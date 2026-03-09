Love Shayari For Wife: पत्नी के लिए 50 रोमांटिक शायरी, पढ़कर गले लगा लेंगी आपकी ‘लाइफ पार्टनर’
Love Shayari For Wife: पति-पत्नी को रिश्ते में प्यार को बनाए रखने के लिए हमेशा छोटे-मोटे एफर्ट्स करते रहने चाहिए। इससे शादी का बंधन भी मजबूत होता है और प्यार कभी खत्म नहीं होता। अगर आप पत्नी के आगे अपना प्यार जाहिर करना चाहते हैं, तो कुछ रोमांटिक शायरियां उन्हें लिखकर भेज दें।
Love Shayari For Wife: पति-पत्नी का रिश्ता नोंक-झोंक वाला और प्यार भरा होता है, जो काफी मजबूत भी होता है। लेकिन कई बार इस रिश्ते में प्यार बासी हो जाता है और उसे फिर से ताजा करना पड़ता है। पति-पत्नी दोनों को ही रिश्ते में प्यार बनाए रखने के लिए छोटे-मोटे एफर्ट्स करने चाहिए, जिससे रिश्ता मजबूत भी रहे और प्यार भी बना रहे। अगर आप अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करते हैं, तो उन्हें कुछ रोमांटिक प्यार भरी शायरियों के साथ जताएं। हम आपके साथ 50 लव शायरी शेयर करने जा रहे हैं, जो पत्नी को भेजकर अपना प्यार जाहिर कर सकते हैं।
(1) तुम साथ हो तो जिंदगी में हर रंग खिल जाता है,
मेरी हर खुशी का रास्ता बस तुम तक आकर मिल जाता है।
(2) तेरी मुस्कान से ही मेरे दिन की शुरुआत होती है,
तू पास हो तो हर पल में जन्नत की बात होती है।
(3) मेरी हर दुआ में बस तेरा ही नाम रहता है,
मेरी जिंदगी का हर रास्ता तुझ तक ही जाता है।
(4) तुमसे ही मेरी दुनिया, तुमसे ही मेरी पहचान है,
तुम हो तो हर दिन खास है, वरना सब वीरान है।
(5) तुम्हारा साथ मिल जाए तो हर मुश्किल आसान लगती है,
तुम्हारी हंसी से मेरी हर शाम रोशन लगती है।
(6) मेरे दिल की धड़कन भी अब तेरा नाम लेती है,
तू साथ हो तो हर खुशी करीब लगती है।
(7) मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी हो तुम,
मेरे हर सपने की प्यारी सी निशानी हो तुम।
(8) तुम्हारे बिना ये दिल कहीं लगता नहीं,
तुम ही हो जो मेरी जिंदगी को पूरा बनाती हो।
(9) मेरी हर खुशी में बस तेरा ही हिस्सा है,
क्योंकि तू ही मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत किस्सा है।
(10) तुम्हारी हंसी से मेरा हर दिन खिल जाता है,
तुम साथ हो तो हर गम भी छोटा लग जाता है।
(11) तेरा साथ हो तो जिंदगी में कोई कमी नहीं,
तू मेरी है तो दुनिया में कोई गम नहीं।
(12) तुमसे ही मेरे हर ख्वाब की शुरुआत होती है,
तुमसे ही मेरी हर खुशी की बात होती है।
(13) मेरी दुनिया की सबसे प्यारी आदत हो तुम,
मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत हो तुम।
(14) तुम्हारी आंखों में जो प्यार नजर आता है,
वही मेरी जिंदगी को सबसे खास बनाता है।
(15) तेरे बिना ये दिल अधूरा सा लगता है,
तू साथ हो तो हर सपना पूरा लगता है।
(16) मेरी हर सुबह तुम्हारी मुस्कान से शुरू होती है,
और हर रात तुम्हारे ख्यालों में गुजरती है।
(17) तुमसे ही मेरी जिंदगी का हर रंग है,
तुम्हारे बिना सब कुछ बेरंग है।
(18) तुम्हारे साथ बिताया हर पल खास लगता है,
तुम्हारे बिना हर दिन उदास लगता है।
(19) मेरी हर खुशी की वजह हो तुम,
मेरे दिल के सबसे करीब हो तुम।
(20) तुम्हारे प्यार ने मेरी जिंदगी बदल दी,
हर अधूरी खुशी को मुकम्मल कर दी।
(21) इस धड़कते दिल का साज हो तुम,
मेरी बेताबियों का राज हो तुम..
कैसे करेगी दूसरी कोई दवा असर,
जब सारी तकलीफों का इलाज हो तुम।
(22) अपने दिल से कह दो किसी और से मोहब्बत की न सोचे..
एक मैं ही काफी हूं तुम्हें सारी उम्र चाहने के लिए।
(23) दिल हार बैठे तुझ पर,
कर बैठे सब कुर्बान..
अब याद है बस तू ही,
तू ही सुबह और शाम।
(24) उसने चुपके से मेरी आंखों पर हाथ रखकर पूछा,
बताओ कौन हूं मैं..
