है।

महिला दिवस की बधाई।

51. आपकी मेहनत हर खुशी की वजह है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

52. आपकी हिम्मत हर मुश्किल जीत सकती है।

महिला दिवस की बधाई।

53. आपकी मुस्कान हर दिन खास बनाती है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

54. आपकी ताकत ही आपकी पहचान है।

महिला दिवस की बधाई।

55. आप हर दिन नई प्रेरणा देती हैं।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

56. आपकी मेहनत सबसे बड़ी ताकत है।

महिला दिवस की बधाई।

57. आपकी हिम्मत हर दर्द को छोटा कर देती है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

58. आपकी मुस्कान हर दिन खुशियां लाती है।

महिला दिवस की बधाई।

59. आप हर दिन सबके लिए खास हैं।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

60. आपकी ताकत हर मुश्किल को आसान बना देती है।

महिला दिवस की बधाई।

61. आपकी मेहनत हर दिन प्रेरणा देती है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

62. आपकी हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है।

महिला दिवस की बधाई।

63. आपकी मुस्कान हर दिन खास बनाती है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

64. आपकी ताकत हर दिन दिखाई देती है।

महिला दिवस की बधाई।

65. आपकी मेहनत हर खुशी की वजह है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

66. आपकी हिम्मत हर दिन प्रेरणा देती है।

महिला दिवस की बधाई।

67. आपकी मुस्कान हर दर्द भुला देती है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

68. आप हर दिन नई उम्मीद बनती हैं।

महिला दिवस की बधाई।

69. आपकी ताकत सबसे बड़ी पहचान है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

70. आपकी मेहनत हर खुशी के पीछे है।

महिला दिवस की बधाई।

71. आपकी हिम्मत हर मुश्किल जीत सकती है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

72. आपकी मुस्कान सबसे अनमोल है।

महिला दिवस की बधाई।

73. आप हर दिन नई प्रेरणा बनती हैं।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

74. आपकी ताकत हर दिन दिखाई देती है।

महिला दिवस की बधाई।

75. आपकी मेहनत हर खुशी की वजह है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

76. आपकी हिम्मत हर दर्द को छोटा कर देती है।

महिला दिवस की बधाई।

77. आपकी मुस्कान हर दिन खुशियां लाती है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

78. आप हर दिन सबके लिए खास हैं।

महिला दिवस की बधाई।

79. आपकी ताकत हर मुश्किल को आसान बनाती है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

80. आपकी मेहनत हर दिन प्रेरणा देती है।

महिला दिवस की बधाई।

81. आपकी हिम्मत हर दिन नई उम्मीद देती है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

82. आपकी मुस्कान सबसे खूबसूरत है।

महिला दिवस की बधाई।

83. आप हर दिन नई कहानी लिखती हैं।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

84. आपकी ताकत ही आपकी असली पहचान है।

महिला दिवस की बधाई।

85. आपकी मेहनत हर खुशी की वजह है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

86. आपकी हिम्मत हर मुश्किल जीत सकती है।

महिला दिवस की बधाई।

87. आपकी मुस्कान हर दिन खास बनाती है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

88. आप हर दिन नई उम्मीद जगाती हैं।

महिला दिवस की बधाई।

89. आपकी ताकत हर दिन प्रेरणा बनती है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

90. आपकी मेहनत हर रिश्ते को मजबूत बनाती है।

महिला दिवस की बधाई।

91. आपकी हिम्मत हर दर्द को छोटा कर देती है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

92. आपकी मुस्कान हर दिन खुशियां लाती है।

महिला दिवस की बधाई।

93. आप हर दिन सबके लिए प्रेरणा हैं।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

94. कुछ लोग कहते हैं कि औरत का अपना कोई घर नहीं होता,

सच तो ये है कि औरत के बिना कोई घर, घर ही नहीं होता।

95. आपकी मेहनत हर दिन दिखाई देती है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

96. आपकी हिम्मत हर दिन नई उम्मीद देती है।

महिला दिवस की बधाई।

97. कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है,

जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है।

98. आप हर दिन नई प्रेरणा बनती हैं।

महिला दिवस की बधाई।

99. आसमान की ऊंची उड़ानों पर उसका पूरा हक है,

उसकी बेमिसाल ताकत पर भला किसे शक है?

100. कभी मां, कभी बहन, तो कभी पत्नी बनकर साथ निभाती है,