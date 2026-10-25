करवा चौथ पर पत्नी को स्पेशल फील कराएंगी ये 50 रोमांटिक शायरियां, पढ़ते ही लगा लेंगी गले

करवा चौथ के खास दिन पर पत्नी को खुश करने के लिए आप उन्हें रोमांटिक शायरी लिखकर भेज सकते हैं। प्यार के शब्दों को पढ़कर वाइफ खुशी से झूम उठेंगी और आपको गले लगा लेंगी।

शायरी इन हिंदी

करवा चौथ का दिन पति-पत्नी दोनों के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं पतियों की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत करती हैं और आपस में प्यार को बनाए रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। पत्नी के निर्जला व्रत को पतिदेव रात में चांद दिखने के बाद तुड़वाते हैं। ऐसे में पत्नी को खुश करने के लिए आप तोहफे के साथ रोमांटिक शायरी भी लिखकर भेज सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सऐप पर शेयर करें या फिर किसी पेपर में लव लेटर जैसे लिखे। रोमांटिक अंदाज में मैसेज पढ़ते ही आपकी वाइफ खुश हो जाएंगी।

पत्नी के लिए 50 रोमांटिक शायरियां- 1. दुआ है तेरी मोहब्बत के सिवा कोई और न मिले,

जिंदगी में सिर्फ तू मिले या फिर जिंदगी न मिले!

2. जरा देखना मेरे दिल को आ कर इसे हुआ क्या है,

पागलों की तरह धड़क रहा है जब से तुमने छुआ क्या है!

