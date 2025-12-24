Relationship Tips: कपल्स रोजाना सुबह करें ये 8 काम, रिश्ता होगा मजबूत और हमेशा बना रहेगा प्यार
किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए पति-पत्नी को भी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। कई बार रिश्ते में प्यार खत्म हो जाता है और सिर्फ जिम्मेदारियां रह जाती हैं। रिलेशनशिप कोच आलोक ने कपल्स को कुछ खास टिप्स दिए हैं।
शादीशुदा जिंदगी में प्यार को लेकर हर कपल कहता है कि कुछ सालों बाद प्यार खत्म होने लगता है और फिर बस जिम्मेदारी रह जाती हैं। कपल्स माता-पिता बनकर ड्यूटी करते रहते हैं लेकिन आपस में उनका तालमेल सेट नहीं हो पाता। ऐसे कपल्स को रिलेशनशिप कोच आलोक ने खास टिप्स दिए हैं। उनका कहना है कि प्यार खत्म नहीं होता बस हम जताना छोड़ देते हैं। बच्चों और जिम्मेदारियों में इतना घुस जाते हैं कि भूल जाते हैं हमारे रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई थी। अगर आपकी शादी में भी प्यार खत्म हो रहा है, तो रोजाना सुबह उठकर 8 काम करना शुरू कर दीजिए। इन टिप्स की मदद से आपका रिश्ता फिर से अच्छा होगा और प्यार बना रहेगा।
1- स्माइल या हैलो
सुबह उठकर एक दूसरे को देखे और प्यार से मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग या हैलो बोलें। ऐसा करने से आप दोनों को पॉजिटिव फील होगा और फिर से प्यार भरा बॉन्ड क्रिएट होने लगेगा।
2- फोन से दूरी
सुबह उठते ही कई लोग फोन उठाकर चलाने लगते हैं और पार्टनर को गुड मॉर्निंग तक नहीं बोलते। ये आदत बेहद खराब है, फोन को 10 मिनट तक न छुएं। पहले पार्टनर को देखें और उसे ग्रीट करें। इसके बाद फोन देखें। आंख खुलते ही फोन चलाना सेहत के लिए भी बुरा है।
3- अच्छे शब्द
सिर्फ गुड मॉर्निंग तक ही सीमित न रहें, बल्कि कुछ अच्छे शब्द जैसे आज अच्छे लग रहे हो। तुम्हारी मुस्कान ने मेरा दिन बना दिया या फिर प्यार से कुछ कहकर पुकारें।
4- हग-किस
आप पार्टनर को उठने के बाद प्यार से हग कर सकते हैं या फिर फोरहेड-लिप किस भी कर सकते हैं। इससे भी प्यार बढ़ता है और कनेक्शन अच्छा बना रहता है। हग-किस किसी भी रिश्ते में सिक्योरिटी की तरह फील करवाता है।
5- पानी-चाय
मॉर्निंग हैबिट्स में अच्छी आदतें भी शामिल करें। 2 ग्लास गुनगुना पानी लाएं और साथ में पिएं। फिर आप दोनों में से कोई भी एक चाय बनाएं और साथ में पिएं। इससे आपके दिन की शुरुआत साथ में अच्छी होगी।
6- डे प्लानिंग
चाय पीते-पीते आप एक दूसरे दिन भर की प्लानिंग के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे आपको क्या काम है, कहां जाना है और पार्टनर को कहां क्या करना है। इस तरह से आप एक दूसरे के बारे में समझ सकेंगे कि कौन कितना बिजी होगा।
7- तारीफ करें
मान लीजिए आप ऑफिस के लिए रेडी हो रही हैं और हस्बैंड काम में मदद कर रहे हैं, तो उनकी तारीफ करें। हस्बैंड भी वाइफ की किसी भी आदत या बात को लेकर तारीफ कर सकते हैं। इससे प्यार बढ़ता है और अच्छा फील होगा।
8- गुड डे विश
आप दोनों ही अगर वर्किंग हैं, तो एक दूसरे को गुड डे बोलें और फिर विदा लें। शाम को घर आने पर आप चाय के साथ अपने दिनभर की चर्चा कर सकते हैं। ये सभी आदतें, आपके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बना देंगी।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
