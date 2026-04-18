Shayari in Hindi: पत्नी को भेजें 70 रोमांटिक शायरी, पढ़ते ही मुस्कुराकर गले लगेंगी और कहेंगी ‘आई लव यू’
पति-पत्नी के रिश्ते में प्यार जताना जरूरी होता है। पत्नी आपके हर सुख-दुख में साथ देती है, ऐसे में उनका प्यार-सम्मान करना जरूरी है। अगर आप दिल की बात सीधे से नहीं कह पाते हैं, तो शायरी के जरिए अपने हाल-ए-दिल को बयां करें।
माता-पिता के बाद पत्नी हर सुख-दुख में पति का साथ देती है, उसे प्यार और सम्मान देना हर हस्बैंड का कर्तव्य होता है। अगर आप पत्नी से दिल की बात सीधे तौर पर नहीं कह पाते हैं, तो शायरियों के जरिए अपने अल्फाज उन तक पहुंचा सकते हैं। पत्नी आपके दिल की बात को शब्दों के जरिए अच्छे से समझ लेंगी और इन शायरियों को पढ़ते ही आपको गले लगाकर आई लव यू कहेंगी। तो चलिए आपके साथ प्यार भरी कुछ रोमांटिक शायरियां शेयर करते हैं।
पत्नी के लिए 70 रोमांटिक शायरियां-
1.
दुआ है तेरी मोहब्बत के शिवा कोई और ना मिले,
जिंदगी में सिर्फ तू मिले या फिर जिंदगी ना मिले।
2.
तुम्हारे लिए ऐसा कुछ लिख जाऊंगा,
तुम खरीदो तो सही,
मैं तुम्हारी आँखों के इशारे पर बिक जाऊंगा।
3.
अच्छा लगता है हर रात तेरे ख्यालों में खो जाना,
जैसे दूर होकर भी तेरी बांहों में सो जाना।
4.
जमाने की सारी खुशी मिल गई है
हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है,
तरसते लबों को हंसी मिल गई है
हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है.!
5.
तुम्हारी हंसी ही मेरी दुनिया की रोशनी है,
तुमसे ही मेरा हर दिन, हर शाम रंगीनी है।
6.
नहीं आता तेरी मोहब्बत को छिपाना मुझे,
तेरी खुशबू मेरी हर शायरी मे बसा करती है।
7.
हर पल मेरा आज खुबसूरत हैं,
दिल में जो सिर्फ तेरी सुरत है..।
8.
तेरी हर बात को सर आंखो पर बिठा लिया हमने
तू जो कहे उसे हसकर कुबुल कर लिया हमने...
आंखें तेरी कुछ यूं बयां कर जाती हैं,
बिना बोले भी दिल की बात समझा जाती हैं।
9.
सब कहते हैं की बीवी केवल तकलीफ देती है
कभी किसी ने ये नहीं कहा की तकलीफ में हमारा
साथ भी सिर्फ वही देती है!
10.
चाहे तुम पूछ लो सुबह से या शाम से ,
ये धड़कनें चलती हैं बस तेरे नाम से!
11.
तुमसे शुरू होती है मेरी हर सुबह
तुम पर ही खत्म होती है हर रात
तुम हो मेरी जिन्दगी की वजह
तुम्हारे बिना अधूरी है मेरी हर बात!
12.
ना मैं तुझे खोना चाहता हूं,
ना मैं तेरी याद में रोना चाहता हूं,
जब तक है सांसे मेरी इस जिंदगी की
मैं बस तेरे साथ जीना चाहता हूं!
13.
मांगी थी खुदा से ये दुआ मैंने कब से
देना एक हमसफर जो हो अलग सबसे
रब ने मिलन करा दिया आपसे
बोला यहीं अनमोल है सबसे!
14
कुछ और नहीं चाहिए खुदा से
तुम मिले हो ये क्या कम है
खुशियों से मेरा दामन भर गया है
अब जिन्दगी में नहीं कोई गम है !
15.
सपनों से भरी ये जिंदगी तुझसे है
हर खुशी, हर चाहत अब बस तुझसे है
तेरे बिना ये दिल कहीं लगता नहीं
क्योंकि मेरी सारी दुनिया अब बस तुझसे है !