3. तेरी मुस्कान से ही मिलती है मेरे दिल को राहत,

तेरे बिना वीरान सी लगती है ये खूबसूरत चाहत।

4. तू मेरी धड़कन, तू मेरा सुकून, तेरा साथ हो तो हर लम्हा है खूबसूरत,

तेरे बिना ये दिल अधूरा सा लगता है, तू मेरी ज़िंदगी की सबसे प्यारी जरूरत।

5. वो मोहब्बत की कुछ ऐसी मिसाल रखता है।

के मुझसे ज्यादा ही मेरा ख्याल रखता है।

6. जो ना मिला था अब तक जिंदगी गवा के,

वो सब में पा लिया एक तुझे पाकर।

7. शुक्र है खुदा को जो उसने हमको आप से मिलाया,

आप से मिलाकर हमको खुशनसीब बनाया।

8. खुशी से बीते हर दिन हर रात सुहानी रात हो,

जिस तरह आपके कदम पड़े वाह फूलो की बरसात हो।

9. फूल हूं मैं मेरी खुशबू तुम हो,

दिल हूं मैं मेरी धड़कन तुम हो।

जान हूं मैं और मेरी रूह तुम हो,

जिस्म हूं मैं और मेरी जिंदगी तुम हो।

10. तेरी धड़कन ही जिंदगी का किस्सा है मेरा,

तू जिंदगी का एक अहम हिस्सा है मेरा,

मेरी मोहब्बत तुझसे सिर्फ लफ्जों की नहीं,

तेरी रूह से रूह का रिश्ता है मेरा।

11. तेरी हंसी से मेरी हर सुबह खास होती है,

तेरे साथ ही मेरी हर शाम होती है।

तू रहे हमेशा मेरे दिल के करीब,

बस यही दुआ हर रोज मेरे साथ होती है।

12. चांद भी फीका लगता है तेरे नूर के आगे,

हर खुशी छोटी लगती है तेरे गुरूर के आगे।

तू जो मिल गई है जिंदगी में मेरी,

अब क्या मांगूं मैं खुदा से तेरे सुकून के आगे।

13. मेरी हर खुशी का राज हो तुम,

मेरे दिल की सबसे प्यारी आवाज हो तुम।

लोग पूछते हैं मेरी मुस्कान की वजह,

मैं कहता हूं मेरी जिंदगी का सबसे हसीन एहसास हो तुम।

14. तेरे माथे की बिंदिया मुझे चांद लगती है,

तेरी हर अदा मुझे खास लगती है।

तू साथ हो तो जिंदगी जन्नत बन जाए,

तेरे बिना हर खुशी अधूरी लगती है।

15. तेरी बाहों में सुकून मिल जाता है,

तेरे साथ हर गम भूल जाता हूं।

तू मुस्कुरा दे अगर एक बार,

मैं अपनी सारी परेशानियां भूल जाता हूं।

16. मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी हो तुम,

मेरे चेहरे की मुस्कान की निशानी हो तुम।

लाखों चेहरे देखे हैं इस दुनिया में,

पर मेरे दिल की इकलौती रानी हो तुम।

17. तुझसे शुरू मेरी हर बात होती है,

तुझ पर ही खत्म मेरी हर रात होती है।

कैसे बताऊं कितना प्यार है तुमसे,

मेरी हर धड़कन में बस तेरी ही याद होती है।

18. तेरे इश्क में कुछ ऐसा असर हो गया,

मेरा हर दिन पहले से बेहतर हो गया।

तू जो आई मेरी जिंदगी में हमसफर बनकर,

मेरा साधारण सा जीवन खूबसूरत सफर हो गया।

19. तेरे चेहरे की चमक मेरी पहचान है,

तेरी खुशियों में ही मेरी जान है।

तू हमेशा हंसती रहे मेरी हमसफर,

बस इतनी सी मेरी अरमान है।

20. तुझे देखकर दिल आज भी धड़कता है,

तेरा नाम सुनकर चेहरा मेरा चमकता है।

शादी के बाद भी कम नहीं हुआ इश्क मेरा,

तेरे लिए दिल आज भी पहले जैसा मचलता है।

21. तेरे साथ बिताया हर पल खास है,

तेरी हर बात पर मुझे विश्वास है।

तू रहे मेरे साथ जिंदगी भर,

मेरे लिए बस इतना ही काफी एहसास है।

22. तेरी आंखों में अपना संसार देखता हूं,

तेरी मुस्कान में हर त्योहार देखता हूं।

तू साथ रहे तो क्या चाहिए मुझे,

तेरे चेहरे में अपना प्यार देखता हूं।

23. तू मेरी सुबह, तू मेरी शाम है,

तेरे नाम से ही मेरी हर पहचान है।

दुनिया चाहे कुछ भी कहे मेरे बारे में,

मेरे लिए तू ही सबसे खास इंसान है।

24. तेरे हाथों में हाथ रहे मेरा,

हर जन्म में तेरा साथ रहे मेरा।

खुशियों से भरी रहे जिंदगी तेरी,

तेरी हर खुशी से रोशन संसार रहे मेरा।

25. तेरे बिना दिल कहीं लगता नहीं,

तेरे सिवा कोई अच्छा लगता नहीं।

कितना भी देख लूं इस खूबसूरत दुनिया को,

तेरे जैसा कोई प्यारा लगता नहीं।

26. मेरी धड़कनों का एहसास हो तुम,

मेरी हर खुशी का राज हो तुम।

लिखूं तो क्या लिखूं तेरे बारे में,

मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत किताब हो तुम।

27. तेरी मुस्कान पर दिल हार बैठा हूं,

तेरे इश्क में खुद को वार बैठा हूं।

अब और क्या सबूत दूं मोहब्बत का,

मैं तो अपना पूरा संसार तुझमें बसा बैठा हूं।

28. तू रूठे तो तुझे मनाना अच्छा लगता है,

