Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिप7 relationship lessons from Priyanka Chopra and nick jonas for healthy and loving bonding
रिश्ते को बनाना चाहते हैं मजबूत तो गांठ बांध लें प्रियंका चोपड़ा की ये बातें, जिंदगीभर बना रहेगा प्यार

रिश्ते को बनाना चाहते हैं मजबूत तो गांठ बांध लें प्रियंका चोपड़ा की ये बातें, जिंदगीभर बना रहेगा प्यार

संक्षेप:

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के रिश्ते में आज भी बेशुमार प्यार बना हुआ है। प्रियंका चोपड़ा कई बार यंग कपल्स को रिलेशनशिप टिप्स दे चुकी हैं, जिन्हें आपको भी गांठ बांध लेना चाहिए।

Jan 07, 2026 01:40 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने ये साबित कर दिया है कि वह हर मामले में परफेक्ट हैं। फिर चाहे वह उनका करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, रिलेशनशिप हो या फिर मदरहुड हो। सालों बाद भी प्रियंका और निक जोनस का प्यार बिल्कुल भी नहीं बदला है। बल्कि दोनों अपने रिश्ते को जिंदा रखने के लिए लगातार कोशिश करते हैं। प्रियंका ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका करवाचौथ का व्रत तुड़वाने के लिए निक ने उन्हें प्राइवेट जेट में बिठाकर चांद करीब से दिखाया था। ऐसी चीजें और पार्टनर की ओर से बस इतनी कोशिश हर आम लड़की का सपना होता है। प्रियंका चोपड़ा कई बार कह चुकी हैं कि वह और निक दोनों रिश्ते को खुशहाल बनाने के लिए कई कोशिशें करते हैं और समय देते हैं। कुछ ऐसे टिप्स भी हैं, जो प्रियंका कपल्स को दे चुकी हैं। जिनसे आपका रिश्ता प्यार भरा और मजबूत हो सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या हैं रिलेशनशिप टिप्स-

1- नई चीजें करने से न घबराएं- अपने पार्टनर के लिए हमेशा कुछ अच्छा और नया करने की सोचते रहें, जिनसे उन्हें खुशी मिलें। जब आप कोशिश करेंगी, तब सामने से भी आपको प्यार और सम्मान मिलेगा। प्यार में कुछ चीजें आप प्लान कर सकती हैं, जैसे कोई सरप्राइज, गिफ्ट्स, लव लेटर बनाकर दें।

2- हर आदत से प्यार- अगर आप अपने पार्टनर को दिल से चाहते हैं, तो उनकी हर आदत या पागलपन से प्यार करें। वो जैसे हैं, उन्हें वैसा ही अपनाएं। तभी प्यार मजबूत होगा, किसी को बदलने की कोशिश करेंगे, तो रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं।

3- सपोर्ट करें- एक दूसरे का चीयरलीडर बनें। पति-पत्नी, गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड की एक दूसरे का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होते हैं। आपका पार्टनर आप से सबसे पहले उम्मीद करता है, अपने बारे अच्छा या बुरा सुनने के लिए। ऐसे में आप हर चीज में पार्टनर को सपोर्ट करें।

4- सेलिब्रेट करें- एक दूसरे की जीत-हार दोनों को सेलिब्रेट करें। इससे आप प्यार में और मजबूत होंगे और रिश्ता भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। जब आप एक दूसरे की हर खुशी-गम में साथ निभाते हैं, तो इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं।

5- एडवेंचर खोजें- पार्टनर संग एडवेंचर करें या मस्ती करें। एक जैसी बोरिंग लाइफ जीते-जीते रिश्ते में भी बोरियत आ जाती है। पार्टनर के साथ कही घूमने जाएं, कुछ अलग या एडवेंचरस करें, जो आपको साथ में खुशी दें।

6- हमेशा हंसते रहें- प्रियंका कहती हैं कि मैं और निक कई बार फालतू की बातों पर हंसते रहते हैं और चिढ़ाते रहते हैं। इससे हम मस्ती-मजाक में भी एक दूसरे से प्यार जताते हैं। ऐसे आपका रिश्ते मजबूत बन जाता है।

7- कनेक्टेड रहें- आप कितना भी बिजी क्यों न हो, एक दूसरे के लिए समय निकालें। अपने बीच कनेक्शन बनाए रखने के लिए एक फोन कॉल, आई कॉन्टैक्ट, फिजिकल टच काफी जरूरी होता है। एक दूसरे के लिए क्वालिटी टाइम जरूर निकालें, यही रिश्ते की आत्मा होती है।

ये भी पढ़ें:सोमवार को 'गुड मॉर्निंग' विश करने के लिए भेजें ये सुंदर मैसेज, दिन बनेगा हैप्पी
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Relationship Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।