16.
हर सुबह मेरे इस चेहरे की
मुस्कुराहट बने रहना
मेरी जिंदगी में जीने की
वजह बने रहना !
17
वजह पूछोगे तो सारी उमर गुजर जाएगी...
कहा न अच्छे लगते हो, बस लगते हो...।
18
ये दुःख के लम्हे भी गुजर जाएंगे
बस तुम साथ हो तो हर लम्हें सँवर जाएंगे.!!
19.
तेरे दिल में उतरकर हम प्यार की निशानी छोड़ जायेंगे,
कभी भूला ना पाओ ऐसी मुहब्बत की कहानी लिख जायेंगे..।
20.
मेरी मंज़िल.,मेरी हद .,हैं बस तुमसे.,तुम तक
ये फ़क्र हैं,कि तुम मेरे हो,ये फ़िक्र हैं,की पता नही कब तक।
21.
जरा गौर से देखो तो एक राजकुमारी लगती है,
मेरी पत्नी मुझको दुनिया में सबसे प्यारी लगती है।
22.
मेरी हर एक खुशी हर बाते तेरी हैं
सांसों में छुपी ये सांंस भी तेरी हैं,
दो पल भी नही रह पाते हम तेरे बिना
क्योंकी ये धड़कनों की धड़कती हर एक आवाज तेरी हैं।
23.
यूं तो हर एक मोहब्बत अमर नही होती
जब तक हमें दूसरे की फिकर नही होती,
हमें आपसे शिकवे चाहे हज़ारों हैं
पर तुम्हारे बिना जिंदगी बसर भी तो नही होती।
24.
हम ना ही अजनबी हैं ना ही पराए,
तुम और हम है एक रिश्ते के साए,
जब भी दिल चाहे हमें महसूस कर लीजिएगा,
क्योंकी हम तो तुम्हारी हर मुस्कुराहट में समाए हैं।
25.
तुमसे ही सुबह, तुमसे ही शाम है,
मेरी हर धड़कन में बस तुम्हारा ही नाम है।
26.
तेरी मुस्कान मेरी पहचान बन गई,
तू मेरी जिंदगी की जान बन गई।
27.
तू पास हो तो हर लम्हा खास लगता है,
तेरे बिना ये दिल उदास लगता है।
28.
मेरी हर खुशी का राज हो तुम,
मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत ख्वाब हो तुम।
29.
तेरे बिना अधूरी सी लगती है जिंदगी,
तेरे साथ ही पूरी होती है हर खुशी,
तू ही है मेरा सुकून, तू ही मेरा प्यार,
तेरे बिना नहीं है इस दिल को करार।
30.
तेरी यादें ही मेरी सबसे बड़ी दौलत हैं,
तू साथ है तो सारी दुनिया जन्नत है।
31.
तुझे देखूं तो दिल को सुकून मिलता है,
जैसे हर दर्द को मरहम मिलता है।
32.
तेरा हाथ थामे रहना है उम्र भर,
यही ख्वाहिश है मेरी हर पहर।
33.
तू मेरी हर खुशी की वजह बन गई,
मेरे दिल की हर धड़कन बन गई,
तुझसे ही रोशन है मेरी ये दुनिया,
तू ही मेरी सबसे खूबसूरत दुआ बन गई।
34.
तू मेरी आदत बन गई है,
तेरी चाहत मेरी राहत बन गई है।
35.
तेरे बिना सब अधूरा सा लगता है,
तू है तो हर सपना पूरा लगता है।
36.
तेरी आंखों में जो प्यार दिखता है,
वो मुझे हर बार नया लगता है।
37.
तू साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगती है,
तेरी हंसी में मेरी जान बसती है,
तू ही है मेरी दुनिया, तू ही मेरा प्यार,
तुझसे ही मेरी हर खुशी सजती है।
38.
तुझसे ही शुरू, तुझ पर ही खत्म मेरी कहानी है,
तू ही मेरी जिंदगी की असली निशानी है।
39.
तू मिले तो हर ख्वाब पूरा लगता है,
तेरे बिना हर लम्हा अधूरा लगता है।
40.
तेरी बाहों में जो सुकून मिलता है,
वो कहीं और नहीं मिलता है।
41.