तेरे साथ हर लम्हा बिताना अच्छा लगता है।

प्यार तो बहुत है तुझसे मेरी जान,

पर तुझे बार-बार बताना अच्छा लगता है।

29. तेरी हंसी मेरी सबसे बड़ी दौलत है,

तेरा साथ मेरी सबसे प्यारी जन्नत है।

दुनिया की सारी खुशियां एक तरफ,

मेरी पत्नी का प्यार मेरी सबसे बड़ी किस्मत है।

30. तेरे नाम से ही दिन की शुरुआत करता हूं,

तेरी खुशी के लिए हर दुआ करता हूं।

तू रहे हमेशा मेरी जिंदगी में खुश,

मैं हर जन्म तुझसे प्यार करने की दुआ करता हूं।

31. तेरा साथ मिला तो जिंदगी संवर गई,

मेरी हर अधूरी ख्वाहिश निखर गई।

तू बनी जब से मेरी हमसफर,

मेरी दुनिया प्यार के रंगों से भर गई।

32. तेरे प्यार में हर दिन त्योहार लगता है,

तेरे साथ हर मौसम बहार लगता है।

तू पास हो तो दिल को सुकून मिले,

तेरे बिना अपना घर भी उदास लगता है।

33. तेरी पायल की छन-छन दिल चुरा लेती है,

तेरी हंसी मेरी सारी थकान मिटा देती है।

तू जब प्यार से देखती है मेरी तरफ,

तेरी एक नजर मेरी दुनिया सजा देती है।

34. तुझे चाहना मेरी आदत बन गई,

तेरी खुशी मेरी इबादत बन गई।

तू जो मिली मुझे हमसफर बनकर,

मेरी जिंदगी मोहब्बत की जन्नत बन गई।

35. तेरे चेहरे पर मुस्कान बनी रहे,

तेरी जिंदगी खुशियों से भरी रहे।

हर मुश्किल में साथ दूंगा तेरा,

हमारी मोहब्बत यूं ही बनी रहे।

36. तू मेरी जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब है,

तेरे बिना हर खुशी का जवाब अधूरा है।

तेरे साथ ही पूरी होती है मेरी दुनिया,

तू ही मेरा प्यार और तू ही मेरा सुकून है।

37. तेरा हाथ थामकर चलना चाहता हूं,

हर खुशी तेरे नाम करना चाहता हूं।

जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक मेरी जान,

मैं बस तुझसे ही मोहब्बत करना चाहता हूं।

38. तेरी बातों में एक मिठास है,

तेरे होने से जिंदगी मेरे पास है।

तू साथ रहे तो डर कैसा,

तेरे प्यार में ही मेरा विश्वास है।

39. तेरे लिए दिल में प्यार बेशुमार है,

तेरे साथ ही जिंदगी का हर त्योहार है।

तू मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है,

तेरे होने से ही मेरा जीवन शानदार है।

40. चांदनी रात में तेरा दीदार हो,

मेरे हाथों में हमेशा तेरा हाथ हो।

जिंदगी की हर खुशी तुझे मिले,

हर जन्म में बस तेरा मेरा साथ हो।

41. तेरी आंखों में खो जाना चाहता हूं,

तेरे दिल में घर बनाना चाहता हूं।

इस जिंदगी में तो तेरा हो ही गया हूं,

हर जन्म में तुझे ही पाना चाहता हूं।

42. तेरे आने से मेरी किस्मत बदल गई,

मेरी सूनी दुनिया मोहब्बत से सज गई।

तू जो बनी मेरी जिंदगी का हिस्सा,

मेरी हर अधूरी खुशी पूरी हो गई।

43. तेरे संग हर सफर सुहाना लगता है,

तेरा साथ हर पल पुराना नहीं, नया लगता है।

कितने भी साल गुजर जाएं हमारी शादी को,

मुझे आज भी तुझसे इश्क नया-नया लगता है।

44. तेरे गुस्से में भी प्यार नजर आता है,

तेरा हर अंदाज दिल को भाता है।

तू लाख छिपा ले अपनी मोहब्बत मुझसे,

तेरी आंखों में सब नजर आता है।

45. मेरी हर दुआ में तेरा नाम रहे,

तेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे।

कभी कम न हो हमारे प्यार की मिठास,

जिंदगी भर हमारा रिश्ता यूं ही खास रहे।

46. तेरी हंसी से मेरी दुनिया रोशन है,

तेरे प्यार से मेरा हर दिन गुलशन है।

तू साथ है तो किसी बात की कमी नहीं,

तेरे होने से ही मेरा जीवन खूबसूरत है।

47. तेरे संग बिताया हर लम्हा यादगार है,

तेरा प्यार मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है।

तू हमेशा मेरे करीब रहे मेरी जान,

मेरे दिल को बस तेरा ही इंतजार है।

48. तेरे बिना मेरी कहानी अधूरी है,

तेरे बिना हर खुशी अधूरी है।

तू मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी वजह है,

तेरे साथ ही मेरी दुनिया पूरी है।

49. हर जन्म में तुझे ही चुनूंगा,

तेरे प्यार में हर खुशी बुनूंगा।

चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं जिंदगी में,

तेरा हाथ थामकर हर रास्ता चलूंगा।

50. मेरी मोहब्बत का बस इतना सा पैगाम है,

तेरे नाम से ही रोशन मेरी हर शाम है।

करवा चौथ पर बस इतना कहना चाहता हूं,