Shayari in Hindi: रूठी बीवी को मनाने के लिए भेजें 50 रोमांटिक शायरी, गुस्सा भूलकर लग जाएंगी गले
पति-पत्नी का रिश्ता सिर्फ प्यार का ही नहीं बल्कि तकरार का भी होता है। इस रिश्ते में अगर रूठना-मनाना चलता रहता है लेकिन कभी-कभी छोटी बातें बड़ी लड़ाई की जड़ बन जाती हैं। अगर आपकी पत्नी रूठ गई हैं, तो उन्हें मनाने के लिए कुछ रोमांटिक शायरियां लिख भेजें।
माता-पिता के बाद आदमी के हर सुख-दुख में पत्नी पूरा साथ देती है। उसका आदर, सम्मान और प्यार करना हर पति का कर्तव्य होता है। पति-पत्नी के रिश्ते में प्यार के साथ तकरार की भी बराबर जगह होती है लेकिन कई बार बहस बढ़कर झगड़े का रूप ले लेती है। पार्टनर को एक दूसरे की बातें खराब लग जाती हैं और फिर गुस्से में बात भी बंद हो जाती है। अगर आपकी पत्नी किसी बात पर रूठ गई हैं, तो उन्हें प्यार से मनाने के लिए आप कुछ शायरियों की मदद ले सकते हैं। पति अक्सर शब्दों के जरिए अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते लेकिन शायरियां आपके अल्फाज को सीधे उनके दिल तक पहुंचा देंगी। तो चलिए श्रीमति जी को मनाने के लिए इन 50 में से कुछ शायरियां लिखकर भेज दीजिए।
1. तुम्हारी हंसी से ही मेरा हर दिन संवरता है,
तुम रूठ जाओ तो दिल हर पल बिखरता हैं।
2. अगर मुझसे कोई खता हो गई हो, तो माफ कर देना,
अपने इस हमसफर को फिर से गले लगा लेना।
3. तेरे बिना अधूरी सी लगती है हर कहानी,
तू मान जा, बस इतनी सी है मेरी जिंदगानी।
4. गुस्सा भी तुम पर अच्छा लगता है,
क्योंकि उसके पीछे छिपा प्यार सच्चा लगता है।
5. हर दुआ में बस तेरा ही नाम आता है,
तेरा रूठना दिल को बहुत सताता है।
6. तेरी एक मुस्कान मेरी सबसे बड़ी जीत है,
तू साथ हो तो हर खुशी बेहद करीब है।
7. चलो सारी शिकायतें आज भुला देते हैं,
फिर से प्यार के नए सफर की शुरुआत करते हैं।
8. दिल से निकली हर बात तुम तक पहुंच जाए,
तुम्हारा गुस्सा पल भर में मुस्कान बन जाए।
9. माना गलती मेरी थी, ये बात मानता हूं,
लेकिन तुमसे दूर रहना बिल्कुल नहीं जानता हूं।
10. तेरी खामोशी सबसे बड़ी सजा लगती है,
तेरे बिना हर खुशी अधूरी लगती है।
11. तू मेरी आदत भी है और मेरी जरूरत भी,
अब मान भी जा, यही है मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश भी।
12. तेरे साथ हर मौसम सुहाना लगता है,
तेरे बिना हर पल वीराना लगता है।
13. मोहब्बत का रिश्ता नाराज़गी से नहीं टूटता,
सच्चा प्यार हर बार दिलों को जोड़ता है।
14. तेरे गुस्से से नहीं, तेरी दूरी से डर लगता है,
क्योंकि तेरा साथ ही मेरी दुनिया लगता है।
15. तुमसे शादी करना मेरा सबसे खूबसूरत फैसला था,
आज भी दिल यही कहता है, बस तुम ही हो।
16. रिश्ता पति-पत्नी का नहीं,
दो दिलों का होता है।
17. खुशियां तब दोगुनी होती हैं,
जब पत्नी साथ होकर हंसती है।
18. जिंदगी की सबसे खूबसूरत दुआ हो तुम,
मेरे हर ख्वाब की वजह और हर खुशी की वजह हो तुम।
19. एक बार मुस्कुरा कर मेरी तरफ देख लो,