मैंने धीमे से मुस्कुराकर कहा,
मेरे जीने की वजह हो तुम।
(25) तुम्हारे बिना ये दिल कहीं नहीं लगता,
तुम्हारे साथ हर पल अच्छा लगता।
(26) मेरी हर खुशी का खजाना हो तुम,
मेरे दिल का सबसे प्यारा अफसाना हो तुम।
(27) तुम्हारे साथ हर सपना सच लगता है,
तुम्हारे बिना हर दिन अधूरा लगता है।
(28) मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो तुम,
मेरी हर धड़कन का किस्सा हो तुम।
(29) तुम्हारे प्यार में जो सुकून है,
वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं।
(30) तुम हो तो हर दिन खास लगता है,
तुम्हारे बिना सब कुछ उदास लगता है।
(31) मेरे दिल की हर धड़कन तुमसे जुड़ी है,
मेरी हर खुशी तुमसे ही जुड़ी है।
(32) तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है,
तुम्हारा प्यार मेरी सबसे बड़ी दौलत है।
(33) मेरे हर सपने की शुरुआत तुमसे है,
मेरी हर मुस्कान की वजह तुमसे है।
(34) मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी कहानी हो तुम,
मेरे दिल की हमेशा रहने वाली रानी हो तुम।
(35) तुम पर आने वाली हर मुसीबत मेरे सिर आ जाए..
मेरी जान ! तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए…।
(36) चाहत बन गए हो तुम,
आदत बन गए हो तुम..
हर सांस में यूं आते-जाते हो,
जैसे मेरी इबादत बन गए हो तुम।
(37) सुकून मिलता है जब तुमसे बात होती है,
हजार रातों में वो एक रात होती है..
निगाह उठाकर जब तुम प्यार से मुझे देखते हो,
मेरे लिए तो वो पल ही पूरी कायनात होती है…।
(38) मेरे इस दिल को तो अब तुम ही रख लो,
बड़ी फिक्र रहती है इसे तुम्हारी..
रहता मेरे सीने में है,
पर धड़कता हर पल तुम्हारे लिए ही है।
(39) कल जाने किस मोड़ पर ले जाए जिंदगी,
नहीं मालूम…
मालूम है तो बस यही,
हर मोड़ पर तेरा साथ लाजमी है…।
(40) हमारी शायरी में कहीं भी आपका नाम नहीं है..
क्योंकि आप तो हमारे दिल में है,
सरेआम नहीं है…।
(41) तुम्हारे आने से जिन्दगी बहुत खूबसूरत है,
मेरे दिल में बसी है जो वो तुम्हारी ही मूरत है..
दूर नहीं होना मुझसे कभी भूलकर भी,
मुझे हर कदम पर तुम्हारी ही जरूरत है।
(42) कुछ सोचने बैठूं तो तेरा ही ख्याल आता है,
कुछ बोलना चाहूं तो तेरा ही नाम आता है..
कब तक छुपाऊं अपने दिल की बातों को,
तेरी हर बात पर मुझे प्यार आता है।
(43) जाने तुझे कैसा ये हुनर आता है,
हर वक्त मेरे दिलोदिमाग पर छा जाता है..
मैं तेरे ख्यालों से बचकर जाऊं कहां,
तू तो मेरी सोच के हर रास्ते पर नजर आता है…।
(44) बहुत खूबसूरत है तुम्हारे साथ जिंदगी का सफर..
तुम वहां से याद करते हो, तो हम यहां से मुस्कुराते हैं…।
(45) यूं शामिल हो तुम मेरी जिंदगानी में..
कभी होंठों की हंसी,
तो कभी आँखों के पानी में।
(46) तुम साथ हो तो जिंदगी में हर खुशी आसान लगती है,
तुम्हारी हंसी से मेरी हर शाम रोशन लगती है।
दिल की हर धड़कन में बस तुम्हारा ही नाम है,
मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत पहचान तुम हो।
(47) तेरी मुस्कान से ही मेरे दिन की शुरुआत होती है,
तेरे ख्यालों में ही हर रात गुजरती है।
तुम हो तो हर ख्वाब सच सा लगता है,
तुमसे ही मेरी जिंदगी पूरी लगती है।
(48) मेरी हर दुआ में बस तुम्हारा ही जिक्र होता है,
दिल की हर बात में तुम्हारा ही फिक्र होता है।
तुम साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगती है,
तुम्हारे बिना ये दिल थोड़ा उदास रहता है।
(49) तुम्हारे प्यार में ऐसा सुकून मिला है,
जैसे जिंदगी को नया जुनून मिला है।
हर खुशी अब तुम्हारे नाम कर दी है,
क्योंकि तुम्हीं से मुझे मेरा जहां मिला है।
(50) मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी कहानी हो तुम,
मेरे हर सपने की खूबसूरत निशानी हो तुम।
तुम्हारे बिना ये दिल कहीं लगता नहीं,
मेरे दिल की हमेशा रहने वाली रानी हो तुम।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।