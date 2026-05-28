Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शादी से पहले लड़कियां खुलकर रखें अपनी बात, लड़के से पूछ लें ये 6 सवाल

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share

Relationship Tips: शादी जिंदगी का बड़ा फैसला होता है। ऐसे में सिर्फ परिवार ही नहीं, लड़कियों को भी लाइफ पार्टनर चुनने से पहले कुछ जरूरी सवाल जरूर पूछने चाहिए, ताकि रिश्ते को बेहतर तरीके से समझा जा सके।

शादी से पहले लड़कियां खुलकर रखें अपनी बात, लड़के से पूछ लें ये 6 सवाल

शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि जिंदगी का लंबा साथ माना जाता है। अक्सर माता-पिता लड़के के काम, कमाई और परिवार के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन कई बार लड़कियां खुद अपने मन की जरूरी बातें पूछने से हिचक जाती हैं। बाद में यही छोटी-छोटी बातें रिश्ते में गलतफहमियां और तनाव की वजह बन जाती हैं।

किसी भी रिश्ते में प्यार के साथ समझ, सम्मान और सोच का मेल भी जरूरी है। इसलिए शादी से पहले कुछ जरूरी सवाल पूछना गलत नहीं, बल्कि समझदारी कहलाती है। इससे सामने वाले इंसान की सोच, व्यवहार और रिश्तों को लेकर उसका नजरिया बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। सही सवाल कई बार भविष्य के रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करते हैं।

लाइफ पार्टनर चुनने से पहले लड़कियों को कौन-से सवाल पूछने चाहिए?

  1. रिश्ते में सम्मान को लेकर उनकी सोच क्या है?

यह समझना जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति रिश्ते में बराबरी और सम्मान को कितना महत्व देता है। हर बात में आपकी राय सुनी जाएगी या नहीं, यह जानना भी जरूरी है।

2. शादी के बाद काम करने को लेकर क्या सोच है?

अगर लड़की नौकरी करना चाहती है, तो पहले ही यह साफ कर लेना बेहतर है कि सामने वाले और उसके परिवार की सोच क्या है।

ये भी पढ़ें:सिर्फ सैलरी नहीं, बेटी के लिए लड़का ढूंढते समय इन 7 बातें पर ध्यान दें मां-बाप!

3. गुस्से में उनका व्यवहार कैसा होता है?

किसी भी इंसान का असली व्यवहार मुश्किल समय में ज्यादा समझ आता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि वे गुस्से या तनाव में कैसे रिएक्ट करते हैं।

4. परिवार और जिम्मेदारियों को लेकर क्या उम्मीदें हैं?

शादी के बाद घर और जिम्मेदारियों को लेकर दोनों की सोच साफ होना जरूरी है, ताकि बाद में कंफ्यूजन कम हो।

5. पैसों को लेकर उनकी सोच कैसी है?

खर्च, बचत और आर्थिक फैसलों को लेकर सोच जानना भी जरूरी है। इससे भविष्य में कई बहसों से बचा जा सकता है।

6. क्या वे आपकी बात ध्यान से सुनते हैं?

किसी भी रिश्ते में बातचीत बहुत जरूरी है। अगर सामने वाला आपकी बातों को समझने और सुनने की कोशिश करता है, तो रिश्ता ज्यादा हेल्दी होता है।

ये भी पढ़ें:ट्विशा शर्मा केस: ‘परफेक्ट बहू’ बनने का दबाव और उम्मीदें कैसे तोड़ रहीं रिश्ते?

शादी से पहले ये बातें करने से क्या होता है?

  • सवाल पूछने से सामने वाले इंसान की सोच और नेचर समझने में आसानी होती है।
  • पहले से साफ बातचीत कई गलतफहमियों को कम करने में मदद कर सकती है।
  • जब लड़की खुलकर अपनी बात रखती है, तो रिश्ते में कॉन्फिडेंस और कंफर्ट बढ़ सकता है।

किन बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?

ये भी पढ़ें:ट्विशा केस ने बढ़ाई पैरेंट्स की चिंता, शादी से पहले बेटी को जरूर समझाएं ये बातें
  1. बार-बार अनादर करना
  2. हर बात में कंट्रोल करने की कोशिश करना
  3. आपकी पसंद और फैसलों को महत्व ना देना
  4. जरूरत से ज्यादा गुस्सा करना।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Relationship Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।