सारी शिकायतें पल भर में दूर कर दो।
20. तुम्हारी नाराज़गी भी सिर आंखों पर,
बस अपनी मुस्कान फिर से लौटा दो इस चेहरे पर।
21. नाराजगी भी तुमसे है, मोहब्बत भी तुमसे है,
मेरी हर खुशी की वजह सिर्फ तुमसे है।
22. तेरी मुस्कान से ही मेरी सुबह होती है,
तुझसे ही मेरी हर खुशी पूरी होती है।
23. गुस्सा जितना करना है कर लो सनम,
पर मुझसे बात किए बिना मत रहना हरदम।
24. तेरी हंसी मेरी सबसे बड़ी दौलत है,
तू साथ रहे तो हर मुश्किल आसान है।
25. तेरे बिना ये दिल कहीं लगता नहीं,
तेरे सिवा कोई अपना लगता नहीं।
26. अगर मेरी बातों से तेरा दिल दुखा है,
तो इस दिल ने सबसे पहले खुद को सजा दी है।
27. शिकायतें हजार हों तो होने दो,
बस अपने दिल से मुझे कभी दूर मत होने दो।
28. पति-पत्नी का रिश्ता दिल से जुड़ता है,
वरना शब्द तो कोई भी कह सकता है।
29. पत्नी का साथ हो तो घर स्वर्ग बन जाता है,
और पति का प्यार हो तो जिंदगी खूबसूरत।
30. तुम नाराज होती हो तो घर सूना लगता है,
और हंसती हो तो जन्नत सा।
31. तेरे गुस्से में भी प्यार नजर आता है,
इसीलिए हर बार तुझे मनाने का दिल चाहता है।
32. चलो आज फिर से शुरुआत करते हैं,
पुरानी नाराजगी को अलविदा कहते हैं।
33. तेरी आंखों की चमक ही मेरी पहचान है,
तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरा जहान है।
34. दिल की हर धड़कन तेरा नाम लेती है,
तेरी खामोशी भी मुझसे कई बातें कहती है।
35. तू मुस्कुरा दे तो हर दर्द भूल जाऊं,
तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊं।
36. रिश्ते नाराजगी से नहीं, प्यार से निभते हैं,
जो दिल में बसते हैं, वही हमेशा अपने लगते हैं।
37. तेरे बिना अधूरी सी लगती है जिंदगी,
मान भी जा, यही है दिल की बंदगी।
39. तू साथ हो तो हर सफर आसान लगता है,
तेरे बिना हर रास्ता सुनसान लगता है।
40. हमारा प्यार किसी गुस्से का मोहताज नहीं,
तू मेरी है, इससे बड़ा कोई राज नहीं।
41. चलो फिर से वही प्यार निभाते हैं,
तुम मुस्कुरा दो, हम सारी दुनिया भूल जाते हैं।
42. पति-पत्नी की लड़ाइयां छोटी होती हैं,
पर प्यार बहुत गहरा होता है।
43. तुम साथ हो तो हर मुश्किल आसान,
तुम बिना सब अधूरा।
44. दिल की हर धड़कन तेरा नाम लेती है,
तेरी खामोशी भी मुझसे कई बातें कहती है।
45. तू रूठी है तो मौसम भी बेरंग लगता है,
तेरे बिना हर चेहरा अनजान लगता है।
46. तेरी हंसी मेरी सबसे बड़ी दौलत है,
तू साथ रहे तो हर मुश्किल आसान है।
47. चाहे मुश्किल कितनी भी हो,
पति-पत्नी साथ हों तो सब जीत लेते हैं।
48. रिश्ता तब मजबूत होता है,
जब पति-पत्नी दोनों समझते हैं, लड़ते नहीं।
49. शादी सिर्फ सात फेरे नहीं,
सात जन्मों का वादा है।
50. तुम घर की रानी हो,
और मैं तुम्हारा दीवाना।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
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दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
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