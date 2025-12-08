80% शादियों में 2-3 साल बाद ही खत्म होने लगता है रोमांस, लाइफ कोच ने बताई हैरान करने वाली वजह!

संक्षेप: Relationship Tips: लाइफ कोच निहारिका सूरी कहती हैं कि 80 प्रतिशत शादियों में 2-3 सालों के बाद इंटीमेसी लगभग खत्म हो जाती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिन्हें समझना कपल्स के लिए बेहद जरूरी है।

शादी का रिश्ता शुरू तो बड़े प्यार और रोमांस के साथ होता है, लेकिन कुछ सालों बाद चीजें बड़ी बदल जाती हैं। अक्सर लोग कहते हैं शादी के शुरुआती 2-3 साल हनीमून फेज चलता है, जिसमें दोनों कपल्स के बीच इंटीमेसी और रोमांस भरपूर होता है। लेकिन उसके बाद जैसे अचानक सबकुछ चेंज होने लगता है। रोमांस कहीं रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में दबकर खत्म सा हो जाता है। आप नोटिस करेंगे कि चीजें सेम टू सेम रहती है, बस वो पहले जैसे बात नहीं रहती। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। लाइफ कोच निहारिका सूरी कहती हैं कि 80 प्रतिशत शादियों में 2-3 सालों के बाद इंटीमेसी लगभग खत्म हो जाती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिन्हें समझना कपल्स के लिए बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं।

जब महिलाएं सिर्फ 'मैनेजर' बनकर रह जाती हैं ज्यादातर शादियों में एक कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है, जहां महिलाएं अक्सर एक मैनेजर बनकर रह जाती हैं। उनका ज्यादातर समय घर के कामों को मैनेज करने या फिर बच्चे संभालने में ही बीत जाता है। यही वजह है कि समय के साथ उनका रोमांस, प्लेफुल अंदाज और इंटीमेसी सब कुछ खत्म सा होने लगता है।

मर्दों पर बढ़ता प्रेशर और कम होती डिजायर पुरुषों पर बढ़ता प्रेशर भी एक वजह है। शादी के कुछ सालों बाद फ्यूचर प्लानिंग, स्ट्रेस, बढ़ते बिल्स और एक्सपेक्टेशन की वजह से बर्डन बढ़ता चला जाता है। इसका असर उनके टेस्टोस्टेरॉन लेवल पर भी पड़ता है, जिससे नेचुरली डिजायर कम होने लगती है।

जब कोई भी शुरुआत करना ना चाहे किसी भी रिश्ते में इंटीमेसी तब खत्म होने लगती है, जब दोनों में से कोई भी शुरुआत करना ही ना चाहें। दोनों सिर्फ एक दूसरे का इंतजार करते रहें और खुद कोई इंटरेस्ट शो ना करें। इससे दोनों पार्टनर के बीच इमोशनल गैप आने लगता है। दोनों अनचाहा महसूस करने लगते हैं और धीरे-धीरे डिस्टेंस बढ़ जाता है।

जब इंटीमेसी एक लेन-देन बनकर रह जाए कई रिलेशनशिप्स में एक समय के बाद इंटीमेसी ट्रांजेक्शन बनकर रह जाती है। 'अगर तुम ये करोगे, तो मैं ये करूंगी', ये वाली भावना जब किसी रिलेशनशिप में आ जाती है, तो इमोशनल कनेक्शन खत्म हो जाता है। यही वजह है कि इंटीमेसी भी एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है।

जब रिश्ते में थकान आ जाए जब दोनों पार्टनर्स का दिन सिर्फ थकान, जिम्मेदारियों और सर्वाइवल मोड में बीतता हो, तब इंटीमेसी के लिए जगह बनाना मुश्किल होता है। एक पार्टनर देने से थक जाता है और दूसरा पार्टनर संभालते-संभालते थक जाता है। ऐसे में रिश्ता एक अजीब सन्नाटे से भर जाता है, जहां रोमांस और इंटीमेसी की जगह नहीं बचती।