तेरी हर बात दिल को छू जाती है,
तेरी हर मुस्कान जान ले जाती है,
तू ही है मेरा सच्चा प्यार,
तुझसे ही ये जिंदगी मुस्कुराती है।
42.
तेरा नाम ही काफी है मेरी खुशी के लिए,
तू साथ हो तो क्या चाहिए जिंदगी के लिए।
43.
तेरी हर अदा पर दिल फिदा है,
तू ही मेरी सबसे बड़ी वफा है।
44.
तू मेरे दिल की धड़कन है,
मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत धुन है।
45.
तेरी चाहत में खो गया हूं मैं,
तेरे प्यार में रो गया हूं मैं,
अब तो बस तू ही तू है हर जगह,
तुझमें ही कहीं खो गया हूं मैं।
46.
तेरे बिना जीना मुश्किल लगता है,
तेरा साथ ही मेरा हासिल लगता है।
47.
तू मेरी हर दुआ का असर है,
मेरी जिंदगी का सबसे हसीन सफर है।
48.
तेरे साथ हर दिन त्योहार लगता है,
तेरा प्यार सबसे खास लगता है।
49.
तू है तो हर खुशी पास है,
तेरे बिना सब उदास है,
तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरा प्यार,
तुझसे ही ये दिल खास है।
50.
तू मेरी जिंदगी की रोशनी है,
तेरी मुस्कान ही मेरी खुशी है।
51.
तुझसे ही दिल की हर धड़कन जुड़ी है,
तेरी मोहब्बत ही मेरी असली खुशी है।
52.
तू साथ हो तो डर नहीं लगता,
तेरे बिना ये दिल नहीं लगता।
53.
तू मेरे हर ख्वाब की हकीकत है,
तू ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है,
तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं मैं,
तू ही मेरी जिंदगी की जरूरत है।
54.
तेरी हंसी मेरी पहचान है,
तू ही मेरी असली जान है।
55.
तू है तो सब कुछ है मेरे पास,
तेरे बिना सब कुछ है उदास।
56.
तेरी मोहब्बत ही मेरी ताकत है,
तू ही मेरी जिंदगी की राहत है।
57.
तेरे बिना अधूरा हूं मैं,
तेरे साथ पूरा हूं मैं,
तू ही मेरी हर खुशी की वजह,
तू ही मेरा सच्चा नूर हूं मैं।
58.
तेरा साथ सबसे खास है,
तू ही मेरा विश्वास है।
59.
तू मेरी हर खुशी की शुरुआत है,
तू ही मेरी जिंदगी की बात है।
60.
तेरी यादों में ही खोया रहता हूं,
तुझे ही हर पल सोचता रहता हूं।
61.
तू मेरी जिंदगी का सबसे हसीन हिस्सा है,
तेरे बिना सब कुछ अधूरा किस्सा है,
तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरा प्यार,
तेरा साथ ही मेरा सच्चा रिश्ता है।
62.
तू मेरे दिल की सबसे प्यारी धड़कन है,
तू ही मेरी हर खुशी की वजह है।
63.
तेरे बिना जीना अब मुमकिन नहीं,
तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी खुशी।
64.
तू ही मेरा पहला और आखिरी प्यार है,
तू ही मेरी जिंदगी का आधार है।
65.
तेरे साथ हर लम्हा खास बन जाता है,
तेरी मुस्कान से दिल खिल जाता है,
तू ही मेरी हर खुशी की वजह है,
तू साथ हो तो हर दर्द भूल जाता है।
66.
तू है तो जिंदगी आसान है,
तेरे बिना सब वीरान है।
67.
तेरा साथ मेरी सबसे बड़ी खुशी है,
तू ही मेरी जिंदगी की रोशनी है।
68.
तू मेरी हर दुआ में शामिल है,
तू ही मेरे दिल के काबिल है।
69.
तेरे प्यार में ही मेरी दुनिया बसी है,
तेरी यादों में ही मेरी हर खुशी हंसी है,
तू ही मेरी जिंदगी का सबसे हसीन हिस्सा,
तुझसे ही मेरी हर सुबह सजी है।
70.
हमने जो की थी मोहब्बत वो आज भी है
तेरे जुल्फों के साये की चाहत आज भी है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।